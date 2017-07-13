Online alışveriş platformları bitcoinle alışverişe yanaşmıyor

Analistler, mayıs ayında başlayan hızlı yükselişiyle birlikte adını her geçen gün daha fazla duyduğumuz sanal para birimi bitcoinin değerinin giderek artacağı öngörülüyor. Tabi bitcoin satın alan kişilerin büyük bir kısmı bunu yatırım amacıyla yapsa da bireyler sahip oldukları para birimini online alışverişlerde de kullanmak istiyor. ABD’nin önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley’in raporuna göre ise bitcoinin online alışverişlerdeki kullanım alanı giderek daralıyor.

Morgan Stanley ödeme analisti James Faucette’nin liderliğinde yürütülen bir araştırmaya göre geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük 500 online alışveriş platformundan 5’i kullanıcıların bitcoin ile ödeme yapmalarına izin veriyordu. Geçtiğimiz yıldan bu yana bitcoinin değeri yüzde 250’nin üzerinde arttı ve çok daha popüler bir hale geldi ancak gelişme online alışveriş platformlarında aynı etkiyi göstermedi. Analistler şu anda bu 500 online alışveriş platformundan sadece 3’ünün bitcoinle ödeme yapılmasına izin verdiği açıkladı.

Amazon, Wal-Mart ve Apple’ın da aralarında bulunduğu 500 platformdan hangilerinin bitcoinle alışverişe izin verdiği bilgisi ise bitcoin sahiplerinin bu platformlara yüklenmesine engel olmak adına paylaşılmadı. Tabi Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerdeki bazı işletmelerin müşterilerin bitcoinle ödeme yapmasına izin verdiğini ve bu yılın sonuna kadar Japonya’da 250.000’in üzerinde işletmenin bitcoini ödeme aracı olarak kabul etmesinin beklendiğini düşünürsek online alışveriş platformlarının bitcoin trendine karşı neden zıt bir tepki gösterdiği merak ediliyor.

Kullanımı Yavaş ve Pahalı

Analistlere göre ise bu durumunun iki farklı sebebi var. Birinci neden bitcoin sahipleri, bitcoinle ödeme yapılması halinde işlemlerin daha yavaş ilerleyeceği ve daha yüksek işlem ücretlerinin alınacağı konusunda endişe duyuyorlar. İkinci neden ise bitcoinin değerindeki sürekli dalgalanmalar platformların ürünlerine biçtikleri ücrette oynamaya neden oluyor.

Analistler ayrıca bitcoin sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun bitcoinle alışveriş yapmayı çok dert etmediklerini ve alışveriş platformlarına bu doğrultuda bir baskı uygulamadıklarını düşünüyor. Bu düşünce ise bitcoinin geleceği için oldukça tehlikeli. Bitcoin sahipleri daha çok işin yatırım kısmıyla ilgilense de bitcoinin yaygınlık kazanabilmesi ve geleceğin para birimi olabilmesinin yolu kullanılabilir olmasından geçiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/bitcoin-acceptance-among-retailers-is-low-and-getting-lower