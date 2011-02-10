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Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad

8 yıl
19,6b
1
77
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, ülkemizdeki oyuncular da bu yarışa dahil olmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen bilgisaar üreticilerinden Exper, satışa sunacağı yeni tabletlerini bugün yaptığı basın toplantısıyla tanıttı. Başlangıç olarak iki model hazırlayan firma EasyPad P10AN modelinde Nvidia Tegra 2 ve Android işletim sistemine yer verirken, EasyPad P11MS modelinde ise Intel Atom ve Windows 7 işletim sistemlerini kullanıyor. Android tabanlı modeliyle son kullanıcılar, Windows işletim sistemli modeliyle de kurumları hedef alan Exper, agresif fiyatlandırma stratejisi ile pazarda iddialı olmayı ve bu yıl içerisinde 60 bin tablet bilgisayar satmayı hedeflediğini belirtiyor.

Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad
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Exper düzenlediği etkinlinte resmi satışına yarın başlayacağı Android işletim sistemli yeni modeli EasyPad P10AN üzerinde durdu. Donanım anlamında Türkiye pazarındaki en güçlü tablet bilgisayar olma özelliğini taşıyan model, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve düşük güç tüketimli GeForce GPU'su ile kendi sınıfındaki yüksek grafik performansı vaad ediyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM, 512MB ROM ve MicroSD kart üzerinden 16GB depolama kapasitesiyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+ EDR desteği sunan cihazda 3G ve GPS ise bulumuyor ancak firma yetkilileri, 3G desteği sunan modeller üzerinde çalıştıklarını da belirtiyorlar. 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya ve USB portuna sahip olan tablet, aynı zamanda standart HDMI çıkışı ile ayrı bir adaptör veya aparatar gerek kalmadan, 1080p çözünürlüğündeki videoları ekranlı monitör ya da televizyonlarda gösterebiliyor.

Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad
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Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatan ve Dungeon Defenders gibi gelişmiş oyunlar için ideal donanım platformunu sunan cihaz beraberinde gelen pil ile tek şarjda 7,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Android Market, Türkiye'de kapalı olduğu için bu cihazda da standart olarak erişim bulunmuyor ancak farklı bir adım izleyen Exper, AndroidPazari.com üzerinden kullanıcılarına, tabletin özellikleriyle uyumlu test edilmiş uygulamalar sunulacağını belirtiyorlar. Güçlü donanım özellkleriyle dikkat çeken Exper EasyPad P10AN, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Adobe Flash desteği sunan bu işletim sistemi, akıllı telefonlar için geliştirildiğinden, tabletin tüm fonksiyonların en yüksek verimlilikte kullanmanıza engel oluyor zira cihazı kapatmak istediğinizde bile aynı Samsung Galaxy Tab'de olduğu gibi "telefonunuz kapatılıyor" uyarısı çıkıyor.

Toplantı esnasında Exper yetkililerine EasyPad P10AN'nin, Android 3.0 güncellemesi alıp almayacağını da sorduk. Güncellemelere önem verdiklerini belirten yetkililer, Android'in tabletler için hazırlanmış ilk gerçek sürümü olan Honeycomb adlı Android 3.0 için net bir tarih vermediler. Migros mağazaları üzerinden satışa sunulacak tablet ile birlikte Exper, aynı zamanda dock istasyonu ve taşıma çantası gibi aksesuarları da pazara sunacaklarını ifade etti. KDV dahil 600 Lira olan tanıtım fiyatıyla pazara sunulacak EasyPad P10AN, Nvidia Tegra 2 gibi şu anda mobil cihazlarda kullanılan en güçlü ARM platformu, HDMI çıkışı, USB portu ve çoklu ortam yetenekleri ve kapasitif ekranıyla ses getirecek gibi görünüyor.

Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad
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Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad
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Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad
Tam Boyutta Gör

Exper'in kurumsal müşteriler için hazırladığı EasyPad P11MS modeli ise Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek kapasitesine ve 32GB SSD depolama birimi ile donatılan cihaz, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel GMA3150 IGP'sini kullanıyor. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekranla geliyor, Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanıyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR, 1.3MP kamera, miniHDMI, 2x USB, kulaklık ve mikrofon konnektörleri ile 1.5 Watt gücünde stereo hoparlör yer alıyor. 288 x 190 x 13mm boyutlarında ve 990 gram ağırlığında olan EasyPad P11MS'de 649$+KDV olarak belirlenen satış fiyatı ile bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulacak.

