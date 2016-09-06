OpenOffice kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Açık kaynak dünyasının beğenilen ofis programlarından birisi olan OpenOffice, ne yazık ki gelecek için umut vadetmiyor. Gönüllü katkıların azalmaya başlaması, yazılım ekibini de zor bir döneme soktu. Kapanma tehlikesi kapıda.

Açık kaynak yazılımlar bilindiği üzere genelde ücretsiz olarak sağlanan ve gönüllü geliştiricilerin katkısı ile ayakta kalabilen ürünler. Sabit bir gelir modeli olmadığı için de, mali yardımlar ve gönüllü katkının büyüklüğü önem taşıyor.

OpenOffice başkan yardımcısı Denis Hamilton, son dönemde finansal destek bulmakta zorlandıklarını ve ayrıca geliştiricilerin platforma olan ilgisinin de azaldığını ifade etti. Bu bakımdan platformun güvenlik açıklarını kapatabilmesi pek mümkün görünmüyor ve bu da büyük bir risk oluşturuyor.

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Hamilton, güvenlik açıklarını yakın bir zamanda kapatamayacakları için kullanıcıların Office 365 veya LibreOffice gibi daha güvenli platformlara geçme tavsiyesinde bulunuyor. Hatta öyle bir durum yaşanıyor ki, artık yeni bir final sürümü ortaya koyamayacak kadar kötü. Firma, bu bakımdan OpenOffice platformunu kapatma konusunu masaya yatırmış durumda.

Muhtemel bir kapatma sonrasında OpenOffice kaynak kodları yine isteyen herkese açık olacak ancak GitHub kod deposu, sosyal medya hesapları ve mail listeleri iptal edilecek. Kendi markası altında OpenOffice yazılımını sunmak isteyenler, teknik desteği ve kullanıcı iletişimini tamamen kendisi sağlamak zorunda.

Önümüzdeki dönemde sürpriz bir destek bulunamadığı takdirde 16 yılı geride bırakan emektar OpenOffice platformunun tarihin tozlu raflarına kalktığına şahit olacağız. Bakalım yeni dönem neler getirecek?