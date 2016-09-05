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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı

Baykar Teknoloji tarafından üretilen milli insansız hava aracımız Bayraktar, yine milli roketlerimizi donanarak sınır ötesi operasyonlara destek vermeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli imkanlarla üretilen insansız hava aracımız Bayraktar, resmi olarak ilk görevine devam eden sınır ötesi operasyonlarda başlamış oldu. Resmi duyuru Baykar Teknoloji teknik müdürü Selçuk Bayraktar tarafından yapıldı.

Aslında birkaç gün önce Bayraktar aracının Şanlıurfa il sınırları içerisinde düşmesiyle yerli IHA’ların operasyonlarda görev yapmaya başladığını gayri resmi olarak öğrenmiştik. Yeni duyuru ile iş resmiyete kavuşmuş oldu.

Ayrıca Bkz. "Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor"

Göreve başlayan Bayraktar’ların en önemli özelliği 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü olarak uçabilmesi. Geçen yıldan beri yapılan atış testlerinde %100 başarı elde eden silahlı Bayraktar, böylece ordumuza silahlı muharip IHA yeteneği kazandırmış olacak.

 

İlk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar göreve başladı
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Elektronik donanımı, yazılımı ve tasarımı milli olanaklarla geliştirilen Bayraktar, bu sayede dışa bağımlılığı en aza indiriyor. Arıza durumlarında yabancı firmalara büyük meblağlar ödemek yerine kısa sürede kendi atölyelerimizde bakımı yapılıyor ve yeniden sahaya dönüyor. Bu sayede milli ekonomimiz başta olmak üzere güvenlik ve istihbarat konularında da büyük katkılar sağlıyor. 


https://twitter.com/Slck_byrktr Yorum Yaz
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Xagdas 3 yıl en beğenilen
Şu işe ağırlık vermek lazım.
Bu drone'ları *TCAS ve **autopilot/autothrottle ile donatıp, salmak lazım. Havada vızır vızır dolaşsınlar Güney Doğu dağlarında, Suriye Irak sınırında.
Düşman tespit edilene kadar görevli asker sadece izleyecek.
Ne zaman düşman görülürse, emir komuta devreye sokularak hedef manuel imha edilecek.
*TCAS : Traffic collision avoidance system (havadaki çarpışmaları önler kısaca)
**autopilot/autothrottle : Otomatik pilot kısaca.
Şu işe ağırlık vermek lazım.Bu drone'ları *TCAS ve **autopilot/autothrottle ile donatıp, salmak lazım. Havada vızır vızır dolaşsınlar Güney Doğu dağlarında...
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Yanıtla +25
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DreamSs 3 yıl
Selçuk Bayraktar'ı tebrik etmek lazım. Azam azmetti başardı...
Umarım sorunsuzca kullanılır.
Yanıtla +7
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MALTHAEL 3 yıl
Güzel gelişmeler umarım dahada gelişerek devam eder . Seri üretim tank yapmamız da lazım . TSK nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede üretim yapabilecek savunma sanayisi lazım .
Savaş uçağı eksiğimizi de hızlı bir şekilde kapatmamız lazım . Çalışmalarına hız verilmesi lazım . Elin yıllar önce ürettiği F-16 lara sıkışıp kalmamamız gerekiyor .
SAvunma sanayesinde dışa bağımlılığımızın hızla kesilmesi şart eğer bu gün bizlerde Fırtına , ÇNRA , İHA , Bayraktar vs bunlar olmasaydı bizler bugün Suriyeye girememiş ondan bundan silah ve izin istiyor olurduk .
Çok uzakta değil bundan bir kaç yıl önce israilden İHA istiyorduk PKK yı vurmak için gözlem yapılacak . Adamlar yollamıyordu , yollasa bile geç geliyordu , istihbartı onlarla paylaşıyorlardı . Yedek parça istyordunuz burun kıvırıyorlardı sonuç olarak vatan evlatları ölüyordu .
Yarın bir gün o F-16 lar yetersiz kaldığında da bizlerin boş boş beklemeden kendi uçaklarımızla operasyon yapması bu anlamda çok önemli .
Güzel gelişmeler umarım dahada gelişerek devam eder . Seri üretim tank yapmamız da lazım . TSK nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede üretim yapabilecek sa...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Güzel güzeeeel
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Alpha Centauri 3 yıl
hayırlı olsun güzel haber
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ahnksqualt 3 yıl
Bugün paylaşılan resmi bayraktar twitter hesabından kaynak (Baykar
@BaykarMakina
''Bayraktar TB2 İHA Sistemleri 7000 uçuş saatini aştı.''
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LORDTEK 3 yıl
Tebrikler kendi güdümlü silahımızı kullanabilen kendi İHA'mıza.
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shadowtr 3 yıl
Binlercesini envantere katarız inşallah kısa sürede ve artık askerimiz şehit olmaz, terörist köpekleri imha etmek için.
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Technotronic 3 yıl
Vatana millete hayırlı olsun
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mladenbmv 3 yıl
güzel gelişme bu tarz gelişmeler için kendi cebimden extra para veririm en azından abd ve diğer ab ülkelerine gitmiycek para.ama asıl merak ettiğim konu şu anka serileri ne oldu onları göremedik uzun zamandır.
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kadirirdem 3 yıl
güzel gelişme :)
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webmaster53 3 yıl
Hayret! Zıçıp sıvayacak kimse göremedim, yok motoru bizden değil yok kaporta bizden değil'ciler
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MyCoDeR 3 yıl
Bilmediğimden soruyorum türkiye'nin kullandığı f16'ları abd nin izni olmadan suriyede kullanamıyor muyuz ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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DreamSs 3 yıl
Selçuk Bayraktar'ı tebrik etmek lazım. Azam azmetti başardı...
Umarım sorunsuzca kullanılır.
Yanıtla +7
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MALTHAEL 3 yıl
Güzel gelişmeler umarım dahada gelişerek devam eder . Seri üretim tank yapmamız da lazım . TSK nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede üretim yapabilecek savunma sanayisi lazım .
Savaş uçağı eksiğimizi de hızlı bir şekilde kapatmamız lazım . Çalışmalarına hız verilmesi lazım . Elin yıllar önce ürettiği F-16 lara sıkışıp kalmamamız gerekiyor .
SAvunma sanayesinde dışa bağımlılığımızın hızla kesilmesi şart eğer bu gün bizlerde Fırtına , ÇNRA , İHA , Bayraktar vs bunlar olmasaydı bizler bugün Suriyeye girememiş ondan bundan silah ve izin istiyor olurduk .
Çok uzakta değil bundan bir kaç yıl önce israilden İHA istiyorduk PKK yı vurmak için gözlem yapılacak . Adamlar yollamıyordu , yollasa bile geç geliyordu , istihbartı onlarla paylaşıyorlardı . Yedek parça istyordunuz burun kıvırıyorlardı sonuç olarak vatan evlatları ölüyordu .
Yarın bir gün o F-16 lar yetersiz kaldığında da bizlerin boş boş beklemeden kendi uçaklarımızla operasyon yapması bu anlamda çok önemli .
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BekirTemel 3 yıl
tebrikler.
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