OnePlus One'ın yeni ROM'u Oxygen OS önümüzdeki ay yüklenebilecek

Daha önce Oxygen OS'nin 12 Şubatta tanıtılacağını açıklayan OnePlus şirketi yaptığı açıklamada yeni ROM'u hakkında bilgi verirken geliştirici takımını da açıkladı.

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50 kişiden fazla geliştirici ile yeni bir ekip oluşturulduğu açıklanırken bir kısmının Paranoid Android geliştiricilerinden olması dikkat çekiyor. Paranoid Android tıpkı Cyanogen OS gibi telefonlara Custom ROM hazırlayan bir ekipti. Yeni geliştiriciler kullanıcılardan gelen soruları cevaplarken yeni Oxygen OS arayüzünün hala geliştirildiğini ve henüz son sürümün çıkmadığını açıkladılar.Yeni sürümün gelecek ay içerisinde çıkacağı açıklanırken OTA üzerinden güncelleme yapılamayacağı belirtildi. Yeni ROM Cyanogen OS'den tamamen farklı bir temelde geliştirildiği için kullanıcılar bu ROM'u bilgisayarlarına indirerek usb bağlantısı ile cihazlarına yüklemek zorunda kalacaklar.