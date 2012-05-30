OmniVision'dan 1080p video sohbete imkan tanıyacak OV2722 sensör

16MP çözünürlükte 4K destekli iki yeni görüntü sensörüyle dikkat çeken OmniVision bugün yeni bir sensör modelini daha tanıttı.





OV2722 adlı model firmanın yerleşik 1080p desteği sunan ikinci nesil CMOS görüntü sensörü. Sensör, taşınabilir cihazlar için yüksek performans ve düşük enerji profili sunuyor. 3mm kalınlık, 1/6 inç lens boyutu, yeni 1.4 mikronluk OmniBSI+ piksel mimarisi ile sensör, taşınabilir cihazlar için ideal bir çözüm olmayı planlıyor.





OV2722 görüntü sensörü ile akıllı telefon, tablet ve Ultrabook gibi taşınabilir modellerde 1080p çözünürlüğünde videolu sohbet gerçekleştirmek mümkün olacak. Ayrıca enerji tüketimi de minimum düzeyde kalacak.





Yeni sensörler ilk nesile göre tam kapasitede yüzde 60, kuantum verimliliğinde yüzde 10, düşük ışık performansında yüzde 10 daha iyi performans gösteriyor. Önceki nesille pin uyumluluğu da mevcut. Pozlama kontrolü, beyaz dengesi, hatalı piksel giderme gibi fonksiyonlar seri kamera kontrol arayüzü - SCCB ile programlanabiliyor.





OV2722 görüntü sensörü hacimli üretime başlamış durumda ve kısa süre sonra üretici ortaklara dağıtımına başlanacak.