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OnePlus bu kez kulaklık tanıttı

OnePlus serisi akıllı telefonları ile yakından tanıdığımız Çinli üretici, bu kez bir kulaklık modeli ile karşımızda. İnce işçiliğe sahip olan kulaklık oldukça düşük fiyatı ile dikkat çekiyor.
2 yıl
5,9b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu hafta itibariyle yeni bir ürün tanıtımı yapacağını duyuran OnePlus’un, orta seviyeye yönelik bir akıllı telefonu görücüye çıkaracağı beklentisi oluşmuştu. Beklentiler boşa çıktı ve firma bir kulak-içi kulaklık ile karşımıza geldi.

Firmanın yeni ürünü OnePlus Bullets V2 adında kulak-içi kulaklık modeli. Üzerinde emek verildiği görülen kulaklık modeli, bakır ile kaplanmış alüminyumdan imal edilmiş ve 14g ağırlık değerine sahip. 9mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık, ARYPHA diyafram ile en iyi titreşim frekansını vermeyi amaçlıyor.

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1.25m kablo uzunluğuna sahip olan OnePlus Bullets V2, 3 tuşlu dahili kumandası ile kolay bir kullanım sunuyor. Kulaklık, sağ ve sol kanallardaki sesi bağımsız olarak yeniden üretebiliyor. Böylece gürültü seviyesi en aza iniyor ve ses kalitesi artıyor. Mikrofon sayesinde, eller serbest görüşme yapmak da mümkün.

Firmanın çeşitli testlere tabi tuttuğu kulaklık, anti alerjik silikon doku barındırıyor. OnePlus Bullets V2 kulaklık modeli için 20$ fiyat etiketi belirlenmiş. Şimdilik stoklar tükenmiş durumda.


 

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-launches-Bullets-V2-best-buds-for-life-at-just-19.95_id84536 Yorum Yaz
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Kulakiçi lastikleri sevmeyen bir benmiyim
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20likcivi 2 yıl
çinliler de olmasa teknolojiyi biz fakirler rüyamızda görürdük yaşasın çinli kardeşler :)
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maximus8282 2 yıl
Kulaklıktan anlayan arkadaşlar, özellikleri iyi mi?

Türkiye'den sipariş verebiliyor muyuz bunu?

Nokia BH-214 Bluetooth kulaklık almıştım zamanında, aletle beraber gelen kulaklık çok iyi son seste bozulma yapmıyor basslar tizler çok iyi ondan bulsam alacağımda yok malesef piyasada.
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Redunay 2 yıl
Buralara uygun fiyatla gelirse alabilirim
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ComingWind 2 yıl
Cx200 ile mutluyum şimdilik
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*siteci* 2 yıl
Piston hybrid bozulursa bunu deneriz artik
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kadirirdem 2 yıl
yaklaşık 100 tl ediyor belki gelir ülkemize bakalım...
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sniper23 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

yaklaşık 100 tl ediyor belki gelir ülkemize bakalım...

20 x 2.95 = 59 TL ?
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Amacı Olmayan Adam 2 yıl
Tam piston hybrid almıştım be oldu mu şimdi bu ?
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alemburda34 2 yıl
Daha yeni siparis vermistim tuh ya
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