Ön inceleme videosu;


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Mertcan. 8 yıl en beğenilen
tablet pclerin yaygınlaşması için çok iyi bi adım atmış exper , hem ihtiyaçları karşılıyor hem de android avantajı var , fiyatı da baya uygunmuş

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shunter 8 yıl
600 lira mi cok guzel fiyat valla guzel satilir eger fiyati dogru anladiysam

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DH Misafiri 1 yıl
Bir kaç yıl önce aldığım bu model elimde .Youtube ve Google play store (GPS) çalıştırmıyor,bence bir falso,piyasa vurgunu gibi bir şey. Sizlerde ricam bu Froyo yu nasıl yükseltebilirim ki,youtube veya GPS oynatıp kaydedebileyim...Firmanın web sitesinde var diyorlar ama bu konuda bir şey yok. Bu cihaza Avermedia Volar Go bağlayarak normal TV seyredebilir miyim ? Büyük hayalle almıştım... Yazıcıoğlunda tavsiye edilen bir yere Froyo yükseltmek için verdim; ya yapamadılar ya da ellemeden geri verdiler. En azından küçük TV gibi kullanabilmek. Gmail gibi epostaları alıp veriyor.
Şimdiden teşekkür ederim.
Not: 1960 lı yıllarda ,Doğukontuarının çıkardığı Radyo amatörleri ve Elektronik-Endüstri Dünyası dergilerine yazılar tercüme edip yayınlanırdı,Elektor dergisi vs. Sonradan Kimyaya döndüm,şimdi yaşdan YTÜ den emekliyim (74) gençler gibi performansım yok.Teşekkür ederim.
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AFK_is_now_AFK 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bir kaç yıl önce aldığım bu model elimde .Youtube ve Google play store (GPS) çalıştırmıyor,bence bir falso,piyasa vurgunu gibi bir şey. Sizlerde ricam bu Froyo yu nasıl yükseltebilirim ki,youtube veya GPS oynatıp kaydedebileyim...Firmanın web sitesinde var diyorlar ama bu konuda bir şey yok. Bu cihaza Avermedia Volar Go bağlayarak normal TV seyredebilir miyim ? Büyük hayalle almıştım... Yazıcıoğlunda tavsiye edilen bir yere Froyo yükseltmek için verdim; ya yapamadılar ya da ellemeden geri verdiler. En azından küçük TV gibi kullanabilmek. Gmail gibi epostaları alıp veriyor.
Şimdiden teşekkür ederim.
Not: 1960 lı yıllarda ,Doğukontuarının çıkardığı Radyo amatörleri ve Elektronik-Endüstri Dünyası dergilerine yazılar tercüme edip yayınlanırdı,Elektor dergisi vs. Sonradan Kimyaya döndüm,şimdi yaşdan YTÜ den emekliyim (74) gençler gibi performansım yok.Teşekkür ederim.

Konu 6 yıllık
Tablet de bi o kadar eski
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sweatcan 8 yıl
3g olsa tm benlikmiş
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smart1978 8 yıl
Exper'in kurumsal müşteriler için hazırladığı EasyPad P11MS modeli ise Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek kapasitesine ve 32GB SSD depolama birimi ile donatılan cihaz, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel GMA3150 IGP'sini kullanıyor. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekranla geliyor, Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanıyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR, 1.3MP kamera, miniHDMI, 2x USB, kulaklık ve mikrofon konnektörleri ile 1.5 Watt gücünde stereo hoparlör yer alıyor. 288 x 190 x 13mm boyutlarında ve 990 gram ağırlığında olan EasyPad P11MS'de 649$+KDV olarak belirlenen satış fiyatı ile bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulacak.
Bu mesaja göre Windows 7 li tablet çoktan satışta olmalıydı.. Demek ki yok...
Exper in eski tip Intel Atom lu tableti kullanması kabul edilemez... Nerdeyse 2 yıllık bir işlemci... Daha hızlı Atom işlemcilerinden kullanabilirdi..
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samonite 8 yıl
Arkadaslar bu ürünü nereden alabilirim ben ? Online kapıda ödeme filan olsa iyi olur ;) Konya'da ikamet ediyorum ben. Aslında alipta soguyan birileri varsa 2. El bulur muyum diye bakindim ama bulamadım.
Konyada Migros 1 tane var ondada yokmuş malesef :-/
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GOXIN 8 yıl
Arkadaslar birsey sormak istiyorum. Tablete yeni bir klasor acip resiim dosyalarimi attim daha sonra galeriye girdim ama resimleri goremedim. Resim dosyalarini nereye atmak lazim?

Tesekkurler.
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bakieryigit 8 yıl
Bu arada Exper ürüne resmi olarak Türkçe Klavye desteğide saglamış , Bu çok iyi bir haber hemen kuruyorum.

Buyrun Ftp linki :

ftp://ftp.exper.com.tr/SURUCULER/EASYPAD/Android%20APK/TR%20Soft%20Keyboard%20v0.10.apk




Exper Easypad Türkçe Q ve F Klavye Kullanımı


Videoya çekip size göstermeye çalıştım :) kamera makinası kötü o yüzden kullanıma odaklanalım , aceleyle nasıl q yada f klavyeye yada orjinal klavyeye geçeceginizi göstermek istedim , malum bu geçişte zorlanacak çok arkadaş çıkacaktır. üstte verdigim linkten klavyeyi kurup şöyle yapıyoruz.

Menü --->> Settings ---> Dil ve klavye ----> Türkçe Klavye yazan yere Tik atıp aktif hale geitiriyoruz. Türkçe Klavye ayarlarından da istediginiz gibi q klavye yada F klavye olarak düzenleyebilirsiniz.

Türkçe Klavye Kullanımı Videolu gösterim.




yada:

you-tube.com/...


Bu arada birkaç resim çektim kameradan kötü olsalarda , amaç türkçe klavyeyi göstermek o yüzden ekliyorum


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Bu arada resimlerde q ,f , ingilizce klavye ve orjinal klavye resimleri sırayla çekilip eklendi. Çok okunmuyor benim kameradan , kötü dedigim gibi amaç nasıl oldugunu görmek. Güle güle kullanınız.
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DH Misafiri 8 yıl
xfacts arkadaş her platformda her yerde exper easypad kötülüyor. Acaba archos satıcısı olarak kendini işine fazla mı kaptırmış diye düşünüyorum.
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smart1978 8 yıl
Exper ekran kalitesindeki vasat oluşu.. RAM ve ROM 512 MB oluşu ilerde Android 3.0 için yetersiz kalabilir.
Exper in ekran çözünürülüğü 10,1" için 1024x600 düşüktür... Daha yüksek çözünürlükte olmayıydı yani 12800x800 ... Ekranın görüş açısı çok kötü daha yüksek olmalıdır..
Android 3.0 bu ay çıkıyor... Exper EasypPad için sadece Android 3.0 desteği sunacağını teknik servisteki yetkililer ifade etmiştir..
HDMI performansı özellikle monitör olarak kullanılan LCD lerde görüntüsü berbat olduğu kullanıcılar ifade etmekte... Bu demek oluyorki Exper EasyPad FULL HD çıkış vermiyor...
Kırpılnan özellikler çok... Bu haliyle fiyat düşük oluyor aam sonuçta mevcut haliyle de pahalı kalmakta.. Kıyas yapılacak daha üst segmentekiler ise zaten donanımsal olarak daha yüksek ve güçlüdür...
Exper EasyPad sadece Tegra2 ile ömn eçıkıyor ama kırpılan olmayan özeliklerle de göze batıyor...
Exper kaliteli ekran daha yüksek ve güçlü eksik bileşenleri olmayan bir tableti UCUZA getirtebilirse anlam ifade edebilicektir...
Kötünün iyisi misali başlangıç tableti olarak birçok kişide beğenebilir...
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spdrmn 8 yıl
tanıtımda hdmi çıkışı ile 1080P video LCD üzerinde oynatılabiliyor denmiş.
Bunu test eden var mı?

Benim diyen MKV'yi oynatabilmesi gerek TEGRA işlemci ile...

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GOXIN 8 yıl
arkadaslar neden hicbirseyden memnun olamiyorsunuz??? Ben biraz once 1 saat kadar kullandim. Dokunmatigi cok cok guzel,menu gecisleri hizli,video performansi yeterli,sesi speakerlardan dusuk fakat kulaklikta gayet tatminkar. Android oldugu icin bayagi cok uygulama/oyun mevcut ve fiyatina gore cooook guzel. Oyun oynuyorsun,internete giriyorsun,muzik,film seyrediyorsun eee daha ne yapmasini bekliyorsunuz? Eminim android 3te gelse neden 4 degil dersiniz. Insanlari memnun etmek gercekten cok zor. Hadi 2-3 aya android 3 cikti ne bileyim 4gb ram koydular,cozunurluk 1920 yaptilar, 4 cekirdek oldu,hafizasi 250gb oldu. Bunlar oldugunda da dogal olarak fiyati 1500lu seviyelere cikacak. Bu seferde cok pahali diceksiniz. Hersey olsun ustunede ucuz olsun,nerdeeeeee? Elinizdekilerle yetinmesini lutfen bilin. Lafin kisasi, almak isteyen arkadaslara o paraya gercekten cok guzel bir secenek.
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ydeniz88 8 yıl
fiyat performans olarak çok güzel gibi duruyor. Ama 512 mb lık hafızası şaka gibi olmuş emsali yok yani. android 3 uyumlu olmicaksa 600 lira çok bile
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bakieryigit 8 yıl
Bakın ekranla ilgili söylemlerden sonra en azında görüntü de olsa 2-3 resim koyuyorum , çektigim resimler gece loş ışıkta uyduruk bir cep telefonunda çekildi öyle 10 mp kamerayla falan çekemedim , malum gece de oldugu için pek iyi olmasada eklemek istedim en azında aynı ekran mı degil mi anlarsınız. 2 mp uyduruk telefon kamerasından yakaladıgım görüntüler bunlardır.




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






Buyrun explorerdan görüntü



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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bu arada sizin için odanın loş oldugunu belirttim ufak bir video çektim inceleyip ekran kalitesine karar verin , benden bu kadar hala ekrana kötü diyen varsa benden bu kadar...


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mertce 8 yıl
arkadaşlar bunun dokunmatiği kapasitif mi? multi touch olduğuna göre öyle olması lazım. Eğer kapasitifse bende alcam bitane.
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