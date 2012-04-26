Onkyo'dan 11.6-inç ekranlı ve Windows 7 işletim sistemli tablet: TW3A-A31

Onkyo'nun, Intel'in işlemcilerinden güç alan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanan tableti TW3A-A31 ortaya çıktı.



Intel Core i7-2677M (1.8 GHz), Intel Core i3-2367M (1.7 GHz) ve Intel Celeron 867 (1.4 GHz) gibi işlemci seçeneklerinin sunulduğu TW3A-A31'de, 4 GB RAM ile 128 GB kapasiteli SSD'ye yer verilmiş. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip tablet, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, SD kart slotu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, USB 2.0 portu ve mini-HDMI portuyla donatılmış durumda.





Mayıs ayına doğru Japonya'da boy göstermesi beklenen tabletin Celeron işlemcili versiyonu 1.105$, Core i3 işlemcili versiyonu 1.230$, Core i7 işlemcili versiyonu 1.660$ olarak fiyatlandırılmış.

