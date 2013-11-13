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Omnivision, mobil cihazlar için 4K çekim yapabilen kamera sensörünü duyurdu

5 yıl
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10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Omnivision, mobil cihazlar için 4K çekim yapabilen kamera sensörünü duyurdu

Mobil cihaz sektörüne yönelik olarak geliştirdiği başarılı sensörlerle dikkat çeken ve Moto X modelindeki 10MP çözünürlükteki sensörde de imzası bulunan Omnivision, yeni bir sensörün duyurusunu yaptı.

Üst seviye mobil cihazlar için tasarlanan PureCel OV13850 adındaki sensör 1/3.06 inç büüklüğünde ve 13.2MP çözünürlüğünde. Sensöre ismini veren PureCel teknolojisi ise gerçekçi foton dönüşümü ve ışık hassasiyeti oluşturarak düşük ışık koşullarında en iyi görüntü kalitesini vermeyi amaçlıyor. 

Omnivision, bu sensörün düşük ışık koşullarında sınıfındaki en iyi kaliteyi verdiğini belirtiyor. Üstelik sensör enerji verimliliği konusunda da oldukça iddialı.

Sensör 30 kare/saniye hızında 4K çözünürlükte veya 60 kare/saniye hızında Full HD çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. HDR modunda ise 30 kare/saniye hızında Full HD çekim yapılabiliyor. Video kayıt modu ve resim çekme modu arasında akıcı bir geçiş sağlayan sensör 8.5mmx8.5mmx5mm ölçülerine sahip.

Omnivision yeni sensörünü yıl sonuna kadar hacimli üretime sokmuş olmayı planlıyor. Firma çözümün yeni nesil mobil cihazlardaki en rekabetçi seçeneklerden birisi olacağına inanıyor. 

http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=138 Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl en beğenilen
Her şey tamam da o resimdeki kapaklı telefon ne alaka ?
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DraGonS 5 yıl
İçine SD kart slotu koymayan üst seviye telefon üreticileri bu yongayı kullanacaklarını pek sanmam. Niye kullansınlar ki? 10 sn kayıt yapmak için mi?
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hollowman_ 5 yıl
SkewCurrent
x X x
SkewCurrent Lens çok küçük(1/3.06). Noise kokusu geliyor...
Başka birşeyin kokusudur o. Pureview özellikli ve z1 in haricindeki telefonlar ile aynı veya daha büyük bir sensör boyutu bu.
Mesele de o zaten. Yüksek çözünürlük + düşük sensör boyutu = Noise. Var olan standartların üzerine çıkmıyor gibi görünüyor. Kaldı ki en iyi düşük ışık performansı vermeyi vaadetmiş...

yüksek çözünürlük + f 2,0 ve üstü sensörlerdemi noise oranı en düşük olur? nedir bunun olayı. yeni çıkan her modelde sensör boyutu küçülüyor, daha iyi olacağını söylüyorlar üstelik?
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yasinadin 5 yıl
Duyurdun duyurmasınada , n9005 i duyamamışsın anlaşılan
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pirana37 5 yıl
Olay şu ki biz full hd video çeken telefonlarla tanışalı nekadar oldu ki ?
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SkewCurrent 5 yıl
Lens çok küçük(1/3.06). Noise kokusu geliyor...
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x X x 5 yıl SkewCurrent
SkewCurrent
Lens çok küçük(1/3.06). Noise kokusu geliyor...

Başka birşeyin kokusudur o.
Pureview özellikli ve z1 in haricindeki telefonlar ile aynı veya daha büyük bir sensör boyutu bu.
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JoeyBane 5 yıl
Daha 2K'yı görmeden direkt 4K'ya geçtiler. Full HD'de 120 fps olsa dadından yenmezdi.
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iboocum 5 yıl en beğenilen
Her şey tamam da o resimdeki kapaklı telefon ne alaka ?
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