OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14'ün çıkış tarihini duyurdu

Yapılan açıklamaya göre OxygenOS 14, 25 Eylül'de piyasaya sürülecek. Yazılımın odak noktası Trinity Engine adlı yeni bir özellik ile performansı artırmak olacak. Şirket bunu donanım ve yazılım arasında daha fazla sinerji sağlamak için tasarlanmış bir "performans platformu" olarak tanımlıyor.
Daha hızlı ve akıcı bir deneyim
Üreticiye göre Trinity Engine kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunmak için CPU ve RAM canlandırma (vitalization), HyperBoost, HyperTouch ve HyperRendering dahil olmak üzere altı farklı optimizasyonu bir araya getiriyor. Buna ek olarak enerji verimliliği, çoklu görev, akıcılık ve pil ömrü de iyileşecek.
OxygenOS 14, OnePlus ve Oppo'nun tam birleşmesinden sonraki ikinci büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi olarak sunulacak. Desteklenen cihazların listesi henüz açıklanmadı, ancak OnePlus 11'in güncellemeyi ilk alan cihazlardan biri olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.