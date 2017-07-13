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Online alışveriş platformları bitcoinle alışverişe yanaşmıyor

Sanal para birimi bitcoin geçen yıldan bugüne değerini yüzde 250’nin üstünde arttırdı ancak dünyanın önde gelen 500 online alışveriş sitesinden sadece 3’ü bitcoinle ödemeyi kabul ediyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Analistler, mayıs ayında başlayan hızlı yükselişiyle birlikte adını her geçen gün daha fazla duyduğumuz sanal para birimi bitcoinin değerinin giderek artacağı öngörülüyor. Tabi bitcoin satın alan kişilerin büyük bir kısmı bunu yatırım amacıyla yapsa da bireyler sahip oldukları para birimini online alışverişlerde de kullanmak istiyor. ABD’nin önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley’in raporuna göre ise bitcoinin online alışverişlerdeki kullanım alanı giderek daralıyor.

Online alışveriş platformları bitcoinle alışverişe yanaşmıyor

 

 

Morgan Stanley ödeme analisti James Faucette’nin liderliğinde yürütülen bir araştırmaya göre geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük 500 online alışveriş platformundan 5’i kullanıcıların bitcoin ile ödeme yapmalarına izin veriyordu. Geçtiğimiz yıldan bu yana bitcoinin değeri yüzde 250’nin üzerinde arttı ve çok daha popüler bir hale geldi ancak gelişme online alışveriş platformlarında aynı etkiyi göstermedi. Analistler şu anda bu 500 online alışveriş platformundan sadece 3’ünün bitcoinle ödeme yapılmasına izin verdiği açıkladı.

  

Amazon, Wal-Mart ve Apple’ın da aralarında bulunduğu 500 platformdan hangilerinin bitcoinle alışverişe izin verdiği bilgisi ise bitcoin sahiplerinin bu platformlara yüklenmesine engel olmak adına paylaşılmadı. Tabi Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerdeki bazı işletmelerin müşterilerin bitcoinle ödeme yapmasına izin verdiğini ve bu yılın sonuna kadar Japonya’da 250.000’in üzerinde işletmenin bitcoini ödeme aracı olarak kabul etmesinin beklendiğini düşünürsek online alışveriş platformlarının bitcoin trendine karşı neden zıt bir tepki gösterdiği merak ediliyor.

 

Kullanımı Yavaş ve Pahalı 

Analistlere göre ise bu durumunun iki farklı sebebi var. Birinci neden bitcoin sahipleri, bitcoinle ödeme yapılması halinde işlemlerin daha yavaş ilerleyeceği ve daha yüksek işlem ücretlerinin alınacağı konusunda endişe duyuyorlar. İkinci neden ise bitcoinin değerindeki sürekli dalgalanmalar platformların ürünlerine biçtikleri ücrette oynamaya neden oluyor.

 

Analistler ayrıca bitcoin sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun bitcoinle alışveriş yapmayı çok dert etmediklerini ve alışveriş platformlarına bu doğrultuda bir baskı uygulamadıklarını düşünüyor. Bu düşünce ise bitcoinin geleceği için oldukça tehlikeli.  Bitcoin sahipleri daha çok işin yatırım kısmıyla ilgilense de bitcoinin yaygınlık kazanabilmesi ve geleceğin para birimi olabilmesinin yolu kullanılabilir olmasından geçiyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/bitcoin-acceptance-among-retailers-is-low-and-getting-lower Yorum Yaz
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Portraitclub 1 yıl en beğenilen
İnşallah patlar da bu bitcoin saçmalığı sudan çıkmış balığa dönerler.
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DH Misafiri 1 yıl
Dünyada en çok karapara dolarla dönüyor, dolarla alışverişi yasaklayalım mı?
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sniper23 1 yıl
Her Bitcoin haberinde olduğu gibi bu haberin yorumlarındada cehalet akıyor.
BTC yokken sanki kara para aklama yoktu.
BTC'nin kullanılamamasının temel sebebi sistemin kendisi. Sistem en başta bu kadar çok yükü kaldıracak şekilde dizayn edilmediği için aşırı derecede yavaş. Buda anlık alışveriş imkanını epey kısıtlıyor.
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Portraitclub 1 yıl en beğenilen
İnşallah patlar da bu bitcoin saçmalığı sudan çıkmış balığa dönerler.
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BekirHan 1 yıl
Olay aslında çıktığı nokta değil altyapısı. Hla yeterli güveni vermiyor. Düşünsenize sattığınız maldan elde ettiğiniz paranın birim fiyatı 1 gecede %50 değer kaybediyor.
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giogo 1 yıl BekirHan
Aynı zamanda bir gecede %50 değerde kazanabilir.
Çıktığı günden bu yana sürekli yükselişti olan bir para biriminin güven vermeme gibi bir durumu yok.
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pej 1 yıl
Bitcoin ile ilgili çok gaz verdiler son haftalarda, millet te birazcık talebi arttırınca kafalarına yıktılar bitcoin satışlarını. Fiyatta %30 civarı göçüverdi bir kaç gün içinde.
Bitcoin'in çıkış merkezi olan Japonyada da üst düzey yöneticilerinden birini manipilasyon ve dolandırıcılık isdiiası ile içeri attılar.
Dünyanın yeni bir rezerv parasına ihtiyacı olduğu kesin, çalışması da bir süredir yapılıyor, Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler kendi para birimleri ile ticarete başladılar bile.Ama bu bitcoin gibi saadet zinciri kurguya bırakılmaz, dünyanın finans merkezi altyapısının temel direği olan ABD bankacılık ve borsa sistemlerinin kontrolünde olacak bir para birimi olacaktır bu.
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Quard 1 yıl
Deep web de ortaya çıkan,(geçmişte) kirli işlerde kullanılan bir para birimi giderek günlük hayatta yaygınlaşıyor ya şaşırıyorum... John Wick filminde bile buna benzer bir şey kullanıyordu(ona benzettim). Yakında her yerde kullanılacak gibi.
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oray 1 yıl
bütün karaparanın döndüğü bitcoinle alışverişe izin vermemesi normal değil mi?
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3qzotix 1 yıl oray
oray

bütün karaparanın döndüğü bitcoinle alışverişe izin vermemesi normal değil mi?

Bitcoinden önce karapara aklama yokmuydu ? Bitcoin sadece alternatif oldu.
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ipli jeton 1 yıl oray
Normal paranın devlet tarafından verilmiş bir garantisi var. Tacir olarak sana sahte para verilirse devlet senin zararını karşılıyor. Peki bitcoin? Devlet tarafından resmi olarak tanınmadığı için sorun çıkarsa sen zarardasın. Gerçi tanıyan devletler de var?
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