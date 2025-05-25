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    Uygun fiyatlı OnePlus Buds 4 tanıtıldı: Anlık çeviri yapabiliyor

    OnePlus, Çin'de yeni kablosuz kulak içi kulaklığını tanıttı. Uygun fiyatlı OnePlus Buds 4, yapay zeka çeviri, 55 dB gürültü engelleme özelliği ve fazlasıyla geliyor.

    OnePlus Buds 4 kablosuz kulak içi kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Buds 4, 55 dB gürültü engelleme ve çift ünite sürücü kurulumuna sahip uygun fiyatlı kulaklık olarak geliyor.

    OnePlus Buds 4 özellikleri ile neler sunuyor?

    OnePlus Buds 4 kablosuz kulak içi kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni kulaklığı, önceki nesil modelden daha iyi gürültü engelleme performansı sunuyor. OnePlus, gürültü engelleme modunun 5.5 kHz ultra geniş bant kapsama alanına sahip olduğunu söylüyor.

    Kulaklık, zorlu koşullarda net sesli görüşmeler sunduğu iddia edilen yapay zeka destekli arama gürültüsü azaltma teknolojisini içeren üç mikrofonla donatılmış. Ses kurulumuna gelince, kablosuz kulaklıklar selefleri gibi çift ünite sürücü kurulumunu koruyor. Zengin ses için iki adet yerleşik DAC mevcut. OnePlus'ın "altın ses" profili olarak adlandırdığı özellik sayesinde kulaklık, kullanıcı için özelleştirilmiş en uygun ses çıkışını sağlıyor.

    OnePlus Buds 4, yapay zeka çeviri yeteneğine sahip. OnePlus, yüz yüze konuşurken iletişimin hızlı sağlanması için veya yabancı dil derslerinde konuşulanları anlamak için kullanabileceğini söylüyor.

    OnePlus Buds 4 fiyatı ne kadar?

    OnePlus Buds 4, Çin’de 449 CNY (62 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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