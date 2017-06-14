OnePlus 5’in yeni görseli, fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

20 Haziran’da tanıtılacağı resmi olarak duyurulan OnePlus 5’in yeni bir görseli, fiyatı ve özellikleri paylaşılan haberle ortaya çıktı. Cihazın çift arka kamerasının net olarak göründüğü resmi görseli, bundan yaklaşık bir hafta önce OnePlus tarafından tanıtım tarihiyle birlikte paylaşılmıştı. Yeni ortaya çıkan bu görsel ise akıllı telefonun yalnızca arka kısmını değil, ön panelini de net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon hakkında en çok merak edilenlerden birisi olan fiyat konusu da paylaşılan haberle netlik kazanmışa benziyor. Daha önceki dönemlerde OnePlus 5’in yaklaşık 617 dolara satışa sunulacağını sizlerle paylaşmıştık ancak TecnoBlog’a ait olan haber, akıllı telefonun 479 dolardan başlayan fiyatlarla satışta olacağını iddia ediyor. Bu fiyat, yeni akıllı telefonun OnePlust 3T’den 40 dolar ve OnePlus 3’ten 80 dolar pahalı olarak satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Haberde yer bulan bir diğer konu da akıllı telefonun özellikleri. Bir süredir çeşitli sızıntılar ve söylemlerle gündemde olan akıllı telefon hakkında birçok şey biliyoruz fakat tanıtım tarihine yalnızca birkaç gün kaldığı göz önünde bulundurulursa, haberde yer alan özelliklerin diğerlerine kıyasla daha isabetli olacağı düşünülebilir. OnePlus 5’in özellikleri şu şekilde:

5.5 inch, 1080p ekran

Snapdragon 835 işlemci

6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı

3300 mAh batarya kapasitesi, Dash Charge (1 saatte %92 şarj dolumu)

Seramik kaplamalı parmak izi okuyucu (0.2 saniyede tarama yapabiliyor)

Bluetooth 5.0

16 MP (f/1.7) ve 20 MP (f/2.6) çift arka kamera

Paylaşılan haberde akıllı telefonun ön kamerasıyla ilgili bir bilgi yer almıyor ancak bazı kaynaklarda 8 megapiksel ön kameranın varlığından söz ediliyor. Birkaç gün sonra yapılacak etkinlikle tanıtılacak olan akıllı telefonun bu özelliklerle karşımıza çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.

http://www.gsmarena.com/new_oneplus_5_render_leaks_alongside_specs_and_price-news-25593.php