OnePlus 7 Pro pazarlaması Robert Downey Jr.’a emanet

Sinema ve sanat dünyasında tanınmış kişilerle iş birliği yapmak markaların bilinirliğine önemli katkılar yapabiliyor. Yıllar önce HTC telefonların tanıtımında gördüğümüz Robert Downey Jr. bu kez OnePlus için sahneye çıkıyor.

Iron Man desteği

Iron Man olarak tanıdığımız Robert Downey Jr. ayrıca Sherlock Holmes gibi yapımlarla da Hollywood’un en üst düzey aktörleri arasında yer alıyor. İş birliği kapsamında OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin özellikle Hindistan ve Çin’de tanıtımı ünlü isim tarafından yapılacak.

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Bunun haricinde JDR’nin ne tür tanıtım faaliyetlerinde yer alacağı açıklanmadı ancak muhtemelen reklam filmleri ilk sıradadır. OnePlus patron firmanın ideolojilerinin Downey Jr.’ın yaratıcılığı ve bağlılığı ile örtüştüğünü ifade ediyor.

Ünlü yıldızın bu reklam anlaşmasından ne kadar kazanacağı bilinmiyor ancak Avengers: Endgame filminden 75 milyon dolar civarında bir gelir elde etmişti. Bu rakam tahmini reklam ücreti için yol gösterici olabilir.