OnePlus, sınırları zorluyor: 8000 mAh bataryalı telefon geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus’dan 8000 mAh batarya ve Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip OnePlus Turbo adlı oyun odaklı yeni bir telefon bekleniyor. Hafifçe yumuşatılmış kameraları ve üst düzey performansıyla, ileri düzey kullanıcılar için OnePlus 15'e güçlü bir alternatif olacak.

OnePlus 15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

OnePlus Turbo özellikleri nasıl olacak?

OnePlus 15, 7300 mAh bataryayla geliyor ki bu zaten etkileyici. Ancak Smartprix, OnePlus Turbo'nun daha büyük kapasiteli (8000 mAh) bataryaya sahip olacağını iddia ediyor. Devasa batarya, 100 W hızlı şarjı destekleyecek.

OnePlus Turbo, arkada çift kamera kurulumuyla gelecek; 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera. Kıyaslama açısından, yeni OnePlus 15 modelinde üçlü 50 MP kamera sistemi bulunuyor. Snapdragon 8 Elite 5 işlemcili telefon, 6.7 inç ekranla gelecek. Ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sağlayacak.

OnePlus Turbo modelinin Hindistan’da aktif olarak test edildiği ve 2025 yılı sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: