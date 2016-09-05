İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı

Yerli imkanlarla üretilen insansız hava aracımız Bayraktar, resmi olarak ilk görevine devam eden sınır ötesi operasyonlarda başlamış oldu. Resmi duyuru Baykar Teknoloji teknik müdürü Selçuk Bayraktar tarafından yapıldı.
Aslında birkaç gün önce Bayraktar aracının Şanlıurfa il sınırları içerisinde düşmesiyle yerli IHA’ların operasyonlarda görev yapmaya başladığını gayri resmi olarak öğrenmiştik. Yeni duyuru ile iş resmiyete kavuşmuş oldu.Ayrıca Bkz. "Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor"
Göreve başlayan Bayraktar’ların en önemli özelliği 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü olarak uçabilmesi. Geçen yıldan beri yapılan atış testlerinde %100 başarı elde eden silahlı Bayraktar, böylece ordumuza silahlı muharip IHA yeteneği kazandırmış olacak.
Elektronik donanımı, yazılımı ve tasarımı milli olanaklarla geliştirilen Bayraktar, bu sayede dışa bağımlılığı en aza indiriyor. Arıza durumlarında yabancı firmalara büyük meblağlar ödemek yerine kısa sürede kendi atölyelerimizde bakımı yapılıyor ve yeniden sahaya dönüyor. Bu sayede milli ekonomimiz başta olmak üzere güvenlik ve istihbarat konularında da büyük katkılar sağlıyor.
https://twitter.com/Slck_byrktr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu drone'ları *TCAS ve **autopilot/autothrottle ile donatıp, salmak lazım. Havada vızır vızır dolaşsınlar Güney Doğu dağlarında, Suriye Irak sınırında.
Düşman tespit edilene kadar görevli asker sadece izleyecek.
Ne zaman düşman görülürse, emir komuta devreye sokularak hedef manuel imha edilecek.
*TCAS : Traffic collision avoidance system (havadaki çarpışmaları önler kısaca)
**autopilot/autothrottle : Otomatik pilot kısaca.
Umarım sorunsuzca kullanılır.
Savaş uçağı eksiğimizi de hızlı bir şekilde kapatmamız lazım . Çalışmalarına hız verilmesi lazım . Elin yıllar önce ürettiği F-16 lara sıkışıp kalmamamız gerekiyor .
SAvunma sanayesinde dışa bağımlılığımızın hızla kesilmesi şart eğer bu gün bizlerde Fırtına , ÇNRA , İHA , Bayraktar vs bunlar olmasaydı bizler bugün Suriyeye girememiş ondan bundan silah ve izin istiyor olurduk .
Çok uzakta değil bundan bir kaç yıl önce israilden İHA istiyorduk PKK yı vurmak için gözlem yapılacak . Adamlar yollamıyordu , yollasa bile geç geliyordu , istihbartı onlarla paylaşıyorlardı . Yedek parça istyordunuz burun kıvırıyorlardı sonuç olarak vatan evlatları ölüyordu .
Yarın bir gün o F-16 lar yetersiz kaldığında da bizlerin boş boş beklemeden kendi uçaklarımızla operasyon yapması bu anlamda çok önemli .