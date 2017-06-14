OnePlus 5’in yeni görseli, fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Akıllı telefon hakkında en çok merak edilenlerden birisi olan fiyat konusu da paylaşılan haberle netlik kazanmışa benziyor. Daha önceki dönemlerde OnePlus 5’in yaklaşık 617 dolara satışa sunulacağını sizlerle paylaşmıştık ancak TecnoBlog’a ait olan haber, akıllı telefonun 479 dolardan başlayan fiyatlarla satışta olacağını iddia ediyor. Bu fiyat, yeni akıllı telefonun OnePlust 3T’den 40 dolar ve OnePlus 3’ten 80 dolar pahalı olarak satışa sunulacağı anlamına geliyor.
Haberde yer bulan bir diğer konu da akıllı telefonun özellikleri. Bir süredir çeşitli sızıntılar ve söylemlerle gündemde olan akıllı telefon hakkında birçok şey biliyoruz fakat tanıtım tarihine yalnızca birkaç gün kaldığı göz önünde bulundurulursa, haberde yer alan özelliklerin diğerlerine kıyasla daha isabetli olacağı düşünülebilir. OnePlus 5’in özellikleri şu şekilde:
- 5.5 inch, 1080p ekran
- Snapdragon 835 işlemci
- 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı
- 3300 mAh batarya kapasitesi, Dash Charge (1 saatte %92 şarj dolumu)
- Seramik kaplamalı parmak izi okuyucu (0.2 saniyede tarama yapabiliyor)
- Bluetooth 5.0
- 16 MP (f/1.7) ve 20 MP (f/2.6) çift arka kamera
Paylaşılan haberde akıllı telefonun ön kamerasıyla ilgili bir bilgi yer almıyor ancak bazı kaynaklarda 8 megapiksel ön kameranın varlığından söz ediliyor. Birkaç gün sonra yapılacak etkinlikle tanıtılacak olan akıllı telefonun bu özelliklerle karşımıza çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.
http://www.gsmarena.com/new_oneplus_5_render_leaks_alongside_specs_and_price-news-25593.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 k ekran hiç gerek yok.. gün ışığında ekran parlaklığı ppi ve nit seviyesi iyi olduğu sürece gereksiz bence
Fazla pil tüketimi ve ısınmasına yol açıyor..
lg v10 kullanıyordum 2k ekran görünüm olrak iyi ama günde 3 kere sarja takınca insana hiç cazip gelmiyor.. lg sorunlarından dolayı bıraktım..
Başka bir marka alt seviye kullanıyorum.. özellikleri bakımında alt ama kullanım olrak yeterli..
720 p ekran 3100 batarya gün işığında kullanılan özel parlaklık ayarı sayesinde gayet yeterli..
pil konusunda da 14 saat min ekran süresi alıyorum..
Gerçekten rahatladım sürekli pili gözlemlemekten sıkılmıştım.. mübarek bitmiyor
Güzel olmuş olmasına da , arayüzünü beğenmiyorum bu telefonun.
Evet en iyi Android performansını sağlıyor ama çok çok sade ve sıkıcı geliyor.
Emui , Miui , Flyme çok daha çekici geliyor bu sadeliktense.
64 GB: 599 $
128 GB: 699 $
Düşer
Evet hocam haklısınız fakat bu durumu diger cihazlarda da goruyorum. Ozellikle Telefon sarji 100de 100e ulastiktan sonra hala şarjda birakilirsa, 100den 99a dususu gec oluyor cihazlarin genel olarak, benim karsilastiklarimda. Fakat 100de 100 olup batarya dolu uyarisi gorulunce cihaz sarjdan cikarilirsa erken dusum oluyor.
Ama iPhone serisinde olduğu gibi lg dede %100 den 99 a düşmesinde bir hile olduğunu düşünüyorum :) 99 dan sonra hiçte 100 den 99 a düşme kullanım özelliklerini yansıtmıyorlar.;)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6485 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
oneplus 5, Cep Telefonları ve