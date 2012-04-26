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Onkyo'dan 11.6-inç ekranlı ve Windows 7 işletim sistemli tablet: TW3A-A31

7 yıl
13b
1
28
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Onkyo'nun, Intel'in işlemcilerinden güç alan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanan tableti TW3A-A31 ortaya çıktı.
Intel Core i7-2677M (1.8 GHz), Intel Core i3-2367M (1.7 GHz) ve Intel Celeron 867 (1.4 GHz) gibi işlemci seçeneklerinin sunulduğu TW3A-A31'de, 4 GB RAM ile 128 GB kapasiteli SSD'ye yer verilmiş. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip tablet, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, SD kart slotu, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, USB 2.0 portu ve mini-HDMI portuyla donatılmış durumda.

Mayıs ayına doğru Japonya'da boy göstermesi beklenen tabletin Celeron işlemcili versiyonu 1.105$, Core i3 işlemcili versiyonu 1.230$, Core i7 işlemcili versiyonu 1.660$ olarak fiyatlandırılmış.

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IceRulez 7 yıl en beğenilen
1100$ vericen bide celeron işlemci alacan
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montiszhish 7 yıl
androidler os lar uçuşurken win7li tabletmi olur. çözünürlük malum, fiyat olarak rekabet edemeyeceği ortada, işletim sistemi olarakta edemez.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Tablette en iyi seçim Android, Windows tabletler çok pahalı çünkü güçlü donanım gerektiriyor, çünkü tablete uygun bir işletim sistemi değil. Android akar.
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fatihburak95 7 yıl
1600 doların varsa al i7 li 6850 li laptop oyna 1366*768 de high da...
eğer illa tablet diyorsan 1300 e laptop al 300 dolara da bulursun tergalı bir android :)
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1963bursa 7 yıl
Bundaki işlemciyi sök, aynı yeri kaplayan 4 çekirdekli via nano işlemci tak, hem maliyeti düşer, hem de performansı en az 6 katına çıkar.
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teramit 7 yıl
20 inç olsa pc ve laptop yerine alınır.
taşırken kullanılmasa bile taşımıyorken kullanılır.
kaldıki 20 inç biraz kassan kucakta güzel bile olur :)
yapıcaklar yakında ha gayret..
ama fansız falan hardcore oyuncularada hitap nvidia kartıyla falan
öyle o eksik bu eksik değil tam tamına..
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JohnLord 7 yıl
Herkes çözünürlük berbat demişte
Apple gibi devasa çözünürlükte başka ANDroid Tabletmi var
hepsi kasım kasım kasılıyolar oyunlar kasıyo internet kasıyo
bide fiyatları 1000 dolarlarda geziyolar ortalıkta ve pil de 4-5 saat gidiyo
ekran çözünürlükleri kaç acaba androd tabletlerin
1024x768 wuuu çokmuş...
bulmuşlar kıllısını istiyolar bunlarda.
Bunu apple çıkarsa, işte apple 'ın gücü felan denirdi
samsung çıkarsa apple ile rekabet etmek için çıkardı denirdi
ama onkyo çkarınca vasat oluyo
Allahın teknoloji cahilleri sizi.
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shyboy 7 yıl JohnLord
JohnLord

Herkes çözünürlük berbat demişte

Apple gibi devasa çözünürlükte başka ANDroid Tabletmi var

hepsi kasım kasım kasılıyolar oyunlar kasıyo internet kasıyo

bide fiyatları 1000 dolarlarda geziyolar ortalıkta ve pil de 4-5 saat gidiyo

ekran çözünürlükleri kaç acaba androd tabletlerin

1024x768 wuuu çokmuş...

bulmuşlar kıllısını istiyolar bunlarda.


Bunu apple çıkarsa, işte apple 'ın gücü felan denirdi
samsung çıkarsa apple ile rekabet etmek için çıkardı denirdi
ama onkyo çkarınca vasat oluyo

Allahın teknoloji cahilleri sizi.

doğruları söylemişler, neden zorunuza gidiyor bukadar. tablet ne işe yarar? çözünürlük vasatsa pili çabuk bitiyorsa o "tablet" adını bile haketmez. amacına uygunmu üretilmiş dikkat eden yok ama yoruma gelince ben biliyorum gerisi cahildir demek kolay
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alp0007 7 yıl
Fiyat yüksek, çüzünürlük iyi değil, tasarım berbat.
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alp0007 7 yıl
Fiyat yüksek, çüzünürlük iyi değil, tasarım berbat.
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Ufocu 7 yıl
CarPC olarak harici bir GPS anteniyle çok iyi iş görür.
Hem PC
Hem İnternet
Hem GPS
Hem Multimedia
Daha Ne olsun ?
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El_domingo 7 yıl
o cerceve kalınlıgı gozumu aldı baska birsey goremiyorum...:DDD
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