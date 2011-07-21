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Onaylandı: Samsung Galaxy TAB 10.1'in ekranında Corning Gorilla Glass var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Kullandığımız tablet bilgisayarların ve akıllı telefonların kuşkusuz en zayıf noktası dokunmatik ekranları. Uzun süre boyunca hayalini kurduğunuz ve bütçenizi zorlayarak satın aldığınız tabletinizin, akıllı telefonunuzun dokunmatik ekranında zamanla kılcal çiziklerle karşılaşmak, cihazı bir anlık dikkatsizlikle elinizden düşürdüğünüzde ekranın zarar gördüğüne şahit olmak pek de hoş olmasa gerek. İşte bu tür durumları göz önünde bulundurarak Corning firması, Gorilla Glass olarak isimlendirdiği çok ince ve hafif cam malzeme geliştiriyor.
Corning, Samsung'un sürekli tanıtım faaliyetleri yürüttüğü tableti Galaxy Tab 10.1'de Gorilla Glass kullanıldığını kısa bir süre önce resmi olarak duyurdu. Gorilla Glass sayesinde Galaxy Tab 10.1'in 10.1-inç boyutlu dokunmatik ekranının gerek kılcak çiziklere gerek beklenmeyen kazalara karşı daha dayanıklı hale geldiği belirtilmekte.
Corning'in bir başka ifadesine göre Gorilla Glass yalnızca akıllı telefonlarda veya tabletlerde kullanılmıyor. LCD televizyonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda bu malzemeye rastlayabiliyoruz.

http://www.corning.com/news_center/news_releases/2011/2011072002.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
verdiğiniz bilgi doğru galaxy tab 10.1 de gorilla glass ekran mevcut ama türkiyede satılan modeller hariç samsung türkiye ekibi sağolsun bu teknolojiyi bizden yoksun bırakıyor 3 ay önce aldım intenette samsung ürünlerinde türkiyede satılan modellerde gorilla glass olmadığını okuyunca şaşırdım ve samsunga mail attım sağolsunlar bunu verdikleri cevapta doğruladı ve psikolojimi bozdu...
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DH Misafiri 8 yıl
günümüz teknolojisinde en anlam veremediğim şirket bu corning gorilla glass :D adamlar kendi teknolojilerinin kullanıldığı ürünleri saklıyorlar... arada böyle garip geç açıklamalar yaparlar. sitelerinde 4 ay önce gördüğüm samsung ürünlerini bu ay göremiyorum falan :D garip bu sefer de htcnin ürünleri varmış o zaman da onlar yoktu... niye böyle saçma bir politikaları var anlamadım. tüm üretimlerini zamanında açıklarlarsa tahminimce müşterilerin o yönde eğilimi olacaktır. böylece hem kendileri hem de müşteriler memnun kalırlar. bu teknolojinin olmadığı ürünler de çıkmak zorunda kalmaz. böylece daha sağlıklı ürünler almış oluruz. şirketlere güvenimiz artar. tahminimce telefon ve tablet üreten şirketler eski ve yeni üretecekleri daha basit cihazların satışına engel olmaması için bu yönde politika izlemeleri yönünde baskı kuruyorlar...
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hdtv 8 yıl
Aylardir haberi var kendi yok bu cikana kadar tegra3 lu cihazlar gelecek
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