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OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) işlemcili bir prototip şu anda test aşamasında. Resmi adı açıklanmasa da, sızan detaylar bu modelin OnePlus 15 olduğuna işaret ediyor.

Yeni model, ekran tasarımıyla selefinden farklı bir çizgiye yöneliyor. 6.78 inç büyüklüğündeki LTPO ekran, bu kez düz yapıda olacak ve 1.5K çözünürlük sunacak. Kavisli paneller yerine büyük yarıçaplı köşe tasarımı tercih edilmiş, bu da cihazın genel görünümünü iPhone’a yaklaştırıyor. LIPO teknolojisiyle üretilen ekran, daha ince çerçeveler ve dengeli bir ön yüz sunma hedefi taşıyor.

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Kamera tarafında ise 50 megapiksellik üçlü bir sistemden söz ediliyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, 200 megapiksel çözünürlüğünde olması beklenen periskop telefoto lens. Bu donanım, özellikle uzaktan çekimlerde ciddi bir avantaj sağlayabilir.

Tasarım anlamında da sade ve hafif bir yapı ön planda. Henüz netleşmemiş olsa da, cihazın 6.500 mAh’nin üzerinde bir batarya kapasitesine sahip olacağı konuşuluyor. Bu da performans kadar pil ömrüne önem verildiğini gösteriyor. Tanıtım tarihi ve diğer detaylar için bir süre daha beklemek gerekecek. Ancak görünen o ki, OnePlus 15 sadece donanımıyla değil, yeni tasarım diliyle de dikkat çekecek.

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OnePlus 15 sızdı yenilenen ekran ve kamera detayları ortaya çıktı