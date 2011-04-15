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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OmniVision, telefonlar için Full HD video kaydedebilen 12.6 MP sensör hazırladı

8 yıl
11,1b
1
18
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlara özel geliştirdiği kamera sensörleriyle yakından tanıdığımız OmniVision firması, OV12825 kod adlı 12.6 megapiksel (4224x3000 piksel) CMOS (BSI - Back Side Illuminated) sensör hazırladı.

Şu an için yalnızca test örnekleri bulunan ve ilkbahar mevsiminin sonuna doğru seri üretimine başlanacağı düşünülen OV12825, 1920 x 1080 piksel (Full HD) - saniyede 60 kare video kaydedebilmesinin yanısıra 12.6 megapiksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare çekim yapabiliyor; düşük ışık koşullarında başarılı performans vaad ediyor.


http://www.pinoytutorial.com/techtorial/omnivision-ov12825-full-specs-and-possible-disadvantages-for-12-6-mp-camera/ Yorum Yaz
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Furkan! 8 yıl en beğenilen
Nokia basar telefonlarını bunu symbian la devam eder
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RAN7843 6 yıl
2013 ittibariyle bu kamerayı htc de bekliyorummm
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DH Misafiri 8 yıl
İp5 de Sony olacak
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sangreal_1905 8 yıl
bence bu 12 mp cözunurluklu video bir sacma gibi hem bu cozunurlugu oynatacak televızyon yok ayrıca hangı video kamerea bu cozunurlukte vıdeo kaydı var kı bunu cep telefonuna koycak ayrıca cekılecek vıdeonun boyutunun dusnmek bıle ıstemıorum herhalde 5 dk vıdeo 2 3 gb olur:D
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LordMayros 8 yıl

sangreal_1905
bence bu 12 mp cözunurluklu video bir sacma gibi hem bu cozunurlugu oynatacak televızyon yok ayrıca hangı video kamerea bu cozunurlukte vıdeo kaydı var kı bunu cep telefonuna koycak ayrıca cekılecek vıdeonun boyutunun dusnmek bıle ıstemıorum herhalde 5 dk vıdeo 2 3 gb olur:D

12Mp cozunurluklu video demiyor hocam 12.6 mp fotograf cekip 1080p fullhd video kaydedebiliyor diyor
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V4LKyR 8 yıl
Bu arada sensör cok hoşuma gitti, Full HD çözünürlüğünde 60 fps video kaydi inanilmaz. Acaba bunu işleyebilecek CPU nerede? Tegra 3 kaldırabilir mı? Bakacağız. Tabi RAM de cabası.
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V4LKyR 8 yıl
UHD diye bir sey var :D Ultra High Definition. 7680x4320 ye kadar yolu var video boyutunun :) 4320p de derler.
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fuckulteli 8 yıl
donanimhaber.com/...
Yukarıdaki haberdeki sensörler ilgimi çekmişti, bu yeni haberdeki 12,6 mp sensörler bir tık daha üstün sanırım..
Ayrıca 12,6 mp'de saniyede 15 kare çekim yaptı diyelim bunu hangi ekranda oynatacak ve nasıl bir görüntü görmeyi düşünüyorlar ben anlayamadım.
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EsatAkdemir 8 yıl
12 megapixel çok kullanmak istemediğim bir kamera. çünkü bi resim çekiyosun 9 mb. bluetooth ile başkasına atsan 4-5 dakika. faceye atsan 10 dakka. çok sıkıntı çekiyorum çok :D
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alpa07 8 yıl
her telefona takılabılrımı :d
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
nokia x8 cıkarsa emın olun bu kamera olur :D :D
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mehmednaim 8 yıl
Gerçek piksel değerleri bu ise gerçekten güzel bir gelişme.
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xR4d 8 yıl
http://www.Devlet-e.Com
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