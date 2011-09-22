OnLive bulut oyun hizmeti kapılarını İngiliz oyunseverlere açıyor

Yüksek performans gerektiren oyunları uzak bir sunucuda çalıştırarak kendi konsoluna veya bir uygulama üzerinden düşük performanslı PC'lere, tablet veya akıllı telefonlara aktarabilen bulut oyun hizmeti OnLive, Kuzey Amerika'dan sonra İngiliz oyunseverlerin de karşısına çıkıyor.





İngiltere'de gerçekleşen EuroGamer Expo fuarında yapılan duyuruda heyecan verici yeni oyun deneyiminin 22 Eylül itibariyle İngiliz oyun severlerin hizmetine sunulduğu açıklandı.





OnLive hizmetine kayıt olan fuar katılımcıları 150 adet üst seviye oyunu ücretsiz tecrübe edebilecek. Diğer üye olanlar ise 3.49£-39.99£ arasında değişen ücret karşılığında oyunları oynayabilecek. Promosyon olarak üyeler 39.99£'a kadar olan ilk Onlive PlayPass oyununu 1£ karşılığında satın alabilecek.





Genişbant internet oyunları problemsiz oynayabilmek için şart. Hizmet HDTV, PC ve Mac üzerinde kullanılabilirken iPad ve Android tabletler için henüz oynanabilir bir uygulama yayınlanmadı.





İngiltere'nin ilk internet servis sağlayıcısı British Telecommunications ile OnLive bu hizmeti ortaklaşa İngiliz oyunseverlere sunacak. YIlbaşına kadar BT üzerinden oynanan oyunlar kotadan sayılmayacak. Yılbaşından sonra ise çok avantajlı tarifeler başlatılacak.





BT aboneleri ilk 3 ay 100'den fazla oyunu ücretsiz oynayacak. Ayrıca yine 20.97£ değerindeki ilk PlayPass oyunu 1£ karşılığında satılacak.





HTC firması da daha önce OnLive firmasına 40 milyon dolar yatırım yapmıştı. OnLive hizmetinin entegre edildiği telefonlar HTC tarafından ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak.





Küçük bir girişim olarak başlayan ancak bu alanda lider hale gelen OnLive firmasının yatırımcıları arasında Warner Bros., Autodesk, Maverick Capital, AT&T, British Telecommunications (BT), Belgacom Group, HTC ve Juniper Networks bulunuyor.