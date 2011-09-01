Openwave, Apple ve Research In Motion'ı patent ihlaliyle suçluyor

Firmalar, Ar-Ge çalışmalarının eseri olarak imtiyaz sahibi oldukları patentlerini koruyabilmek için girişimlerini sürdürüyor.Son olarak, Redwood City merkezli firmalardan Openwave System, bilişim dünyasının iki önemli firmasına, Apple ve Research In Motion'a karşı hem ITC hem de Delaware Eyalet Mahkemesi nezdinde patent ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.
Openwave'in iddiasına göre Apple, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, iPad ve iPad 2; RIM ise Blackberry Curve 9330 ile Playbook cihazlarında kendilerine ait olan 5 patenti ihlal etmiş durumda. Openwave'in ihlal edildiğini iddia ettiği patentler şunlar;
- Internet bağlantısının olmadığı zamanlarda elektronik mail uygulamasının kullanılması
- Kablosuz ağ üzerinde güvenli ve sorunsuz şekilde bir sunucu ile çalışılması
- Çeşitli uygulamaların güncellenmiş versiyonlarına erişim
- Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma
- Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama
Openwave, ITC nezdindeki girişiminde şikayet ettiği cihazların Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına yasak getirilmesini talep ederken; eyalet mahkemesinde açtığı davada ise zararlarının giderilmesi için Apple ve RIM'den tazminat talep ediyor.
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Bu teknoloji dünyasındaki anlamsız patent savaşları iyice çığırından çıkmaya balşadı patent ihlali yapılan şeylere bakın:
1- Internet bağlantısı yokken email okuma! vay be bu nasıl bir teknolojidir? nasıl oluyorda internet bağlantısı varken download edilen mailleri internet bağlantısı yokken okuyabiliyoruz? olacak şey değil akıl almaz bir teknoloji
2- Kablosuz ağ lie güvenli ve sorunsuz haberleşmek! bunuda başka hiçkimse düşünememiştir bugüne kadar sanırım
3- Uygulama güncellemelerine erişim! buna nasıl patent alınabiliyor onu da anlamak mümkün değil? o zaman musluk açmanın da patentini alalım ?
4- "Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma" hey allahım...
5- "Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama" Sanırım bunun için daha önceden birşey keşfedilmişti: "XML".
Artık amerikada kim kime ne hakkında patent davası açacağını şaşırmış durumda. kim ne koparabilirim hesabıyla anlamlı anlamsız ne varsa dava açıyorlar.
Ekonomik krizin bir yan etkisi olsa gerek