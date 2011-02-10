Ön inceleme: Türkiye'deki en güçlü tablet bilgisayar; Exper EasyPad

Tablet bilgisayar pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, ülkemizdeki oyuncular da bu yarışa dahil olmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen bilgisaar üreticilerinden Exper, satışa sunacağı yeni tabletlerini bugün yaptığı basın toplantısıyla tanıttı. Başlangıç olarak iki model hazırlayan firma EasyPad P10AN modelinde Nvidia Tegra 2 ve Android işletim sistemine yer verirken, EasyPad P11MS modelinde ise Intel Atom ve Windows 7 işletim sistemlerini kullanıyor. Android tabanlı modeliyle son kullanıcılar, Windows işletim sistemli modeliyle de kurumları hedef alan Exper, agresif fiyatlandırma stratejisi ile pazarda iddialı olmayı ve bu yıl içerisinde 60 bin tablet bilgisayar satmayı hedeflediğini belirtiyor.

Exper düzenlediği etkinlinte resmi satışına yarın başlayacağı Android işletim sistemli yeni modeli EasyPad P10AN üzerinde durdu. Donanım anlamında Türkiye pazarındaki en güçlü tablet bilgisayar olma özelliğini taşıyan model, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor ve düşük güç tüketimli GeForce GPU'su ile kendi sınıfındaki yüksek grafik performansı vaad ediyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM, 512MB ROM ve MicroSD kart üzerinden 16GB depolama kapasitesiyle geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+ EDR desteği sunan cihazda 3G ve GPS ise bulumuyor ancak firma yetkilileri, 3G desteği sunan modeller üzerinde çalıştıklarını da belirtiyorlar. 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya ve USB portuna sahip olan tablet, aynı zamanda standart HDMI çıkışı ile ayrı bir adaptör veya aparatar gerek kalmadan, 1080p çözünürlüğündeki videoları ekranlı monitör ya da televizyonlarda gösterebiliyor.

Nvidia Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatan ve Dungeon Defenders gibi gelişmiş oyunlar için ideal donanım platformunu sunan cihaz beraberinde gelen pil ile tek şarjda 7,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Android Market, Türkiye'de kapalı olduğu için bu cihazda da standart olarak erişim bulunmuyor ancak farklı bir adım izleyen Exper, AndroidPazari.com üzerinden kullanıcılarına, tabletin özellikleriyle uyumlu test edilmiş uygulamalar sunulacağını belirtiyorlar. Güçlü donanım özellkleriyle dikkat çeken Exper EasyPad P10AN, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Adobe Flash desteği sunan bu işletim sistemi, akıllı telefonlar için geliştirildiğinden, tabletin tüm fonksiyonların en yüksek verimlilikte kullanmanıza engel oluyor zira cihazı kapatmak istediğinizde bile aynı Samsung Galaxy Tab'de olduğu gibi "telefonunuz kapatılıyor" uyarısı çıkıyor.

Toplantı esnasında Exper yetkililerine EasyPad P10AN'nin, Android 3.0 güncellemesi alıp almayacağını da sorduk. Güncellemelere önem verdiklerini belirten yetkililer, Android'in tabletler için hazırlanmış ilk gerçek sürümü olan Honeycomb adlı Android 3.0 için net bir tarih vermediler. Migros mağazaları üzerinden satışa sunulacak tablet ile birlikte Exper, aynı zamanda dock istasyonu ve taşıma çantası gibi aksesuarları da pazara sunacaklarını ifade etti. KDV dahil 600 Lira olan tanıtım fiyatıyla pazara sunulacak EasyPad P10AN, Nvidia Tegra 2 gibi şu anda mobil cihazlarda kullanılan en güçlü ARM platformu, HDMI çıkışı, USB portu ve çoklu ortam yetenekleri ve kapasitif ekranıyla ses getirecek gibi görünüyor.

Exper'in kurumsal müşteriler için hazırladığı EasyPad P11MS modeli ise Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek kapasitesine ve 32GB SSD depolama birimi ile donatılan cihaz, ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel GMA3150 IGP'sini kullanıyor. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekranla geliyor, Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanıyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR, 1.3MP kamera, miniHDMI, 2x USB, kulaklık ve mikrofon konnektörleri ile 1.5 Watt gücünde stereo hoparlör yer alıyor. 288 x 190 x 13mm boyutlarında ve 990 gram ağırlığında olan EasyPad P11MS'de 649$+KDV olarak belirlenen satış fiyatı ile bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulacak.

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