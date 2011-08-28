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OpenFeint, iptal edilen UDID erişimi yerine yeni bir sisteme geçiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 5 sürümü için geri sayım devam ederken beta sürecinin sonuna yaklaşılıyor. iOS 5 ile ilgili belki de geliştiricileri en fazla ilgilendiren konu 6. beta sürümünde ortaya çıkan ve sahibinin alışkanlıklarını takip etmek için kullanılan benzersiz cihaz kimliği UDID erişiminin kapatılması oldu. 

iOS için uygulama geliştiren firmalar için UDID bilgileri aslında can damarı olarak da görülebilir. Firmalar bundan böyle UDID'ler üzerinden uygulamalarını kullanıcıların nasıl ve ne sıklıkta kullandığı gibi bilgileri farklı bir sistemle elde etmek zorunda kalacaklar.

Mobil platformlarda oynanan oyunların bilgilerinin çevrimiçi paylaşılması ve puanların uluslararası skor tahtasına kaydedilmesi gibi hizmetler sunan sosyal oyun ağı OpenFeint yeni bir sistem geliştirmek için kolları sıvadı.

Firmanın yeni sistemi basit bir üyelik temeline dayanıyor. Üyelik çapraz kullanıcılar için evrensel bir hesap olacak ve gerekli bilgiler burada saklanacak.Sistemin adı -OpenFeint Universal Identity-OFUID.

OFUID ile geliştiriciler oyunlarındaki kullanıcı davranışlarını analiz ederek düzeltilmesi veya yenilenmesi gereken kısımlar hakkında ve reklam hedefleri konusunda bilgi elde edebilecek. Tüm veriler ise koruma altında olacak.

OFUID sistemine üye olmak için ayrıca Game Channel adlı bir uygulama yüklenmesi gerekiyor. Sistemin dezavantajı hem kullanıcının isteğine bağlı üyelik olması ve ek bir uygulama gerektirmesi. OpenFeint katılımcılara yönelik her yüklenen Game Channel uygulaması için 1.5 adet yeni uygulama yüklenmiş sayma kampanyası başlattı. Böylece geliştiricilerin alacağı pay da biraz artmış olacak. Ancak bu sistemin UDID kadar verimli olmayacağı tahmin ediliyor. 

OpenFeint sosyal oyun ağında hali hazırda 6900 oyunu barındırıyor ve 115 milyon kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyor. Nisan ayında firma Japon GREE firmasına 104 milyon dolar karşılığında satılmıştı. OFUID sisteminin gelecek yıl başlayacağı belirtiliyor.

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Rainbow6 8 yıl
iyi olmus istege bagli bilgi aldiklarini soliyolar ama bi uygulamayi kullanmak icin o istege onay vermek gerekiyo ... buna sungu zoruyla denir istege bagli degil
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