    OnePlus, sınırları zorluyor: 8000 mAh bataryalı telefon geliyor

    OnePlus, Çin'de OnePlus 15 ve Ace 6 modellerini duyurdu ancak aynı zamanda yeni bir cihaz serisi üzerinde de çalışıyor. Bu serinin ilk telefonu OnePlus Turbo adını taşıyacak.

    OnePlus Turbo özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’dan 8000 mAh batarya ve Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip OnePlus Turbo adlı oyun odaklı yeni bir telefon bekleniyor. Hafifçe yumuşatılmış kameraları ve üst düzey performansıyla, ileri düzey kullanıcılar için OnePlus 15'e güçlü bir alternatif olacak.

    OnePlus Turbo özellikleri nasıl olacak?

    OnePlus 15, 7300 mAh bataryayla geliyor ki bu zaten etkileyici. Ancak Smartprix, OnePlus Turbo'nun daha büyük kapasiteli (8000 mAh) bataryaya sahip olacağını iddia ediyor. Devasa batarya, 100 W hızlı şarjı destekleyecek.

    OnePlus Turbo, arkada çift kamera kurulumuyla gelecek; 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera. Kıyaslama açısından, yeni OnePlus 15 modelinde üçlü 50 MP kamera sistemi bulunuyor. Snapdragon 8 Elite 5 işlemcili telefon, 6.7 inç ekranla gelecek. Ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sağlayacak.

    OnePlus Turbo modelinin Hindistan’da aktif olarak test edildiği ve 2025 yılı sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi.

