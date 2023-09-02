Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün çıkış tarihini duyurdu

    OnePlus telefonlar yakında Android 14 tabanlı OxygenOS 14 güncellemesi almaya başlayacaklar. Yeni ürün yazılımı Trinity Engine özelliği sayesinde daha hızlı bir performans vaat ediyor.
    OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün çıkış tarihini duyurdu Tam Boyutta Gör
    OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün kararlı sürümünü yakında kullanıma sunmaya hazırlandığını duyurdu. Henüz konuyla ilgili çok fazla ayrıntı yok ancak şirket yeni yazılım ile birlikte cihazların performansınının gözle görülür şekilde artacağını söylüyor.

    Yapılan açıklamaya göre OxygenOS 14, 25 Eylül'de piyasaya sürülecek. Yazılımın odak noktası Trinity Engine adlı yeni bir özellik ile performansı artırmak olacak. Şirket bunu donanım ve yazılım arasında daha fazla sinerji sağlamak için tasarlanmış bir "performans platformu" olarak tanımlıyor.

    OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün çıkış tarihini duyurdu Tam Boyutta Gör

    Daha hızlı ve akıcı bir deneyim

    Üreticiye göre Trinity Engine kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunmak için CPU ve RAM canlandırma (vitalization), HyperBoost, HyperTouch ve HyperRendering dahil olmak üzere altı farklı optimizasyonu bir araya getiriyor. Buna ek olarak enerji verimliliği, çoklu görev, akıcılık ve pil ömrü de iyileşecek.

    OxygenOS 14, OnePlus ve Oppo'nun tam birleşmesinden sonraki ikinci büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi olarak sunulacak. Desteklenen cihazların listesi henüz açıklanmadı, ancak OnePlus 11'in güncellemeyi ilk alan cihazlardan biri olacağını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzamycin krem pütür pütür oldu ne yapmalıyım tuvalette karınca olması neye işarettir boğazdan et parçası çıkması tek motorla iki klima çalışır mı netkent mağdurları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi-Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız