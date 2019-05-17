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OnePlus 7 Pro pazarlaması Robert Downey Jr.’a emanet

Iron Man rolüyle tanıdığımız ünlü yıldız Robert Downey Jr. bundan sonra OnePlus 7 serisinin reklam yüzü olacak. Ünlü isim Hindistan ve Çin’de ürünlerin tanınmasını sağlayacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus 7 Pro pazarlaması Robert Downey Jr.’a emanet

Sinema ve sanat dünyasında tanınmış kişilerle iş birliği yapmak markaların bilinirliğine önemli katkılar yapabiliyor. Yıllar önce HTC telefonların tanıtımında gördüğümüz Robert Downey Jr. bu kez OnePlus için sahneye çıkıyor.

Iron Man desteği

Iron Man olarak tanıdığımız Robert Downey Jr. ayrıca Sherlock Holmes gibi yapımlarla da Hollywood’un en üst düzey aktörleri arasında yer alıyor. İş birliği kapsamında OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin özellikle Hindistan ve Çin’de tanıtımı ünlü isim tarafından yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Pioneer ve Onkyo markaları satıldı"

Bunun haricinde JDR’nin ne tür tanıtım faaliyetlerinde yer alacağı açıklanmadı ancak muhtemelen reklam filmleri ilk sıradadır. OnePlus patron firmanın ideolojilerinin Downey Jr.’ın yaratıcılığı ve bağlılığı ile örtüştüğünü ifade ediyor.

Ünlü yıldızın bu reklam anlaşmasından ne kadar kazanacağı bilinmiyor ancak Avengers: Endgame filminden 75 milyon dolar civarında bir gelir elde etmişti. Bu rakam tahmini reklam ücreti için yol gösterici olabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/oneplus-7-pro-ad-campaign-iron-man-robert-downey-jr_id116079 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf. en beğenilen
sonu benzemez umarım
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OverClocK1ng 3 hf.
Çıksa ne olur ki Iron Man öldü ya laaa...
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Penah000000 3 hf.
htc gibi bunun da sonu yaklasiyor ))
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alemburda34 3 hf.
Bu adamın oyunculuğu başka hakikaten. Zaten sinema sektörünün en çok kazanan adamı.
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renega 3 hf.
Renk seçenekleri tatmin edici değil ve hayvan gibi büyük cihaz olmaz olsun
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Sharparrow 3 hf.
Kazandıkları paralara bak... Bu arada hayran olduğum bir kaç kişiden biridir... Adamın tek bir kötü filmi yok.. oyunculuğu ise muhteşem..
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edo 3 hf.
Batan geminin malları :)
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DH Misafiri 3 hf. en beğenilen
sonu benzemez umarım
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rCoder 3 hf.
HTC'den transfer :)
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