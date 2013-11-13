Omnivision, mobil cihazlar için 4K çekim yapabilen kamera sensörünü duyurdu





Mobil cihaz sektörüne yönelik olarak geliştirdiği başarılı sensörlerle dikkat çeken ve Moto X modelindeki 10MP çözünürlükteki sensörde de imzası bulunan Omnivision, yeni bir sensörün duyurusunu yaptı.





Üst seviye mobil cihazlar için tasarlanan PureCel OV13850 adındaki sensör 1/3.06 inç büüklüğünde ve 13.2MP çözünürlüğünde. Sensöre ismini veren PureCel teknolojisi ise gerçekçi foton dönüşümü ve ışık hassasiyeti oluşturarak düşük ışık koşullarında en iyi görüntü kalitesini vermeyi amaçlıyor.





Omnivision, bu sensörün düşük ışık koşullarında sınıfındaki en iyi kaliteyi verdiğini belirtiyor. Üstelik sensör enerji verimliliği konusunda da oldukça iddialı.





Sensör 30 kare/saniye hızında 4K çözünürlükte veya 60 kare/saniye hızında Full HD çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. HDR modunda ise 30 kare/saniye hızında Full HD çekim yapılabiliyor. Video kayıt modu ve resim çekme modu arasında akıcı bir geçiş sağlayan sensör 8.5mmx8.5mmx5mm ölçülerine sahip.





Omnivision yeni sensörünü yıl sonuna kadar hacimli üretime sokmuş olmayı planlıyor. Firma çözümün yeni nesil mobil cihazlardaki en rekabetçi seçeneklerden birisi olacağına inanıyor.

http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=138