İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı

Yerli imkanlarla üretilen insansız hava aracımız Bayraktar, resmi olarak ilk görevine devam eden sınır ötesi operasyonlarda başlamış oldu. Resmi duyuru Baykar Teknoloji teknik müdürü Selçuk Bayraktar tarafından yapıldı.

Aslında birkaç gün önce Bayraktar aracının Şanlıurfa il sınırları içerisinde düşmesiyle yerli IHA’ların operasyonlarda görev yapmaya başladığını gayri resmi olarak öğrenmiştik. Yeni duyuru ile iş resmiyete kavuşmuş oldu.

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"Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor"

Göreve başlayan Bayraktar’ların en önemli özelliği 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü olarak uçabilmesi. Geçen yıldan beri yapılan atış testlerinde %100 başarı elde eden silahlı Bayraktar, böylece ordumuza silahlı muharip IHA yeteneği kazandırmış olacak.

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Elektronik donanımı, yazılımı ve tasarımı milli olanaklarla geliştirilen Bayraktar, bu sayede dışa bağımlılığı en aza indiriyor. Arıza durumlarında yabancı firmalara büyük meblağlar ödemek yerine kısa sürede kendi atölyelerimizde bakımı yapılıyor ve yeniden sahaya dönüyor. Bu sayede milli ekonomimiz başta olmak üzere güvenlik ve istihbarat konularında da büyük katkılar sağlıyor.