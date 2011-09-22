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OnLive bulut oyun hizmeti kapılarını İngiliz oyunseverlere açıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek performans gerektiren oyunları uzak bir sunucuda çalıştırarak kendi konsoluna veya bir uygulama üzerinden düşük performanslı PC'lere, tablet veya akıllı telefonlara aktarabilen bulut oyun hizmeti OnLive, Kuzey Amerika'dan sonra İngiliz oyunseverlerin de karşısına çıkıyor.

İngiltere'de gerçekleşen EuroGamer Expo fuarında yapılan duyuruda heyecan verici yeni oyun deneyiminin 22 Eylül itibariyle İngiliz oyun severlerin hizmetine sunulduğu açıklandı.

OnLive hizmetine kayıt olan fuar katılımcıları 150 adet üst seviye oyunu ücretsiz tecrübe edebilecek. Diğer üye olanlar ise 3.49£-39.99£ arasında değişen ücret karşılığında oyunları oynayabilecek. Promosyon olarak üyeler 39.99£'a kadar olan ilk Onlive PlayPass oyununu 1£ karşılığında satın alabilecek. 

Genişbant internet oyunları problemsiz oynayabilmek için şart. Hizmet HDTV, PC ve Mac üzerinde kullanılabilirken iPad ve Android tabletler için henüz oynanabilir bir uygulama yayınlanmadı. 

İngiltere'nin ilk internet servis sağlayıcısı British Telecommunications ile OnLive bu hizmeti ortaklaşa İngiliz oyunseverlere sunacak. YIlbaşına kadar BT üzerinden oynanan oyunlar kotadan sayılmayacak. Yılbaşından sonra ise çok avantajlı tarifeler başlatılacak.

BT aboneleri ilk 3 ay 100'den fazla oyunu ücretsiz oynayacak. Ayrıca yine 20.97£ değerindeki ilk PlayPass oyunu 1£ karşılığında satılacak.

HTC firması da daha önce OnLive firmasına 40 milyon dolar yatırım yapmıştı. OnLive hizmetinin entegre edildiği telefonlar HTC tarafından ilerleyen aylarda piyasaya çıkacak.

Küçük bir girişim olarak başlayan ancak bu alanda lider hale gelen OnLive firmasının yatırımcıları arasında Warner Bros., Autodesk, Maverick Capital, AT&T, British Telecommunications (BT), Belgacom Group, HTC ve Juniper Networks bulunuyor.

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ultra_storm 8 yıl
milyondabir
masa üstünü zevkini hic biri vermiyor hic biride tutmaz zevk anlamında tablet laptop netbook daha cok düz kullanıcılar için sadece nette dolaşanlar için.oyuncu adam masa üstünden şaşmaz.

Kesinlikle katılıyorum onlive'da oynayınca sanki video izliyormuş gibi hissediyorum hiç zevk vermiyor bana.
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sw0od 8 yıl
Serverlarına giremiyorum güya 20 mpbs
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milyondabir 8 yıl
masa üstünü zevkini hic biri vermiyor hic biride tutmaz zevk anlamında tablet laptop netbook daha cok düz kullanıcılar için sadece nette dolaşanlar için.oyuncu adam masa üstünden şaşmaz.
Yanıtla +2
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merich 8 yıl
Yavaş yavaş steamde böyle bir hizmetin temellerini atmaya başlasa iyi olur. Hem böylece şuan alıp oynadığımız oyunlar gelecekte yalan olmaz, bulut üzerinde oynamaya devam edebiliriz
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Foo Fighters 8 yıl
2K
Böyle bir hizmetten Türkiyein adam gibi yararlanması için bir 10 sene geçmesi lazım anca.

Yok ya ttnet getirir bence sonuçta çok para var bu işte bence büyük bir pazar payı var olcak yani gelcekte. Turkcell de getirebilir belki. Çok sürmez 2 yıl belki 3 ama daha fazla değil.
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ffaarruukk 8 yıl
htc burayada el atmış. bu hizmetten yararlanan bi htc çıksa satış rekorları kırar vallahi :)
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2K 8 yıl
Böyle bir hizmetten Türkiye'in adam gibi yararlanması için bir 10 sene geçmesi lazım anca.
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ilk_ze 8 yıl
oyun oynamak icin cok iyibir dsl hizi lazim 16 mbit gibi zaten 6 mbit diye aliyorsun 4,5 mbiti gecmiyor, 16 alicaksin 11-12 mbit olur.
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Max payne 35 8 yıl
Bu sistem Türkiye'ye gelirse Satışı yapılan yeri YIKARLAR
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BeAr 8 yıl
Şu sistem zamanla genişleyecek ve windows'un sonu bu şekilde gelicek platform bağımlılığına son ancak bu şekilde gelir ilk günden beridir takip ediyorum. Harika sistem.
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Foo Fighters 8 yıl
turbo-powwer
Gerçekten çok güzel bir proje , ben uydunet kullanıyorum hani olsaydı performansı nasıl olurdu merak ediyorum. Bu arada böyle bir proje ilerde gelişirse büyük donanım üreticilerinin ne yapacağını merak ediyorum. Sanırım NVIDIA Ge cloud AMD Radeon cloud INTEL Ivy ? cloud diye server yarışları olmaya başlar :)

Aynen dediğin gibi olur. Pc yi oyun için almaya gerek kalmazsa ne için alcağızki artık tabletler akıllı telefonlar yürüdü gitti. Böyle giderse masaüstü pc lere elveda 10 yıl içinde. Çok bile söledim 10 çok:)
1 Yanıt Yanıtla
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SilentButDeadly 8 yıl Foo Fighters
ismky

turbo-powwer



Gerçekten çok güzel bir proje , ben uydunet kullanıyorum hani olsaydı performansı nasıl olurdu merak ediyorum. Bu arada böyle bir proje ilerde gelişirse büyük donanım üreticilerinin ne yapacağını merak ediyorum. Sanırım NVIDIA Ge cloud AMD Radeon cloud INTEL Ivy ? cloud diye server yarışları olmaya başlar :)




Aynen dediğin gibi olur. Pc yi oyun için almaya gerek kalmazsa ne için alcağızki artık tabletler akıllı telefonlar yürüdü gitti. Böyle giderse masaüstü pc lere elveda 10 yıl içinde. Çok bile söledim 10 çok:)

+1 Eğer laptop alırsam muhtemelen ucuz bir laptop alıp bu sisteme geçicem bu steam'a mı bağlı yoksa değil mi? Steam'a bağlıysa ucuz rus keylerini alıp bunda kullanabilirim.
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enreka_tr 8 yıl
geçenlerde denedim çok orijinal bir program ama baglantı sorunu var bilmiyorum bizim dandirik hatlardan mı ama mesela hemen hemen her oyunda hareketleriniz arasındaki pingi çok rahat hissediyorsunuz takılma ya da fps düşüşü degil ama mausla bilgisayar arasındaki bir gecikme gibi ama baglantıdan oldugunu biliyorsunuz.
arada baglantı yüklenince bozuk videolar gibi pixelleniyor oyunlar ama yine de dedigim gibi beta aşaması olmasına ragmen çok iyi fikir
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