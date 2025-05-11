Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni OnePlus tableti büyük ekran ve amiral gemisi performansıyla geliyor

    OnePlus, tablet pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir modelle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. OnePlus Pad 2 Pro adını taşıyan bu cihaz, güçlü donanımı ve büyük ekranıyla dikkat çekiyor.

    Yeni OnePlus tabletinin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    OnePlus, üst düzey özelliklerle donattığı yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre Pad 2 Pro adıyla piyasaya çıkacak model, markanın bugüne kadarki en iddialı tableti olabilir. Yeni cihazda 13.2 inç büyüklüğünde, 3.4K çözünürlüğe sahip ve 144Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran yer alacak. Ekranın üst kısmında hap şeklinde bir kesik bulunuyor ancak bunun kamera mı yoksa başka bir sensör için mi olduğu henüz net değil.

    Tabletin kalbinde ise Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) yer alacak. Pil tarafında da ciddi bir artış var; 12.140mAh kapasitedeki batarya, 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Depolama seçenekleri de geniş: 8, 12 ve 16 GB RAM’le birlikte 256 ya da 512 GB’lık kombinasyonlar sunulacak. Daha önce adı geçen 1 TB'lık versiyonun ise şimdilik rafa kaldırıldığı konuşuluyor.

    Tasarımda alışıldık OnePlus çizgisi korunmuş. Derin deniz mavisi ve buz grisi renkleriyle gelecek olan Pad 2 Pro, sade ama şık bir görünüme sahip. Henüz resmi tanıtım tarihi veya fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak bu özelliklerle cihazın, Galaxy Tab S9 Ultra ve iPad Pro gibi modellerle rekabeti hedeflediği açıkça görülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    turkelvis 22 saat önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mia malkova çözüm dershanesi yorumlar motor yağ basıncı az durun ve motoru kapatın amerikan park muayeneden geçer mi sgk denetmen beni ifadeye çağırdı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum