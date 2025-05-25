Uygun fiyatlı OnePlus Buds 4 tanıtıldı: Anlık çeviri yapabiliyor

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Tam Boyutta Gör OnePlus Buds 4, 55 dB gürültü engelleme ve çift ünite sürücü kurulumuna sahip uygun fiyatlı kulaklık olarak geliyor.

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OnePlus Buds 4 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın yeni kulaklığı, önceki nesil modelden daha iyi gürültü engelleme performansı sunuyor. OnePlus, gürültü engelleme modunun 5.5 kHz ultra geniş bant kapsama alanına sahip olduğunu söylüyor.

Kulaklık, zorlu koşullarda net sesli görüşmeler sunduğu iddia edilen yapay zeka destekli arama gürültüsü azaltma teknolojisini içeren üç mikrofonla donatılmış. Ses kurulumuna gelince, kablosuz kulaklıklar selefleri gibi çift ünite sürücü kurulumunu koruyor. Zengin ses için iki adet yerleşik DAC mevcut. OnePlus'ın "altın ses" profili olarak adlandırdığı özellik sayesinde kulaklık, kullanıcı için özelleştirilmiş en uygun ses çıkışını sağlıyor.

OnePlus Buds 4, yapay zeka çeviri yeteneğine sahip. OnePlus, yüz yüze konuşurken iletişimin hızlı sağlanması için veya yabancı dil derslerinde konuşulanları anlamak için kullanabileceğini söylüyor.

OnePlus Buds 4 fiyatı ne kadar?

OnePlus Buds 4, Çin’de 449 CNY (62 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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OnePlus Buds 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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