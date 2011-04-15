OmniVision, telefonlar için Full HD video kaydedebilen 12.6 MP sensör hazırladı

Akıllı telefonlara özel geliştirdiği kamera sensörleriyle yakından tanıdığımız OmniVision firması, OV12825 kod adlı 12.6 megapiksel (4224x3000 piksel) CMOS (BSI - Back Side Illuminated) sensör hazırladı.

Şu an için yalnızca test örnekleri bulunan ve ilkbahar mevsiminin sonuna doğru seri üretimine başlanacağı düşünülen OV12825, 1920 x 1080 piksel (Full HD) - saniyede 60 kare video kaydedebilmesinin yanısıra 12.6 megapiksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare çekim yapabiliyor; düşük ışık koşullarında başarılı performans vaad ediyor.

http://www.pinoytutorial.com/techtorial/omnivision-ov12825-full-specs-and-possible-disadvantages-for-12-6-mp-camera/