Bekleyenleri üzebilir: Xiaomi 17 Ultra'nın tasarımı paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bildiğiniz gibi merakla beklenen Xiaomi 17, 17 Pro ve Pro Max'i halihazırda duyurdu. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek ve bekleyiş halen sürüyor. Son olarak amiral gemisi model hakkında yepyeni detaylar paylaşıldı. 17 serisinde bulunan arka ekran, Ultra modelinde planlanmıyor. En önemli özelliği ise kamera sistemi olacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın tasarım detayları paylaşıldı

Xiaomi,17 Ultra modelinde Xiaomi 17 Pro Max'te bulunan arka ekranı tamamen kaldırıyor. Bu alanın yerine, dört farklı sensörün bulunduğu büyük bir kamera adası konumlandırılacak. Digital Chat Station tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Xiaomi 17 Ultra yeni nesil sensörlerle donatılmış gelişmiş bir kamera paketiyle geliyor.

Sızan detaylara göre cihazın ana kamerası, çok daha büyük sensöre sahip 50 MP çözünürlükte bir lens kullanacak. Bu sensör, gelişmiş in-sensor zoom teknolojisi sayesinde odak uzaklıkları arasında geçiş yaparken görüntü kaybı olmadan yakınlaştırma sağlayacak. Telefoto ünitesinde ise 200 MP çözünürlüklü büyük sensörlü bir periskop kamera bulunacak. Bu kamera, birden fazla odak uzunluğunu ve kayıpsız zoom yeteneğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, telefoto lensin makro çekim moduna da sahip olacağı ancak odak mesafesinin aşırı yakın olmayacağı belirtiliyor. DCS’nin aktardığı bilgilere göre, cihaz büyük ve dairesel bir kamera modülüne sahip olacak. Bu tasarımın arka kısmın büyük bölümünü kaplayacağı anlamına geliyor.

Xiaomi HyperOS 3 global güncelleme takvimi açıklandı 3 gün önce eklendi

Cihazın gücünü, serinin diğer modellerinde de bulunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci sağlayacak. Ön tarafta 6,9 inç büyüklüğünde düz OLED ekran yer alacak. Bu panel, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla yüksek kalite sunacak. Xiaomi 17 Ultra’nın siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya çıkması bekleniyor.çTanıtım tarihi henüz netleşmemiş olsa da, cihazın yıl sonuna kadar Çin’de duyurulma ihtimali oldukça yüksek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: