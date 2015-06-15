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Önemli oyun yapımcısından sanal gerçeklik dünyasına yeni bir üye: StarVR

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Önemli oyun yapımcısından sanal gerçeklik dünyasına yeni bir üye: StarVR
 
2016 yılını fethetmesi beklenen sanal gerçeklik başlıkları her geçen gün sayı olarak artmaya devam ediyor. Bu alandaki geleceği farkeden Payday 2, Syndicate ve Brothers: A Tale of Two Sons gibi popüler oyunların yapımcı firması Starbreeze, StarVR adını verdiği kendi sanal gerçeklik başlığını hazırlanıyor.
StarVR sanal gerçeklik başlığını bünyesine kattığı InfinitEye firması ile geliştiren Starbreeze, Oculus Rif'ti ikiye katlayacak oranda tam 210 derece görüş açısı ortaya koyuyor ve böylece sanal gerçekliğin IMAX'i olarak nitelendirilen çok daha etkili bir oyun / multimedya deneyimi vaat ediyor. Gövdesinde yer alan iki adet 5.5-inç boyutundaki ekranı 2560 x 1440 (Toplamda 5120 x 1440 piksel) gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunan başlık, üzerine takılan işaretçiler ve jiroskop, ivmeölçer ile manyetometre birimleriyle de kararlı bir hareket takibi gerçekleştirebiliyor.
Firmanın ana oyun motoru "Valhalla" ile uyumlu olarak geliştirilen ve aynı zamanda Steam OpenVR framework desteğini de taşıyan StarVR, bu sayede içerik açısından birçok rakibini geride bırakabilecek bir potansiyel ortaya koyuyor ve genel yapısını aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor. Sanal gerçeklik başlığının resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
Önemli oyun yapımcısından sanal gerçeklik dünyasına yeni bir üye: StarVR
 

http://www.engadget.com/2015/06/15/starbreeze-starvr-headset/ Yorum Yaz
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ARTAGON99 3 yıl en beğenilen
anlaşılan o ki ilk vr gözlüğünü piyasayı süren en büyük parsayı toplayacak :)
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Oculus için para biriktirmeye karar vermiştim.Yapılırmı bu be.Kararsız kalmak yanlış karar vermekten daha kötüymüş.
Fiyatı uygun olacak sanırım.Bunda kulaklık yok.Gamepad muamma ama görüş açısı için düşünülebilir.Yanına g930 alırız.

1000-1500 arası full toplarız umarım.
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01myavuz 3 yıl
Şunları sadece 3D film için ucuz versiyonunu yapsınlar alınır. Evdeki 60" tv bile sinemadaki keyfi vermiyor ama sinema perdesi gibi büyük görüntü olsa yeter.
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.mert 3 yıl
isin standarti olmasi lazim olan bizlere(son tuketiciye) olacak
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boostibo 3 yıl
Rekabet iyidir ama gözluk yapicaklarina içerik yapsınlar
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doctor_bey 3 yıl
Bu güzelmiş ama donanım katili olur bu, hayırlısı diyelim.
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onizuka_sensei 3 yıl
ipini koparan yapar artık
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aytaccgl 3 yıl
önemli oyun yapımcısı diye başlık mı atılır yahu?
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ARTAGON99 3 yıl en beğenilen
anlaşılan o ki ilk vr gözlüğünü piyasayı süren en büyük parsayı toplayacak :)
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