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Onaylanan 2014-2020 AB bütçesi genişbant internet projelerine darbe vuracak

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Onaylanan 2014-2020 AB bütçesi genişbant internet projelerine darbe vuracak

Avrupa Birliği'nde bir süredir yaşanan ekonomik krizler yeni dönem bütçesinde de kısıtlamalara neden oldu. Birlik tarafından kabul edilen 2014-2020 genel bütçesi 34 milyar Avro tasarruf için kesintiye uğradı ve bundan en büyük zararı gören alanlardan birisi genişbant internet projeleri oldu.

Avrupa Fırsatlarını Birleştirme projesi kapsamında 2020 yılına kadar bölge nüfusunun yarısını 100Mbps internet hızı ile tanıştırmak, diğer yarısına ise en az 30Mbps internet bağlantısı sunmak planlanıyordu. Toplamda 9.2 milyar Avroya mal olacak proje kapsamında pek çok yerel proje bulunuyor ve internet bağlantılarının fiber optik altyapılara dönüştürülmesi amaçlanıyordu. Bütçe görüşmeleri kapsamında genişbant internet projelerine ayrılan bütçe 7 milyar Avrodan 1 milyar Avroya indirildi.

Önümüzdeki yedi yıl boyunca 7 milyar Avroluk bir bütçe kullanılması düşünülen projede, kırsal kesime fiber optik altyapı döşenmesi ve kurumların bulut altyapısına geçişi bu nedenle askıya alınmış oldu. 

Proje yürütücüsü Neelie Kroes, yaptığı duyuruda sadece 1 milyar Avroluk bütçe ile altyapı sağlanmasının imkansız olduğunu ve bütçenin ağırlıklı olarak dijital hizmetler için ayrılacağını açıkladı. 2020 yılındaki genişbant hedeflerine ulaşabilmek için ise ülke hükümetlerinden destek bekleniyor. Aksi takdirde 100Mbps genişbant internet bağlantısı Avrupa için bir hayalden ibaret olacak.

http://gigaom.com/2013/02/08/not-so-fast-budget-cut-wipes-out-e7bn-european-broadband-fund/ Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Ya biz ne yapalım, adil kullanım yüzünden 1-3mbit arası çağdışı dandirik hızlarla sürünüyoruz.
Gerçek internet aylık 120 lira, alırsan tabi...
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interwap 6 yıl
Hadi TTnet. Sen yapta utandır şu avrupalıları.
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Tekno moomce 6 yıl
gelde gülme halimize 0,64 upload la sürünüyoruz milet kırsa kesime 100mbt götürüyor gel gelelim bizim tt nete 8 mbt tam veremez türk telekom zaten geç kaldı fiber yatırlmlarına hoş fiber gelse ne olcak fibede akk uyğularlar camlar aşınıyo diye
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Nef'i 6 yıl
Peki İSP'ler altyapı yatırımı yapmıyor mu bu ülkelere?
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tkdonanımhaber 6 yıl
İyi beklesinler biraz. O zamana kadar belki yarı seviyelerine yetişebiliriz.
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S.Soylu 6 yıl
Şaka gibi valla hem pahalı kullanıyoruz hem adam gibi hizmet vermiyorlar hem düşük hızda veriyorlar birde sen çok kullandın yeter diyip adil kullanım kotası koyuyorlar. Adil kullanım kadar saçma bişey yok. Zaten 2-3 megabitle bağlanıyor millet kota koyuyorlar birde utanmadan
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12 Angry Men 6 yıl
ya dün 480 kalitede bir film açtım yüklenmiyordu donuyordu. gitim 360 la izledim kare kare :(
böyle olmazki millet 720 1080 izliyor biz 360 larda sürünüyoruz 360 bile geç doluyor.
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Cremiesto 6 yıl
oa3355
Avro nedir europe yani avrupayı siz avrop diye mi okuyorsunuz yoksa yurop diye mi okuyorsunuz birisi şu saçmalığı durdursun.

biraz kafa çalıştırırsanız bulabilirsiniz biz AVrupa diyoruz onlnar EUrope değil mi ? EUro ne EU'su yani bizdede AVro çaktın ?
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sars 6 yıl
oa3355
Avro nedir europe yani avrupayı siz avrop diye mi okuyorsunuz yoksa yurop diye mi okuyorsunuz birisi şu saçmalığı durdursun.

okunuşu sen değil Türk Dil Kurumu belirliyor cahil cahil konuşma, okunuş şekli avro dur.
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ozzy55ozzy 6 yıl
Avro nedir europe yani avrupayı siz avrop diye mi okuyorsunuz yoksa yurop diye mi okuyorsunuz birisi şu saçmalığı durdursun.
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icg 6 yıl
Şehirde yaşayanlar zaten genişbant kullanıyor Avrupa'da zaten. Kırsaldakiler işlerini adsl den görsün artık. Biz onu onların fiyatına ve kalitesine şehirde göremiyoruz. Özel telekom firmaları aldı başını gidiyor, türk telekom da rekor kar açıklıyor ancak, düzgün bir yatırım yok.
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suvari25 6 yıl
Her şeyin en kazığını kullanmaya devam
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