Onaylanan 2014-2020 AB bütçesi genişbant internet projelerine darbe vuracak





Avrupa Birliği'nde bir süredir yaşanan ekonomik krizler yeni dönem bütçesinde de kısıtlamalara neden oldu. Birlik tarafından kabul edilen 2014-2020 genel bütçesi 34 milyar Avro tasarruf için kesintiye uğradı ve bundan en büyük zararı gören alanlardan birisi genişbant internet projeleri oldu.





Avrupa Fırsatlarını Birleştirme projesi kapsamında 2020 yılına kadar bölge nüfusunun yarısını 100Mbps internet hızı ile tanıştırmak, diğer yarısına ise en az 30Mbps internet bağlantısı sunmak planlanıyordu. Toplamda 9.2 milyar Avroya mal olacak proje kapsamında pek çok yerel proje bulunuyor ve internet bağlantılarının fiber optik altyapılara dönüştürülmesi amaçlanıyordu. Bütçe görüşmeleri kapsamında genişbant internet projelerine ayrılan bütçe 7 milyar Avrodan 1 milyar Avroya indirildi.





Önümüzdeki yedi yıl boyunca 7 milyar Avroluk bir bütçe kullanılması düşünülen projede, kırsal kesime fiber optik altyapı döşenmesi ve kurumların bulut altyapısına geçişi bu nedenle askıya alınmış oldu.





Proje yürütücüsü Neelie Kroes, yaptığı duyuruda sadece 1 milyar Avroluk bütçe ile altyapı sağlanmasının imkansız olduğunu ve bütçenin ağırlıklı olarak dijital hizmetler için ayrılacağını açıkladı. 2020 yılındaki genişbant hedeflerine ulaşabilmek için ise ülke hükümetlerinden destek bekleniyor. Aksi takdirde 100Mbps genişbant internet bağlantısı Avrupa için bir hayalden ibaret olacak.

http://gigaom.com/2013/02/08/not-so-fast-budget-cut-wipes-out-e7bn-european-broadband-fund/