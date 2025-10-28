Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bekleyenleri üzebilir: Xiaomi 17 Ultra'nın tasarımı paylaşıldı

    Xiaomi 17 Ultra'nın arka ekranı kaldırılıyor. Yeni model, 200 MP periskop kamera ve gelişmiş sensörlerle donatılmış güçlü bir kamera sistemiyle yıl sonunda tanıtılabilir.

    Bekleyenleri üzebilir: Xiaomi 17 Ultra'nın tasarımı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bildiğiniz gibi merakla beklenen Xiaomi 17, 17 Pro ve Pro Max'i halihazırda duyurdu. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek ve bekleyiş halen sürüyor. Son olarak amiral gemisi model hakkında yepyeni detaylar paylaşıldı. 17 serisinde bulunan arka ekran, Ultra modelinde planlanmıyor. En önemli özelliği ise kamera sistemi olacak. 

    Xiaomi 17 Ultra'nın tasarım detayları paylaşıldı

    Xiaomi,17 Ultra modelinde Xiaomi 17 Pro Max'te bulunan arka ekranı tamamen kaldırıyor. Bu alanın yerine, dört farklı sensörün bulunduğu büyük bir kamera adası konumlandırılacak. Digital Chat Station tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Xiaomi 17 Ultra yeni nesil sensörlerle donatılmış gelişmiş bir kamera paketiyle geliyor.

    Sızan detaylara göre cihazın ana kamerası, çok daha büyük sensöre sahip 50 MP çözünürlükte bir lens kullanacak. Bu sensör, gelişmiş in-sensor zoom teknolojisi sayesinde odak uzaklıkları arasında geçiş yaparken görüntü kaybı olmadan yakınlaştırma sağlayacak. Telefoto ünitesinde ise 200 MP çözünürlüklü büyük sensörlü bir periskop kamera bulunacak. Bu kamera, birden fazla odak uzunluğunu ve kayıpsız zoom yeteneğiyle geliyor.

    Bekleyenleri üzebilir: Xiaomi 17 Ultra'nın tasarımı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, telefoto lensin makro çekim moduna da sahip olacağı ancak odak mesafesinin aşırı yakın olmayacağı belirtiliyor. DCS’nin aktardığı bilgilere göre, cihaz büyük ve dairesel bir kamera modülüne sahip olacak. Bu tasarımın arka kısmın büyük bölümünü kaplayacağı anlamına geliyor. 

    Cihazın gücünü, serinin diğer modellerinde de bulunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci sağlayacak. Ön tarafta 6,9 inç büyüklüğünde düz OLED ekran yer alacak. Bu panel, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla yüksek kalite sunacak. Xiaomi 17 Ultra’nın siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya çıkması bekleniyor.çTanıtım tarihi henüz netleşmemiş olsa da, cihazın yıl sonuna kadar Çin’de duyurulma ihtimali oldukça yüksek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    next nextstar iptv üyelik keçiören batıkent dolmuş güzergahı amuda kalkmak zararları kontak kapatınca teyp sıfırlanıyor toyota corolla 1.6 advance kullanici yorumlari

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum