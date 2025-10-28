Threads kaybolan gönderileri sunar

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarında ve mesajlaşma uygulamalarında popüler olan kaybolan gönderi trendi Threads platformuna da geldi. Meta şirketinin X rakibi olarak geliştirdiği Threads yeni güncellemesini duyurdu.

Threads hayalet gönderiler

Hayalet gönderi olarak tanımlanan yeni özellik, bir gönderinin sadece 24 saatliğine görünür olmasını sağlıyor. Kullanıcı gönderiyi paylaştıktan sonra ana akışta yerini alıyor ancak 24 saat sonra ortadan kayboluyor.

X harici link tasarımı yenilendi 1 hf. önce eklendi

Takipçiler hayalet gönderi ile beğeni ve yorum etkileşimine girebilse de bunları sadece gönderinin sahibi görebiliyor. Yapılan yorumlar doğrudan kullanıcının gelen kutusuna gidiyor ve kendisi özel olarak cevaplıyor. Burada yapılan yorumların Özel Mesaj kısıtlamasına dahil olduğu yani değiştirilmediği sürece sadece takipçilerin yorumları Özel Mesaj kutusuna düştüğü belirtiliyor.

Kaybolan mesajlar Instagram platformunda da var ancak Hikâye formatında karşımıza çıkıyor. Yine WhatsApp uygulamasında da kaybolan mesajları görebilmek mümkün. Threads böylece konuya daha farklı bir yaklaşım sunmuş oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: