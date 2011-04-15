OmniVision, telefonlar için Full HD video kaydedebilen 12.6 MP sensör hazırladı

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Akıllı telefonlara özel geliştirdiği kamera sensörleriyle yakından tanıdığımız OmniVision firması, OV12825 kod adlı 12.6 megapiksel (4224x3000 piksel) CMOS (BSI - Back Side Illuminated) sensör hazırladı.
Şu an için yalnızca test örnekleri bulunan ve ilkbahar mevsiminin sonuna doğru seri üretimine başlanacağı düşünülen OV12825, 1920 x 1080 piksel (Full HD) - saniyede 60 kare video kaydedebilmesinin yanısıra 12.6 megapiksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare çekim yapabiliyor; düşük ışık koşullarında başarılı performans vaad ediyor.
http://www.pinoytutorial.com/techtorial/omnivision-ov12825-full-specs-and-possible-disadvantages-for-12-6-mp-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
12Mp cozunurluklu video demiyor hocam 12.6 mp fotograf cekip 1080p fullhd video kaydedebiliyor diyor
Yukarıdaki haberdeki sensörler ilgimi çekmişti, bu yeni haberdeki 12,6 mp sensörler bir tık daha üstün sanırım..
Ayrıca 12,6 mp'de saniyede 15 kare çekim yaptı diyelim bunu hangi ekranda oynatacak ve nasıl bir görüntü görmeyi düşünüyorlar ben anlayamadım.
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