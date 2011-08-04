OmniVision'dan akıllı telefonlar için en ince 8 MP CMOS sensör: OV8850

Haber Editörü
Apple firmasının en yakın partnerlerinden OmniVision, akıllı telefonlara yönelik OV8850 kodlu yeni bir CMOS kamera modülü geliştirdi. Piyasadaki rakiplerinden (8 MP, 1/3.2-inç) %20 daha ince tasarlanan OV8850, 8 megapiksel çözünürlüğe sahip dünyanın en ince kamera modülü olarak lanse ediliyor.
OmniVision'ın 1/4-inç boyutlu kamera sensörünün, 4.7 mm'lik inceliğini 1.1 mikronluk üretim teknolojisine borçlu olduğunun altı çizilmekte. OV8850, 8 megapiksel fotoğraf çekiminin yanısıra 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare; 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde ise saniyede 60 kare video kaydını destekliyor.
Son olarak 8 ve 10-bit'lik RAW çıktılarına olanak tanıyan OmniVision OV8850'nin ilk örneklerinin bu aydan itibaren üretilmesi, yığın üretime ise 2012 yılında başlanması bekleniyor. OV8850'nin incelikleriyle ön plana çıkan akıllı telefonlarda kullanılacağı düşünülüyor.
http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=107 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel ya kameralar daha iyi olsun benim için en önemli unsurlarn başıdır..
ben n8den bahsettim mi bluray izlediğim filmler 23.9fps dedim.
Al işte, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan başka bir arkadaş daha. N8, küçük bir mod yardımıyla 720p kalitesinde 30fps ile video çekebiliyor. Orjinal hali 25fps destekliyor ancak 25fps olmasına rağmen piyasadaki diğer 30fps çekenlerden daha kaliteli nedense artık. Donuyormuş gibi gösterme olayı falan yok. Millet artık Nokia'ya nereden b*k atacağını şaşırdı hurafeler dönmeye başladı, oluşan ortak bilinç iyi yerlere gitmiyor...
Apple belki bu yeni sensörü iPhone 5'te kullanmak istiyor olabilir.
adam gibi çektikten sonra 25 bile yeterli oluyor 60la belgesel çekebiliriz. Elmaya ateş ederiz kurşunun girip çıkmasını felan :D yeniliklere karşı çıkıyor değilim ama izlediğim blurayler hep 23.976fps :D
tabiki ben burada 60fps derken kaliteyi söylemedim ama kalite zaten düşünce fpsnin önemi kalmaz :)
şöyle 100hrz ve üstü televizyonda 40fps ve üstü film izlerseniz farkı görürsünüz.60 olursa ne ala :D
o akıcılığa hiçbirşeyi değişmem :)
720p 60fpsyi tercih ederim bu durumda...
Gelecek modeller 60fps ile fark koyacak eski modelllere..şimdilik 30fps standart oldu ama insan gösü için 60fps daha ideal..