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    OnePlus Ace 5 Racing ve Ace 5 Ultra'nın canlı görüntüleri sızdırıldı

    OnePlus Ace 5 Racing ve Ultra modellerinin sızdırılan canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte Dimensity 9400+ ve 9400e işlemcili, 7.000 mAh bataryalı yeni amiral gemileri hakkında tüm detaylar:

    OnePlus Ace 5 Racing ve Ace 5 Ultra'nın görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Ace 5 serisine eklenecek olan Racing ve Ultra modelleri, resmi tanıtımlarından günler önce sızdırılan görüntüleri sayesinde tasarımı ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek lansmanda tanıtılacak bu iki yeni model, halihazırda piyasada bulunan Ace 5 ve Ace 5 Pro'nun yanında yerlerini alacak. 

    Yeni Dimensity işlemcili cihazlar önümüzdeki hafta tanıtılacak

    Teknoloji dünyasının merakla beklediği OnePlus Ace 5 Ultra, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400+ ile güçlendirilecek. Bu güçlü işlemci, performans tutkunlarını memnun edecek kapasiteye sahip olacak. Racing modeli ise yakın zamanda tanıtılan Dimensity 9400e işlemcisiyle çalışacak. Bu durum, Racing modelinin Ultra'ya göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırılacağını gösteriyor.

    Sızdırılan canlı görüntülerde, solda Ultra modeli ve sağda Racing modeli açıkça görülebiliyor. Ayrıca OnePlus, her iki modelin de 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlarla donatılacağını resmi olarak duyurdu. Ancak ekran özellikleri arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Ace 5 Racing modeli 1080p çözünürlüklü bir ekrana sahip olacakken, Ace 5 Ultra daha yüksek çözünürlüklü 1.5K ekranla gelecek. 

    Daha önce ortaya çıkan söylentilere göreyse OnePlus Ace 5 Racing oldukça etkileyici teknik özelliklere sahip olacak. Cihazda 6,77 inç büyüklüğünde LTPS OLED panel kullanılacak. Kamera tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ve 16 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca cihaz, 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ve 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

    OnePlus Ace 5 Ultra ise teknik özellikler açısından daha üstün bir konumda olacak. 6,83 inç büyüklüğündeki düz LTPS OLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunacak. Ultra modelinde de 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunacak, ancak şarj hızı Racing modeline göre daha yüksek olacak. Cihaz, 100W hızlı kablolu şarj desteğiyle gelecek. Bu sayede kullanıcılar, büyük bataryayı çok kısa sürede doldurabilecek.

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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