Onaylandı: Samsung Galaxy TAB 10.1'in ekranında Corning Gorilla Glass var

Kullandığımız tablet bilgisayarların ve akıllı telefonların kuşkusuz en zayıf noktası dokunmatik ekranları. Uzun süre boyunca hayalini kurduğunuz ve bütçenizi zorlayarak satın aldığınız tabletinizin, akıllı telefonunuzun dokunmatik ekranında zamanla kılcal çiziklerle karşılaşmak, cihazı bir anlık dikkatsizlikle elinizden düşürdüğünüzde ekranın zarar gördüğüne şahit olmak pek de hoş olmasa gerek. İşte bu tür durumları göz önünde bulundurarak Corning firması, Gorilla Glass olarak isimlendirdiği çok ince ve hafif cam malzeme geliştiriyor.

Corning, Samsung'un sürekli tanıtım faaliyetleri yürüttüğü tableti Galaxy Tab 10.1'de Gorilla Glass kullanıldığını kısa bir süre önce resmi olarak duyurdu. Gorilla Glass sayesinde Galaxy Tab 10.1'in 10.1-inç boyutlu dokunmatik ekranının gerek kılcak çiziklere gerek beklenmeyen kazalara karşı daha dayanıklı hale geldiği belirtilmekte.

Corning'in bir başka ifadesine göre Gorilla Glass yalnızca akıllı telefonlarda veya tabletlerde kullanılmıyor. LCD televizyonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda bu malzemeye rastlayabiliyoruz.



http://www.corning.com/news_center/news_releases/2011/2011072002.aspx