OnePlus, sınırları zorluyor: 8000 mAh bataryalı telefon geliyor

OnePlus Turbo özellikleri nasıl olacak?
OnePlus 15, 7300 mAh bataryayla geliyor ki bu zaten etkileyici. Ancak Smartprix, OnePlus Turbo'nun daha büyük kapasiteli (8000 mAh) bataryaya sahip olacağını iddia ediyor. Devasa batarya, 100 W hızlı şarjı destekleyecek.
OnePlus Turbo, arkada çift kamera kurulumuyla gelecek; 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera. Kıyaslama açısından, yeni OnePlus 15 modelinde üçlü 50 MP kamera sistemi bulunuyor. Snapdragon 8 Elite 5 işlemcili telefon, 6.7 inç ekranla gelecek. Ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sağlayacak.
OnePlus Turbo modelinin Hindistan’da aktif olarak test edildiği ve 2025 yılı sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
