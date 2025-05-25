Uygun fiyatlı OnePlus Buds 4 tanıtıldı: Anlık çeviri yapabiliyor

OnePlus Buds 4 özellikleri ile neler sunuyor?
Kulaklık, zorlu koşullarda net sesli görüşmeler sunduğu iddia edilen yapay zeka destekli arama gürültüsü azaltma teknolojisini içeren üç mikrofonla donatılmış. Ses kurulumuna gelince, kablosuz kulaklıklar selefleri gibi çift ünite sürücü kurulumunu koruyor. Zengin ses için iki adet yerleşik DAC mevcut. OnePlus'ın "altın ses" profili olarak adlandırdığı özellik sayesinde kulaklık, kullanıcı için özelleştirilmiş en uygun ses çıkışını sağlıyor.
OnePlus Buds 4, yapay zeka çeviri yeteneğine sahip. OnePlus, yüz yüze konuşurken iletişimin hızlı sağlanması için veya yabancı dil derslerinde konuşulanları anlamak için kullanabileceğini söylüyor.
OnePlus Buds 4 fiyatı ne kadar?
OnePlus Buds 4, Çin’de 449 CNY (62 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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