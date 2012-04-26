Onkyo'dan 11.6-inç ekranlı ve Windows 7 işletim sistemli tablet: TW3A-A31

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Onkyo'nun, Intel'in işlemcilerinden güç alan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanan tableti TW3A-A31 ortaya çıktı.
Intel Core i7-2677M (1.8 GHz), Intel Core i3-2367M (1.7 GHz) ve Intel Celeron 867 (1.4 GHz) gibi işlemci seçeneklerinin sunulduğu TW3A-A31'de, 4 GB RAM ile 128 GB kapasiteli SSD'ye yer verilmiş. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip tablet, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, SD kart slotu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, USB 2.0 portu ve mini-HDMI portuyla donatılmış durumda.
Mayıs ayına doğru Japonya'da boy göstermesi beklenen tabletin Celeron işlemcili versiyonu 1.105$, Core i3 işlemcili versiyonu 1.230$, Core i7 işlemcili versiyonu 1.660$ olarak fiyatlandırılmış.
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eğer illa tablet diyorsan 1300 e laptop al 300 dolara da bulursun tergalı bir android :)
taşırken kullanılmasa bile taşımıyorken kullanılır.
kaldıki 20 inç biraz kassan kucakta güzel bile olur :)
yapıcaklar yakında ha gayret..
ama fansız falan hardcore oyuncularada hitap nvidia kartıyla falan
öyle o eksik bu eksik değil tam tamına..
Apple gibi devasa çözünürlükte başka ANDroid Tabletmi var
hepsi kasım kasım kasılıyolar oyunlar kasıyo internet kasıyo
bide fiyatları 1000 dolarlarda geziyolar ortalıkta ve pil de 4-5 saat gidiyo
ekran çözünürlükleri kaç acaba androd tabletlerin
1024x768 wuuu çokmuş...
bulmuşlar kıllısını istiyolar bunlarda.
Bunu apple çıkarsa, işte apple 'ın gücü felan denirdi
samsung çıkarsa apple ile rekabet etmek için çıkardı denirdi
ama onkyo çkarınca vasat oluyo
Allahın teknoloji cahilleri sizi.
doğruları söylemişler, neden zorunuza gidiyor bukadar. tablet ne işe yarar? çözünürlük vasatsa pili çabuk bitiyorsa o "tablet" adını bile haketmez. amacına uygunmu üretilmiş dikkat eden yok ama yoruma gelince ben biliyorum gerisi cahildir demek kolay
Hem PC
Hem İnternet
Hem GPS
Hem Multimedia
Daha Ne olsun ?
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