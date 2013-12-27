One Hand Snap tek elle fotoğraf makinesi kullanmanıza olanak tanıyor





Genelde fotoğraf makineleri iki elle kullanmak için tasarlanmışken, ağırlık ise sağ el tarafına veriliyor. Solak olanların ise pek fazla seçim şansı olmuyor.





Yanko Design tasarımcısı Xing Dawei tarafından geliştirilen One Hand Snap adlı uzaktan kumanda, kullanıcılara DSLR makinelerini sadece lens kısmından tutarak tek elle kullanmalarına imkan tanıyor. OHS olarak da adlandırılan aparat, lensi çepeçevre saran silikon bir banttan oluşuyor. Bant üzerinde bir deklanşör butonu ve 4 yönlü bir kontrol butonu bulunuyor.





Kullanıcı tek eli ile lensi kavrarken, deklanşör hızı, diyafram aralığı, zoom gibi ayarları kontrol edebiliyor ve çekim yapabiliyor. Bant hem solak hem de sağlak kullanıcılar için ideal bir aparat haline geliyor.





OHS bir kablo yardımıyla makineye bağlanıyor ve kontrolü üzerine alıyor. Esnekliği sayesinde her türlü lense de uyum sağlayabiliyor. OHS 2013 Red Dot ödülüne de layık görülmüş bir proje. Şimdilik sadece konsept tasarımında olan OHS'nin gerçek hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

http://www.exposureguide.com/equipment/one-hand-snap-design-allows-you-to-shoot-with-only-your-left-hand/