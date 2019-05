Önemli oyun yapımcısından sanal gerçeklik dünyasına yeni bir üye: StarVR

2016 yılını fethetmesi beklenen sanal gerçeklik başlıkları her geçen gün sayı olarak artmaya devam ediyor. Bu alandaki geleceği farkeden Payday 2, Syndicate ve Brothers: A Tale of Two Sons gibi popüler oyunların yapımcı firması Starbreeze, StarVR adını verdiği kendi sanal gerçeklik başlığını hazırlanıyor.

StarVR sanal gerçeklik başlığını bünyesine kattığı InfinitEye firması ile geliştiren Starbreeze, Oculus Rif'ti ikiye katlayacak oranda tam 210 derece görüş açısı ortaya koyuyor ve böylece sanal gerçekliğin IMAX'i olarak nitelendirilen çok daha etkili bir oyun / multimedya deneyimi vaat ediyor. Gövdesinde yer alan iki adet 5.5-inç boyutundaki ekranı 2560 x 1440 (Toplamda 5120 x 1440 piksel) gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunan başlık, üzerine takılan işaretçiler ve jiroskop, ivmeölçer ile manyetometre birimleriyle de kararlı bir hareket takibi gerçekleştirebiliyor.

Firmanın ana oyun motoru "Valhalla" ile uyumlu olarak geliştirilen ve aynı zamanda Steam OpenVR framework desteğini de taşıyan StarVR, bu sayede içerik açısından birçok rakibini geride bırakabilecek bir potansiyel ortaya koyuyor ve genel yapısını aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor. Sanal gerçeklik başlığının resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

