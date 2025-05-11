Yeni OnePlus tableti büyük ekran ve amiral gemisi performansıyla geliyor

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OnePlus, üst düzey özelliklerle donattığı yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre Pad 2 Pro adıyla piyasaya çıkacak model, markanın bugüne kadarki en iddialı tableti olabilir. Yeni cihazda 13.2 inç büyüklüğünde, 3.4K çözünürlüğe sahip ve 144Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran yer alacak. Ekranın üst kısmında hap şeklinde bir kesik bulunuyor ancak bunun kamera mı yoksa başka bir sensör için mi olduğu henüz net değil.

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Tabletin kalbinde ise Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) yer alacak. Pil tarafında da ciddi bir artış var; 12.140mAh kapasitedeki batarya, 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Depolama seçenekleri de geniş: 8, 12 ve 16 GB RAM’le birlikte 256 ya da 512 GB’lık kombinasyonlar sunulacak. Daha önce adı geçen 1 TB'lık versiyonun ise şimdilik rafa kaldırıldığı konuşuluyor.

Tasarımda alışıldık OnePlus çizgisi korunmuş. Derin deniz mavisi ve buz grisi renkleriyle gelecek olan Pad 2 Pro, sade ama şık bir görünüme sahip. Henüz resmi tanıtım tarihi veya fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak bu özelliklerle cihazın, Galaxy Tab S9 Ultra ve iPad Pro gibi modellerle rekabeti hedeflediği açıkça görülüyor.

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Yeni OnePlus tabletinin özellikleri sızdırıldı