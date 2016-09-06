Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OpenOffice kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

2000 yılından bu yana alternatif ofis paketi arayanların en önemli tercihlerinden birisi olan OpenOffice, yeterli mali ve iş gücü desteğini bulamadığı için kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.
2 yıl
5,6b
1
16
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Açık kaynak dünyasının beğenilen ofis programlarından birisi olan OpenOffice, ne yazık ki gelecek için umut vadetmiyor. Gönüllü katkıların azalmaya başlaması, yazılım ekibini de zor bir döneme soktu. Kapanma tehlikesi kapıda.

Açık kaynak yazılımlar bilindiği üzere genelde ücretsiz olarak sağlanan ve gönüllü geliştiricilerin katkısı ile ayakta kalabilen ürünler. Sabit bir gelir modeli olmadığı için de, mali yardımlar ve gönüllü katkının büyüklüğü önem taşıyor.

OpenOffice başkan yardımcısı Denis Hamilton, son dönemde finansal destek bulmakta zorlandıklarını ve ayrıca geliştiricilerin platforma olan ilgisinin de azaldığını ifade etti. Bu bakımdan platformun güvenlik açıklarını kapatabilmesi pek mümkün görünmüyor ve bu da büyük bir risk oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı"

Hamilton, güvenlik açıklarını yakın bir zamanda kapatamayacakları için kullanıcıların Office 365 veya LibreOffice gibi daha güvenli platformlara geçme tavsiyesinde bulunuyor. Hatta öyle bir durum yaşanıyor ki, artık yeni bir final sürümü ortaya koyamayacak kadar kötü. Firma, bu bakımdan OpenOffice platformunu kapatma konusunu masaya yatırmış durumda.

Muhtemel bir kapatma sonrasında OpenOffice kaynak kodları yine isteyen herkese açık olacak ancak GitHub kod deposu, sosyal medya hesapları ve mail listeleri iptal edilecek. Kendi markası altında OpenOffice yazılımını sunmak isteyenler, teknik desteği ve kullanıcı iletişimini tamamen kendisi sağlamak zorunda.

Önümüzdeki dönemde sürpriz bir destek bulunamadığı takdirde 16 yılı geride bırakan emektar OpenOffice platformunun tarihin tozlu raflarına kalktığına şahit olacağız. Bakalım yeni dönem neler getirecek?

 

http://www.winbuzzer.com/2016/09/05/microsoft-office-competitor-openoffice-may-shut-down-due-to-lack-volunteers-xcxwbn/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 2 yıl en beğenilen
OpenOffice'in aslında open olmadığı için olmasın. Oracle Sun'ı satın aldığında OpenOffice'in de iyileşmez bir Oracle kanserine yakalandığı ve bu nedenle gerçekten open olan LibreOffice'in doğduğunu bilmeyip OpenOffice'e haber değeri vermek ve üzülmek çok mantıklı değil.
OpenOffice'in aslında open olmadığı için olmasın. Oracle Sun'ı satın aldığında OpenOffice'in de iyileşmez bir Oracle kanserine yakalandığı ve bu nedenle gerçekt...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Haberin gerçekle bağı biraz az olmuş.
Binlerce programcının oturup bedavaya adam ettiği sistemi Oracle denilen vahşi şirket alıp kendi istediği şekle sokmaya çalıştı.
Sonucunun ne olduğunu da millet çok güzel gösterdi.
Libreoffice var üzülmesinler. 1000 kat daha iyi, bir dünya ilgi gösteren insan var.
Darısı MYSQL'in başına.
Haberin gerçekle bağı biraz az olmuş.Binlerce programcının oturup bedavaya adam ettiği sistemi Oracle denilen vahşi şirket alıp kendi istediği şekle sokmaya...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 2 yıl
Üzüldüm.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
evet, oracle'ın politikalarını gözden geçirmesi lazım. politikalarında ısrarcı olursa ve böyle giderse bu tür durumlar javayı da etkiler...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
evet, oracle'ın politikalarını gözden geçirmesi lazım. politikalarında ısrarcı olursa ve böyle giderse bu tür durumlar javayı da etkiler...

Java da bitiyor zaten.Bayadır güncellenmedi.2017 yılında java diye bir şey kalmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audi383848 2 yıl
Libre office var sorun yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 2 yıl
libre office bir denemek lazım merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kriger 2 yıl
Zamaninda cok zor durumlardan kurtardi beni. Az kullanmadim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 yıl
Haberin gerçekle bağı biraz az olmuş.
Binlerce programcının oturup bedavaya adam ettiği sistemi Oracle denilen vahşi şirket alıp kendi istediği şekle sokmaya çalıştı.
Sonucunun ne olduğunu da millet çok güzel gösterdi.
Libreoffice var üzülmesinler. 1000 kat daha iyi, bir dünya ilgi gösteren insan var.
Darısı MYSQL'in başına.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
LibreOffice'in OpenOffice'den dallandığını unutmayın.
OpenOffice başına gelmedik şey kalmadı. Sonunda kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qrolica 2 yıl
libre office çok daha iyi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 2 yıl
Yıllardır kullanıyorum inş kapanmaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Vay be az kullanmadım şaşırdım valla bayadır takip etmiyorum. Eskiden ücretsiz ofis programları dedin mi ilk akla gelendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl
Eski MS office dosyaları ile özellikle excel ile en sorunsuzu Libreoffice, kapalı kaynak ve free versiyonu da olan WPS office de olağanüstü başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
libreoffice daha iyi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5604 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
openoffice, apache openoffice ve
4 etiket daha libreoffice Diğer Yazılım Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus inceleme ilk izlenim videosu 2 yıl Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor 2 yıl Apple, AirPods ile kablosuz kulaklıklarda yeni bir dönemin kapılarını açıyor 2 yıl Apple Watch yenilendi: Su geçirmezlik, GPS ve daha fazlası 2 yıl iPhone 7 serisi karşınızda: Daha güçlü daha iddialı 2 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binmek yasaklanabilir 2 yıl iPhone 7 etkinliği öncesinde Apple Online Store kapatıldı 2 yıl Turing çıldırdı: 3 Snapdragon 830 yonga setli ve 18GB RAM’li akıllı telefon 2 yıl iPhone 7 ve 7 Plus "Simultane Çeviri" ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 2 yıl Instagram, kullanılmadığı gerekçesiyle harita özelliğini kaldırıyor 2 yıl Michael Kors'un modaya uygun şık akıllı saati satışa çıktı 2 yıl LG V20: Çift arka kamera, ikinci ekran, yenilikçi video OIS ve daha büyük batarya 2 yıl İkinci çeyreğin en çok satanı iPhone 6S 2 yıl Samsung; Windows ve Android işletim sistemini aynı anda çalıştırmayı planlıyor 2 yıl DS'den yeni üst seviye donanım paketi: DS Performance Line 2 yıl iPhone 7 canlı yayın ve fazlası 2 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri (6 Eylül) 2 yıl Asus RX480 Strix 8GB ekran kartı incelemesi 2 yıl Vestel: "Dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık" 2 yıl Intel, yapay zeka uzmanı Movidius’u satın alıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN OpenOffice kapanma tehlikesiyle karşı karşıya Sonraki Huawei’den yeni bir Pixel tablet gelebilir 2 yıl PayU, BDDK kuruluş lisansı aldı 2 yıl Samsung’un akıllı kemeri Kickstarter’daki yerini aldı 2 yıl Facebook, arkadaşlarınızın ne hakkında konuştuğunu gösterecek 2 yıl Sony'den Daniel Craig'e "James Bond" rolü için çılgın teklif 2 yıl Meizu M3 Max: 6 inç ekran, 4100mAh kapasiteli batarya 2 yıl HacBook Elite: En ucuz MacBook kopyası 2 yıl Moto G4 Plus Türkiye’de 2 yıl Narcos ile kartel savaşları mobilde 2 yıl Philae bulundu! Kuyruklu yıldızda kaybolan uzay aracı işte böyle görüntülendi 2 yıl 32 çekirdekli AMD Zen sunucu işlemcisi sızdırıldı 2 yıl Sony’den tüm yüzeyleri dokunmatik ekrana dönüştüren projektör 2 yıl 5000mAh bataryalı Meizu M3 Max geliyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 modellerinin hangi versiyonu riskli? 2 yıl AMD, IFA 2016′da sanal gerçekliğin geleceğini konuştu 2 yıl Türk girişimciden otomobilleri tekneye dönüştüren sıra dışı proje 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 ufukta göründü 2 yıl Philips Oled TV Pazarına girdi "Fiyatlar, boyutlar ve fazlası" özel söyleşi 2 yıl İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim