Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad

Tablet bilgisayar pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, ülkemizdeki oyuncular da bu yarışa dahil olmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen bilgisaar üreticilerinden Exper, satışa sunacağı yeni tabletlerini bugün yaptığı basın toplantısıyla tanıttı. Başlangıç olarak iki model hazırlayan firma EasyPad P10AN modelinde Nvidia Tegra 2 ve Android işletim sistemine yer verirken, EasyPad P11MS modelinde ise Intel Atom ve Windows 7 işletim sistemlerini kullanıyor. Android tabanlı modeliyle son kullanıcılar, Windows işletim sistemli modeliyle de kurumları hedef alan Exper, agresif fiyatlandırma stratejisi ile pazarda iddialı olmayı ve bu yıl içerisinde 60 bin tablet bilgisayar satmayı hedeflediğini belirtiyor.
Exper düzenlediği etkinlinte resmi satışına yarın başlayacağı Android işletim sistemli yeni modeli EasyPad P10AN üzerinde durdu. Donanım anlamında Türkiye pazarındaki en güçlü tablet bilgisayar olma özelliğini taşıyan model, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve düşük güç tüketimli GeForce GPU'su ile kendi sınıfındaki yüksek grafik performansı vaad ediyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM, 512MB ROM ve MicroSD kart üzerinden 16GB depolama kapasitesiyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+ EDR desteği sunan cihazda 3G ve GPS ise bulumuyor ancak firma yetkilileri, 3G desteği sunan modeller üzerinde çalıştıklarını da belirtiyorlar. 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya ve USB portuna sahip olan tablet, aynı zamanda standart HDMI çıkışı ile ayrı bir adaptör veya aparatar gerek kalmadan, 1080p çözünürlüğündeki videoları ekranlı monitör ya da televizyonlarda gösterebiliyor.
Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatan ve Dungeon Defenders gibi gelişmiş oyunlar için ideal donanım platformunu sunan cihaz beraberinde gelen pil ile tek şarjda 7,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Android Market, Türkiye'de kapalı olduğu için bu cihazda da standart olarak erişim bulunmuyor ancak farklı bir adım izleyen Exper, AndroidPazari.com üzerinden kullanıcılarına, tabletin özellikleriyle uyumlu test edilmiş uygulamalar sunulacağını belirtiyorlar. Güçlü donanım özellkleriyle dikkat çeken Exper EasyPad P10AN, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Adobe Flash desteği sunan bu işletim sistemi, akıllı telefonlar için geliştirildiğinden, tabletin tüm fonksiyonların en yüksek verimlilikte kullanmanıza engel oluyor zira cihazı kapatmak istediğinizde bile aynı Samsung Galaxy Tab'de olduğu gibi "telefonunuz kapatılıyor" uyarısı çıkıyor.
Toplantı esnasında Exper yetkililerine EasyPad P10AN'nin, Android 3.0 güncellemesi alıp almayacağını da sorduk. Güncellemelere önem verdiklerini belirten yetkililer, Android'in tabletler için hazırlanmış ilk gerçek sürümü olan Honeycomb adlı Android 3.0 için net bir tarih vermediler. Migros mağazaları üzerinden satışa sunulacak tablet ile birlikte Exper, aynı zamanda dock istasyonu ve taşıma çantası gibi aksesuarları da pazara sunacaklarını ifade etti. KDV dahil 600 Lira olan tanıtım fiyatıyla pazara sunulacak EasyPad P10AN, Nvidia Tegra 2 gibi şu anda mobil cihazlarda kullanılan en güçlü ARM platformu, HDMI çıkışı, USB portu ve çoklu ortam yetenekleri ve kapasitif ekranıyla ses getirecek gibi görünüyor.
Exper'in kurumsal müşteriler için hazırladığı EasyPad P11MS modeli ise Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek kapasitesine ve 32GB SSD depolama birimi ile donatılan cihaz, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel GMA3150 IGP'sini kullanıyor. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekranla geliyor, Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanıyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR, 1.3MP kamera, miniHDMI, 2x USB, kulaklık ve mikrofon konnektörleri ile 1.5 Watt gücünde stereo hoparlör yer alıyor. 288 x 190 x 13mm boyutlarında ve 990 gram ağırlığında olan EasyPad P11MS'de 649$+KDV olarak belirlenen satış fiyatı ile bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulacak.
Ön inceleme videosu;
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Şimdiden teşekkür ederim.
Not: 1960 lı yıllarda ,Doğukontuarının çıkardığı Radyo amatörleri ve Elektronik-Endüstri Dünyası dergilerine yazılar tercüme edip yayınlanırdı,Elektor dergisi vs. Sonradan Kimyaya döndüm,şimdi yaşdan YTÜ den emekliyim (74) gençler gibi performansım yok.Teşekkür ederim.
Konu 6 yıllık
Tablet de bi o kadar eski
Bu mesaja göre Windows 7 li tablet çoktan satışta olmalıydı.. Demek ki yok...
Exper in eski tip Intel Atom lu tableti kullanması kabul edilemez... Nerdeyse 2 yıllık bir işlemci... Daha hızlı Atom işlemcilerinden kullanabilirdi..
Konyada Migros 1 tane var ondada yokmuş malesef :-/
Tesekkurler.
Buyrun Ftp linki :
ftp://ftp.exper.com.tr/SURUCULER/EASYPAD/Android%20APK/TR%20Soft%20Keyboard%20v0.10.apk
Exper Easypad Türkçe Q ve F Klavye Kullanımı
Videoya çekip size göstermeye çalıştım :) kamera makinası kötü o yüzden kullanıma odaklanalım , aceleyle nasıl q yada f klavyeye yada orjinal klavyeye geçeceginizi göstermek istedim , malum bu geçişte zorlanacak çok arkadaş çıkacaktır. üstte verdigim linkten klavyeyi kurup şöyle yapıyoruz.
Menü --->> Settings ---> Dil ve klavye ----> Türkçe Klavye yazan yere Tik atıp aktif hale geitiriyoruz. Türkçe Klavye ayarlarından da istediginiz gibi q klavye yada F klavye olarak düzenleyebilirsiniz.
Türkçe Klavye Kullanımı Videolu gösterim.
yada:
you-tube.com/...
Bu arada birkaç resim çektim kameradan kötü olsalarda , amaç türkçe klavyeyi göstermek o yüzden ekliyorum
Bu arada resimlerde q ,f , ingilizce klavye ve orjinal klavye resimleri sırayla çekilip eklendi. Çok okunmuyor benim kameradan , kötü dedigim gibi amaç nasıl oldugunu görmek. Güle güle kullanınız.
Exper in ekran çözünürülüğü 10,1" için 1024x600 düşüktür... Daha yüksek çözünürlükte olmayıydı yani 12800x800 ... Ekranın görüş açısı çok kötü daha yüksek olmalıdır..
Android 3.0 bu ay çıkıyor... Exper EasypPad için sadece Android 3.0 desteği sunacağını teknik servisteki yetkililer ifade etmiştir..
HDMI performansı özellikle monitör olarak kullanılan LCD lerde görüntüsü berbat olduğu kullanıcılar ifade etmekte... Bu demek oluyorki Exper EasyPad FULL HD çıkış vermiyor...
Kırpılnan özellikler çok... Bu haliyle fiyat düşük oluyor aam sonuçta mevcut haliyle de pahalı kalmakta.. Kıyas yapılacak daha üst segmentekiler ise zaten donanımsal olarak daha yüksek ve güçlüdür...
Exper EasyPad sadece Tegra2 ile ömn eçıkıyor ama kırpılan olmayan özeliklerle de göze batıyor...
Exper kaliteli ekran daha yüksek ve güçlü eksik bileşenleri olmayan bir tableti UCUZA getirtebilirse anlam ifade edebilicektir...
Kötünün iyisi misali başlangıç tableti olarak birçok kişide beğenebilir...
Bunu test eden var mı?
Benim diyen MKV'yi oynatabilmesi gerek TEGRA işlemci ile...
Buyrun explorerdan görüntü
Bu arada sizin için odanın loş oldugunu belirttim ufak bir video çektim inceleyip ekran kalitesine karar verin , benden bu kadar hala ekrana kötü diyen varsa benden bu kadar...
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