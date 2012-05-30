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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OmniVision'dan 1080p video sohbete imkan tanıyacak OV2722 sensör

6 yıl
2,2b
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17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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16MP çözünürlükte 4K destekli iki yeni görüntü sensörüyle dikkat çeken OmniVision bugün yeni bir sensör modelini daha tanıttı.

OV2722 adlı model firmanın yerleşik 1080p desteği sunan ikinci nesil CMOS görüntü sensörü. Sensör, taşınabilir cihazlar için yüksek performans ve düşük enerji profili sunuyor. 3mm kalınlık, 1/6 inç lens boyutu, yeni 1.4 mikronluk OmniBSI+ piksel mimarisi ile sensör, taşınabilir cihazlar için ideal bir çözüm olmayı planlıyor.

OV2722 görüntü sensörü ile akıllı telefon, tablet ve Ultrabook gibi taşınabilir modellerde 1080p çözünürlüğünde videolu sohbet gerçekleştirmek mümkün olacak. Ayrıca enerji tüketimi de minimum düzeyde kalacak.

Yeni sensörler ilk nesile göre tam kapasitede yüzde 60, kuantum verimliliğinde yüzde 10, düşük ışık performansında yüzde 10 daha iyi performans gösteriyor. Önceki nesille pin uyumluluğu da mevcut. Pozlama kontrolü, beyaz dengesi, hatalı piksel giderme gibi fonksiyonlar seri kamera kontrol arayüzü - SCCB ile programlanabiliyor.

OV2722 görüntü sensörü hacimli üretime başlamış durumda ve kısa süre sonra üretici ortaklara dağıtımına başlanacak.

http://ovt.com/products/sensor.php?id=118 Yorum Yaz
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ekuLoN 6 yıl en beğenilen
Adam sensör üretmek için lte'nin senin ülkene gelmesini mı beklesin ne saçma yorumlar yapıyorsunuz yahu. Ayrıca sadece 3g yada lte olmadan da kullanılabileceğin bir teknoloji bu hani evde otururken falan.. Neyse siz ilerlemeye "gereksiz" demeye devam edin. Biz giderken el sallarız.
Adam sensör üretmek için lte'nin senin ülkene gelmesini mı beklesin ne saçma yorumlar yapıyorsunuz yahu. Ayrıca sadece 3g yada lte olmadan da kullanılabileceğin...
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S.Vettel 6 yıl
muratremix
1080p videochat icin lte lazim. 3g uzerinde verim alinamaz. Gereksiz bir ozellik.

Sana kalsa halen GPRS ile dolaşırdık ne gerek var 3G'ye (!)
muratremix1080p videochat icin lte lazim. 3g uzerinde verim alinamaz. Gereksiz bir ozellik.Sana kalsa halen GPRS ile dolaşırdık ne ge...
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E_Aydin35 6 yıl
Bu yöndeki teknolojilerin durmadan ilerlemesi güzel ancak bize uğrama süreleri biraz uzun bir süre olduğundan sadece ön yargı yapabiliyoruz o süreç için..
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E_Aydin35 6 yıl
Bu yöndeki teknolojilerin durmadan ilerlemesi güzel ancak bize uğrama süreleri biraz uzun bir süre olduğundan sadece ön yargı yapabiliyoruz o süreç için..
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berkkarabacak 6 yıl
kuantum verimliliği çok seksi bi isim ama tam olarak nedir acaba?
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berkkarabacak 6 yıl
OmniVision'ı ileride çok duyucaz gibi gelio
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Batuist 6 yıl
normal kotayı geçtim sınırsıza dahi kota getirilen bir dünyada 1080p çözünürlükte görüşmek çok çok zor olurdu... tivibu abonesiyim ayın ortasından beridir adil kullanım kotası yüzünden TV dahi izleyemez olduk.. adamlar şikayet yazısı yazıyorsun ama tekel oldukları için kimi kime şikayet edicen... ha duvara konuşmuşsun ha ttnete fark yok...... sadece bir firma değilki aynı uygulamaları hepsi yapıyor. bugüne kadar uygulanmayan akk artık uygulamaya tüm firmalar tarafından sanki anlaşmalı gibi hepsi aynı anda geçti.. hal böyleyken yapabiliyorken bile ben yine 480p ayarlar öyle görüşme yaparım... ayın yarısına kadar (o bile tam değil) tv izliyorsun gerisi Allah'a emanet... gel görki tivibu abonesiyim birde!!!! hem sınırsız internet diyorlar hem servis satıyorlar ortada serbvisi kaldıracak internet yok... ay sonunda faturada eksiklik yok ama kuruşu kuruşuna alıyorlar...

edit:imla
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Freeline 6 yıl
DH Misafiri
İnsan Kafatası USB Flash Sürücü (4GB) snipr.com/...

Ona Usb Bellek mi diyosun Usb Bellek budur!!!
youtube.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
İnsan Kafatası USB Flash Sürücü (4GB)
snipr.com/...
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Patria o Muerte 6 yıl
Helal olsun ne diyim.
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turbo-powwer 6 yıl
Çok şükür ki herkesin düşüncesi önemli değil...
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Bamya Avcisi 6 yıl
Hayır ne var yani 1080P'lik.Hadi haber sunucular filan için belki işe yarar ama görüntülü görüşme bu.Adamın burun deliğine bakmayacağız ki.720P yeter de artar.Ama yine de teknoloji adında bu kadar ilerlediğimizi görmek mutlu etti:)
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