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    Anlık Bildirim

    Google açıkladı: Android 16 (One UI 8) bu yaz Samsung telefonlara gelecek!

    Google bugün Android 16'yı ve yeni arayüz tasarımını tanıttı. Şirket ayrıca, Android 16'nın kararlı sürümünün Samsung'un uygun Galaxy telefonlarına ve tabletlerine bu yaz geleceğini açıkladı.

    Android 16 (One UI 8) bu yaz Samsung telefonlara gelecek Tam Boyutta Gör
    Google bugün Android 16'yı ve yeni Material 3 Expressive UI tasarımını tanıttı. Şirket ayrıca, duyuru sırasında Android 16'nın kararlı sürümünün Samsung'un uygun Galaxy telefonlarına ve tabletlerine 2025 yazında geleceğini açıkladı.

    Tanıtımın sonuna doğru, Android Ecosystem Başkanı Sameer Samat, Android 16'nın (One UI 8.0) bu yaz Samsung cihazlarına geleceğini duyurdu. Yani Galaxy telefonları ve tabletleri 20 Haziran ile 22 Eylül tarihleri ​​arasında güncellemeyi alacak. Google’ın Pixel cihazları ise güncellemeyi Haziran ayında alacak.

    One UI 7'deki hatalar tekrarlanmayacak

    Bu bilgi, daha önce ortaya çıkan haberlerle örtüşüyor. Temmuz ayında tanıtılması öngörülen Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7’nin kutudan One UI 8.0 ile çıkacağı belirtilmişti. Bunun dışında, Samsung'un bu ay içerisinde One UI 8 Beta programını başlatacağı da ifade edilmişti. Bu haberler, Samsung'un One UI 7'de yaptığı hataları One UI 8'de tekrar etmeyeceğini ve güncellemeyi çok daha erken sunacağını gösteriyor.

    Android 15 tabanlı One UI 7 beş aydan fazla gecikti ve dünya çapında birçok Samsung kullanıcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden Samsung, One UI 8'i çok daha erken yayınlayarak hatasını telafi etmeye çalışıyor. One UI 8 Beta Programı muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde Galaxy S25 serisi üzerinde başlayacak.

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