OnePlus bu kez kulaklık tanıttı

Bu hafta itibariyle yeni bir ürün tanıtımı yapacağını duyuran OnePlus’un, orta seviyeye yönelik bir akıllı telefonu görücüye çıkaracağı beklentisi oluşmuştu. Beklentiler boşa çıktı ve firma bir kulak-içi kulaklık ile karşımıza geldi.

Firmanın yeni ürünü OnePlus Bullets V2 adında kulak-içi kulaklık modeli. Üzerinde emek verildiği görülen kulaklık modeli, bakır ile kaplanmış alüminyumdan imal edilmiş ve 14g ağırlık değerine sahip. 9mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık, ARYPHA diyafram ile en iyi titreşim frekansını vermeyi amaçlıyor.

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1.25m kablo uzunluğuna sahip olan OnePlus Bullets V2, 3 tuşlu dahili kumandası ile kolay bir kullanım sunuyor. Kulaklık, sağ ve sol kanallardaki sesi bağımsız olarak yeniden üretebiliyor. Böylece gürültü seviyesi en aza iniyor ve ses kalitesi artıyor. Mikrofon sayesinde, eller serbest görüşme yapmak da mümkün.

Firmanın çeşitli testlere tabi tuttuğu kulaklık, anti alerjik silikon doku barındırıyor. OnePlus Bullets V2 kulaklık modeli için 20$ fiyat etiketi belirlenmiş. Şimdilik stoklar tükenmiş durumda.



