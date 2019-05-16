Pioneer ve Onkyo markaları satıldı

Ses teknolojileri alanında önemli bir yere sahip olan Onkyo ve alt markası Pioneer diğer bir büyük isim olan Sound United tarafından satın alınıyor. Markaların tüm ürün ve teknolojileri Sound United çatısı altında toplanacak.

Dev birleşme

Son dönemde ses teknolojilerine olan ilgi yatırımların da artmasını sağlıyor. Sound United sektörde daha geniş bir ürün gamı sunabilmek adına satın alımı gerçekleştirdi. Satın alım kapsamında Onkyo firmasının ev ürünleri bölümü Sound United bünyesine katıldı.

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Onkyo kendi markasının yanında Pioneer, Pioneer Elite ve Integra markalarıyla farklı segmentlere yönelik ürünler geliştiriyordu. Sound United ise Denon, Polk Audio ve Marantz gibi markaların sahibiydi. Bu birleşim ile Sound United sektörün en büyük ismi haline gelecek. Onkyo sadece dijital yaşam ve entegre sistemlerde bu markaları kullanmaya devam edecek.

Sound United firmasının Onkyo tercihi ise mali konulara dayalı. Onkyo firmasında önemli bir yatırımı olan Gibson geçen yıl iflas edince yatırımını da çekmek zorunda kalmıştı. Bu da Onkyo’yu zor duruma sokmuştu. Sound United hamlesi hayat öpücüğü gibi oldu denebilir. Satın alımın bedeli henüz açıklanmadı.