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OnePlus One'ın yeni ROM'u Oxygen OS önümüzdeki ay yüklenebilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus One'ın yeni ROM'u Oxygen OS önümüzdeki ay yüklenebilecek
Daha önce Oxygen OS'nin 12 Şubatta tanıtılacağını açıklayan OnePlus şirketi yaptığı açıklamada yeni ROM'u hakkında bilgi verirken geliştirici takımını da açıkladı.

50 kişiden fazla geliştirici ile yeni bir ekip oluşturulduğu açıklanırken bir kısmının Paranoid Android geliştiricilerinden olması dikkat çekiyor. Paranoid Android tıpkı Cyanogen OS gibi telefonlara Custom ROM hazırlayan bir ekipti. Yeni geliştiriciler kullanıcılardan gelen soruları cevaplarken yeni Oxygen OS arayüzünün hala geliştirildiğini ve henüz son sürümün çıkmadığını açıkladılar.

Yeni sürümün gelecek ay içerisinde çıkacağı açıklanırken OTA üzerinden güncelleme yapılamayacağı belirtildi. Yeni ROM Cyanogen OS'den tamamen farklı bir temelde geliştirildiği için kullanıcılar bu ROM'u bilgisayarlarına indirerek usb bağlantısı ile cihazlarına yüklemek zorunda kalacaklar.
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doctor_bey 4 yıl
Elbette ilk başta Cyanogen gibi bir sistem gelmeyecektir ancak güçlü geliyorlar, gelişmeye açıklar
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exoss 4 yıl
Kültürler birbirine bu iki firma ama bugün oneplus ona a bir güncelleme geldi
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interwap 4 yıl
Çok geriden başlayacak gibi.
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
Cyanogen açgözlü pisliğinden(Şirket) kurtulup Paranoid Android ekibini bünyelerine katmaları çok yerinde olmuş..
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Ben nytrogen sürümünü bekleyeceğim :)
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Gece772 4 yıl
Otomatik güncelleme yok ?
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javaprof 4 yıl
bu romu cyanogen mi hazırlamış kendileri mi?
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alprkrkmz 4 yıl javaprof
javaprof
bu romu cyanogen mi hazırlamış kendileri mi?

Küstüler onlar cynogen ile. Kendileri yapti bu sistemi.
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