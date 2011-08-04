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OmniVision'dan akıllı telefonlar için en ince 8 MP CMOS sensör: OV8850

7 yıl
8,2b
1
10
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Apple firmasının en yakın partnerlerinden OmniVision, akıllı telefonlara yönelik OV8850 kodlu yeni bir CMOS kamera modülü geliştirdi. Piyasadaki rakiplerinden (8 MP, 1/3.2-inç) %20 daha ince tasarlanan OV8850, 8 megapiksel çözünürlüğe sahip dünyanın en ince kamera modülü olarak lanse ediliyor.
OmniVision'ın 1/4-inç boyutlu kamera sensörünün, 4.7 mm'lik inceliğini 1.1 mikronluk üretim teknolojisine borçlu olduğunun altı çizilmekte. OV8850, 8 megapiksel fotoğraf çekiminin yanısıra 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare; 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde ise saniyede 60 kare video kaydını destekliyor.
Son olarak 8 ve 10-bit'lik RAW çıktılarına olanak tanıyan OmniVision OV8850'nin ilk örneklerinin bu aydan itibaren üretilmesi, yığın üretime ise 2012 yılında başlanması bekleniyor. OV8850'nin incelikleriyle ön plana çıkan akıllı telefonlarda kullanılacağı düşünülüyor.

http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=107 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-5980C441C 7 yıl
Arkadaslar dslr makineler bile Full Hd video cekerken maksimum 30 ve 25 fps secenek sunuyor. Ne yaptiniz siz
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KalemKolik 7 yıl
30 kare altını destekleyen arkadaş biraz saçmalamış nokia n8 hd 30 kare çekemiyor diye her zaman donuyormuş gibi videoları gösteriyor.Kesinlikle bu zamanda 30 kare altı video çekmemeli telefonlar. 720p 60 kare çekmesi süper ötesi şimdilik.
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TheMidnight 7 yıl

Güzel ya kameralar daha iyi olsun benim için en önemli unsurlarn başıdır..
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umutarslan.com 7 yıl

ScAnMaN

30 kare altını destekleyen arkadaş biraz saçmalamış nokia n8 hd 30 kare çekemiyor diye her zaman donuyormuş gibi videoları gösteriyor.Kesinlikle bu zamanda 30 kare altı video çekmemeli telefonlar. 720p 60 kare çekmesi süper ötesi şimdilik.


ben n8den bahsettim mi bluray izlediğim filmler 23.9fps dedim.
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Lepanto 7 yıl KalemKolik
ScAnMaN

30 kare altını destekleyen arkadaş biraz saçmalamış nokia n8 hd 30 kare çekemiyor diye her zaman donuyormuş gibi videoları gösteriyor.Kesinlikle bu zamanda 30 kare altı video çekmemeli telefonlar. 720p 60 kare çekmesi süper ötesi şimdilik.


Al işte, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan başka bir arkadaş daha. N8, küçük bir mod yardımıyla 720p kalitesinde 30fps ile video çekebiliyor. Orjinal hali 25fps destekliyor ancak 25fps olmasına rağmen piyasadaki diğer 30fps çekenlerden daha kaliteli nedense artık. Donuyormuş gibi gösterme olayı falan yok. Millet artık Nokia'ya nereden b*k atacağını şaşırdı hurafeler dönmeye başladı, oluşan ortak bilinç iyi yerlere gitmiyor...

Apple belki bu yeni sensörü iPhone 5'te kullanmak istiyor olabilir.
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tanak 7 yıl
güzel bir ürün..
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umutarslan.com 7 yıl
Klasör.:X:.
1080p de 60 kare olsaydı iyiydi...720p 60fpsyi tercih ederim bu durumda...Gelecek modeller 60fps ile fark koyacak eski modelllere..şimdilik 30fps standart oldu ama insan gösü için 60fps daha ideal..

adam gibi çektikten sonra 25 bile yeterli oluyor 60la belgesel çekebiliriz. Elmaya ateş ederiz kurşunun girip çıkmasını felan :D yeniliklere karşı çıkıyor değilim ama izlediğim blurayler hep 23.976fps :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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Klasör.:X:. 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

Klasör.:X:.

1080p de 60 kare olsaydı iyiydi...720p 60fpsyi tercih ederim bu durumda...Gelecek modeller 60fps ile fark koyacak eski modelllere..şimdilik 30fps standart oldu ama insan gösü için 60fps daha ideal..


adam gibi çektikten sonra 25 bile yeterli oluyor 60la belgesel çekebiliriz. Elmaya ateş ederiz kurşunun girip çıkmasını felan :D yeniliklere karşı çıkıyor değilim ama izlediğim blurayler hep 23.976fps :D


tabiki ben burada 60fps derken kaliteyi söylemedim ama kalite zaten düşünce fpsnin önemi kalmaz :)

şöyle 100hrz ve üstü televizyonda 40fps ve üstü film izlerseniz farkı görürsünüz.60 olursa ne ala :D
o akıcılığa hiçbirşeyi değişmem :)
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Klasör.:X:. 7 yıl
1080p de 60 kare olsaydı iyiydi...
720p 60fpsyi tercih ederim bu durumda...
Gelecek modeller 60fps ile fark koyacak eski modelllere..şimdilik 30fps standart oldu ama insan gösü için 60fps daha ideal..
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