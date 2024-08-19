Lenovo yeni modeliyle “oyun tableti” deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak

Lenovo, bu yılın başlarında Legion Y700 tabletini mat ekranıyla yenileyerek iç piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Lenovo'nun bu seriye 2024 modelini eklemesi bekleniyor. Geekbench üzerinde görülen yeni bir listeleme, Lenovo Legion Y700 2024 modelinin, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılacağını ortaya koyuyor. TB321FU model numarasıyla tanımlanan bu yeni cihaz, tek çekirdek performansında 2209, çoklu çekirdek performansında ise 6509 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.
Lenovo Legion Y700 2023 hangi özelliklerle gelmişti?
Henüz tabletin diğer özellikleri hakkında detaylı bilgi olmasa da, bu yeni modelin 12GB RAM kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. Lenovo'nun, Legion Y700 (2024) modelini önümüzdeki aylarda tanıtması ve ardından küresel pazara sunması bekleniyor. 2024 modelinin, önceki versiyona benzer şekilde 8.8 inçlik bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Bu yeni modelin özellikleri hakkında ipuçları almak için, Legion Y700 (2023) modeline bakmak mümkün.
2023 model Legion Y700, 4nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile güçlendirilmişti. İki farklı varyantta sunulan cihaz, 12GB RAM ve 256GB depolama ya da 16GB RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle gelmişti. 144Hz yenileme hızına sahip 2.5k çözünürlüğünde, 8.8 inçlik bir LCD ekranı olan bu tablet, 500 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor.
Cihazın kamera özellikleri de dikkat çekici. 13MP ana sensör ve 2MP yardımcı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olan cihaz, ön tarafında ise 8MP'lik bir selfie kamerası barındırıyor. Ayrıca tablet, DisplayPort 1.4 üzerinden görüntü çıkışı destekleyen çift USB Type-C 3.1 Gen2 portu ile donatılmış durumda. Yeni modelin, selefine kıyasla neler sunacağı merakla bekleniyor. Lenovo'nun yakında tanıtacağı bu yeni cihazın, oyun odaklı kullanıcılar için önemli bir seçenek olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.