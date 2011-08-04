OmniVision'dan akıllı telefonlar için en ince 8 MP CMOS sensör: OV8850

Apple firmasının en yakın partnerlerinden OmniVision, akıllı telefonlara yönelik OV8850 kodlu yeni bir CMOS kamera modülü geliştirdi. Piyasadaki rakiplerinden (8 MP, 1/3.2-inç) %20 daha ince tasarlanan OV8850, 8 megapiksel çözünürlüğe sahip dünyanın en ince kamera modülü olarak lanse ediliyor.



OmniVision'ın 1/4-inç boyutlu kamera sensörünün, 4.7 mm'lik inceliğini 1.1 mikronluk üretim teknolojisine borçlu olduğunun altı çizilmekte. OV8850, 8 megapiksel fotoğraf çekiminin yanısıra 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare; 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde ise saniyede 60 kare video kaydını destekliyor.



Son olarak 8 ve 10-bit'lik RAW çıktılarına olanak tanıyan OmniVision OV8850'nin ilk örneklerinin bu aydan itibaren üretilmesi, yığın üretime ise 2012 yılında başlanması bekleniyor. OV8850'nin incelikleriyle ön plana çıkan akıllı telefonlarda kullanılacağı düşünülüyor.



http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=107