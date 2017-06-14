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OnePlus 5’in yeni görseli, fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Yakın bir tarihte tanıtılacağı duyurulan OnePlus 5’in yeni bir görseli sızdırıldı. Görselin yanı sıra, akıllı telefonun fiyatının ve özelliklerinin yer aldığı bir haber de paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
1
20
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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20 Haziran’da tanıtılacağı resmi olarak duyurulan OnePlus 5’in yeni bir görseli, fiyatı ve özellikleri paylaşılan haberle ortaya çıktı. Cihazın çift arka kamerasının net olarak göründüğü resmi görseli, bundan yaklaşık bir hafta önce OnePlus tarafından tanıtım tarihiyle birlikte paylaşılmıştı. Yeni ortaya çıkan bu görsel ise akıllı telefonun yalnızca arka kısmını değil, ön panelini de net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon hakkında en çok merak edilenlerden birisi olan fiyat konusu da paylaşılan haberle netlik kazanmışa benziyor. Daha önceki dönemlerde OnePlus 5’in yaklaşık 617 dolara satışa sunulacağını sizlerle paylaşmıştık ancak TecnoBlog’a ait olan haber, akıllı telefonun 479 dolardan başlayan fiyatlarla satışta olacağını iddia ediyor. Bu fiyat, yeni akıllı telefonun OnePlust 3T’den 40 dolar ve OnePlus 3’ten 80 dolar pahalı olarak satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Haberde yer bulan bir diğer konu da akıllı telefonun özellikleri. Bir süredir çeşitli sızıntılar ve söylemlerle gündemde olan akıllı telefon hakkında birçok şey biliyoruz fakat  tanıtım tarihine yalnızca birkaç gün kaldığı göz önünde bulundurulursa, haberde yer alan özelliklerin diğerlerine kıyasla daha isabetli olacağı düşünülebilir. OnePlus 5’in özellikleri şu şekilde:

  • 5.5 inch, 1080p ekran
  • Snapdragon 835 işlemci
  • 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı
  • 3300 mAh batarya kapasitesi, Dash Charge (1 saatte %92 şarj dolumu)
  • Seramik kaplamalı parmak izi okuyucu (0.2 saniyede tarama yapabiliyor)
  • Bluetooth 5.0
  • 16 MP (f/1.7) ve 20 MP (f/2.6) çift arka kamera

Paylaşılan haberde akıllı telefonun ön kamerasıyla ilgili bir bilgi yer almıyor ancak bazı kaynaklarda 8 megapiksel ön kameranın varlığından söz ediliyor. Birkaç gün sonra yapılacak etkinlikle tanıtılacak olan akıllı telefonun bu özelliklerle karşımıza çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.



http://www.gsmarena.com/new_oneplus_5_render_leaks_alongside_specs_and_price-news-25593.php Yorum Yaz
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drjacob 2 yıl en beğenilen
7 Plus'ın Android versiyonu
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lektonstar 2 yıl
İşte Oneplus 5
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Rachsuchtig 2 yıl
Yıl olmuş 2017 bir kaç sene önce 1080p ekran gayet yeterliyken artık en 2K erkanlar daha makul olur diye düşünüyorum bu OnePlus'un 1080p ekran sevdası nedir anlayamadım
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ibo3182 2 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig
Yıl olmuş 2017 bir kaç sene önce 1080p ekran gayet yeterliyken artık en 2K erkanlar daha makul olur diye düşünüyorum bu OnePlus'un 1080p ekran sevdası nedir anlayamadım

2 k ekran hiç gerek yok.. gün ışığında ekran parlaklığı ppi ve nit seviyesi iyi olduğu sürece gereksiz bence
Fazla pil tüketimi ve ısınmasına yol açıyor..
lg v10 kullanıyordum 2k ekran görünüm olrak iyi ama günde 3 kere sarja takınca insana hiç cazip gelmiyor.. lg sorunlarından dolayı bıraktım..
Başka bir marka alt seviye kullanıyorum.. özellikleri bakımında alt ama kullanım olrak yeterli..
720 p ekran 3100 batarya gün işığında kullanılan özel parlaklık ayarı sayesinde gayet yeterli..
pil konusunda da 14 saat min ekran süresi alıyorum..
Gerçekten rahatladım sürekli pili gözlemlemekten sıkılmıştım.. mübarek bitmiyor
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Guest-41635B9FE 2 yıl
Modifiye iP7 Plus.

Güzel olmuş olmasına da , arayüzünü beğenmiyorum bu telefonun.
Evet en iyi Android performansını sağlıyor ama çok çok sade ve sıkıcı geliyor.
Emui , Miui , Flyme çok daha çekici geliyor bu sadeliktense.
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alperen_69 2 yıl
Türkiyeye geliyormu oneplus
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12 Angry Men 2 yıl
İphone 7 e benziyor ama daha güzel. :D
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Pedimento 2 yıl
Oppomart hacklenmis bir site, oradaki fiyatlar sallama.
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kucukyenici 2 yıl
Oppomart'ta satışta. Fiyatları yüksek gözüküyor.
64 GB: 599 $
128 GB: 699 $
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cngzmls 2 yıl kucukyenici
kucukyenici
Oppomart'ta satışta. Fiyatları yüksek gözüküyor.
64 GB: 599 $
128 GB: 699 $

Düşer
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drjacob 2 yıl en beğenilen
7 Plus'ın Android versiyonu
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buraoca2 2 yıl
Evet hocam cok haklisiniz. Ekran kullanim sureleri testlerde Lg için hala iyi degil. Fakat bekleme konusunu gelistirmelerine sevindim hocam. Arkadaslarim G4 ve G5 kullaniyordu onlarinda bu konuda sikayeti vardi. Tabi kisisel olarak deneyimleyemedim.
Evet hocam haklısınız fakat bu durumu diger cihazlarda da goruyorum. Ozellikle Telefon sarji 100de 100e ulastiktan sonra hala şarjda birakilirsa, 100den 99a dususu gec oluyor cihazlarin genel olarak, benim karsilastiklarimda. Fakat 100de 100 olup batarya dolu uyarisi gorulunce cihaz sarjdan cikarilirsa erken dusum oluyor.
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buraoca2 2 yıl
Haklisiniz hocam, genel olarak Xiaomi Pil optimizasyonu konusunda çok basarili bir firma degil. Genel olarak android üzerinde buyuk pil her zaman avantaj olusturur. Soc birimi de bir yere kadar yani. Mi6da da genel olarak bekleme durumunda cihaz fazla pil tuketiyor. Ekran acikken veya internet kullanimi dahil edildiginde bekledigimden az tüketimi var cihazin. Geceden sabah yuzde 7 pil tuketimi az degil, ayni tuketimi Lg G3 de Sd 801Ac ve 3000 Mah bataryaya ragmen verebiliyordu ki Lg nin batarya optimizasyonu konusunda basarisiz bir firma olduğu bilinir.
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DODANLI 2 yıl buraoca2
Hocam V20 ve g6 kullandım. İkisininde beklemede pil tüketmemesi beni şaşırmıştı açıkçası. S8 serisi ise %5 civarı tüketmişti. G3 kullandım ama hatırlamıyorum desem doğru olur :)
Ama iPhone serisinde olduğu gibi lg dede %100 den 99 a düşmesinde bir hile olduğunu düşünüyorum :) 99 dan sonra hiçte 100 den 99 a düşme kullanım özelliklerini yansıtmıyorlar.;)
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