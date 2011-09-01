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Openwave, Apple ve Research In Motion'ı patent ihlaliyle suçluyor

7 yıl
10,5b
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Firmalar, Ar-Ge çalışmalarının eseri olarak imtiyaz sahibi oldukları patentlerini koruyabilmek için girişimlerini sürdürüyor.Son olarak, Redwood City merkezli firmalardan Openwave System, bilişim dünyasının iki önemli firmasına, Apple ve Research In Motion'a karşı hem ITC hem de Delaware Eyalet Mahkemesi nezdinde patent ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.

Openwave'in iddiasına göre Apple, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, iPad ve iPad 2; RIM ise Blackberry Curve 9330 ile Playbook cihazlarında kendilerine ait olan 5 patenti ihlal etmiş durumda. Openwave'in ihlal edildiğini iddia ettiği patentler şunlar;

  • Internet bağlantısının olmadığı zamanlarda elektronik mail uygulamasının kullanılması
  • Kablosuz ağ üzerinde güvenli ve sorunsuz şekilde bir sunucu ile çalışılması
  • Çeşitli uygulamaların güncellenmiş versiyonlarına erişim
  • Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma
  • Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama

Openwave, ITC nezdindeki girişiminde şikayet ettiği cihazların Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına yasak getirilmesini talep ederken; eyalet mahkemesinde açtığı davada ise zararlarının giderilmesi için Apple ve RIM'den tazminat talep ediyor.


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dreampowder 7 yıl en beğenilen Shady
Shady





Firmalar, Ar-Ge çalışmalarının eseri olarak imtiyaz sahibi oldukları patentlerini koruyabilmek için girişimlerini sürdürüyor.Son olarak, Redwood City merkezli firmalardan Openwave System, bilişim dünyasının iki önemli firmasına, Apple ve Research In Motion'a karşı hem ITC hem de Delaware Eyalet Mahkemesi nezdinde patent ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.


Openwave'in iddiasına göre Apple, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, iPad ve iPad 2; RIM ise Blackberry Curve 9330 ile Playbook cihazlarında kendilerine ait olan 5 patenti ihlal etmiş durumda. Openwave'in ihlal edildiğini iddia ettiği patentler şunlar;



  • Internet bağlantısının olmadığı zamanlarda elektronik mail uygulamasının kullanılması

  • Kablosuz ağ üzerinde güvenli ve sorunsuz şekilde bir sunucu ile çalışılması

  • Çeşitli uygulamaların güncellenmiş versiyonlarına erişim

  • Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma

  • Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama


Openwave, ITC nezdindeki girişiminde şikayet ettiği cihazların Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına yasak getirilmesini talep ederken; eyalet mahkemesinde açtığı davada ise zararlarının giderilmesi için Apple ve RIM'den tazminat talep ediyor.






Bu teknoloji dünyasındaki anlamsız patent savaşları iyice çığırından çıkmaya balşadı patent ihlali yapılan şeylere bakın:

1- Internet bağlantısı yokken email okuma! vay be bu nasıl bir teknolojidir? nasıl oluyorda internet bağlantısı varken download edilen mailleri internet bağlantısı yokken okuyabiliyoruz? olacak şey değil akıl almaz bir teknoloji




2- Kablosuz ağ lie güvenli ve sorunsuz haberleşmek! bunuda başka hiçkimse düşünememiştir bugüne kadar sanırım

3- Uygulama güncellemelerine erişim! buna nasıl patent alınabiliyor onu da anlamak mümkün değil? o zaman musluk açmanın da patentini alalım ?

4- "Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma" hey allahım...

5- "Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama" Sanırım bunun için daha önceden birşey keşfedilmişti: "XML".

Artık amerikada kim kime ne hakkında patent davası açacağını şaşırmış durumda. kim ne koparabilirim hesabıyla anlamlı anlamsız ne varsa dava açıyorlar.
Ekonomik krizin bir yan etkisi olsa gerek
ShadyFirmalar, Ar-Ge çalışmalarının eseri olarak imtiyaz sahibi oldukları patentlerin...
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DH Misafiri 7 yıl
sis xvier
yok daha neler patentlere bakın ya bu nedir böyle o zaman nokıa hepsine dava açsın cep telefonu yaptılar diye yada internetli telefon yaptılar diye...

Aynen Katılıyorum. :D :D
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umutarslan.com 7 yıl
sis xvier
yok daha neler patentlere bakın ya bu nedir böyle o zaman motorola hepsine dava açsın cep telefonu yaptılar diye(bknz. DynaTac 8000x ) , sharp açsın kameralı yaptılar diye(bknz. J-SH04) yada nokıa açsın internetli telefon yaptılar diye(7110 ünlü matrix telefonu)...

telefona kamera için patente ihtiyaç yoktur.fakat kameranın çalışması için gereken metot patentle korunur.Az batarya tüketmesi kaliteli resim işleme teknikleri bunun gibi yüzlerce metot var.Bugün telefon üretenler nokiaya zaten bedelini ödüyorlar.gsm haberleşme 3g teknikler vs vs nokianın patentindedir.Dava açılmadı diye haberiniz yok sanırım.Bu olaylar gökten düşmüyor birisi buluyor bunları.Oturup 1 sayfa makale yazanlar bile alıntı yaparken kaynak gösterin emeğe saygı diyor.Eğer bir şey üretirseniz patentin önemini kavrarsınız.
Bir filmde izlemiştim.Starbucks karton bardakları sıcak kahve olduğu için elini yakıyor elini yakmasın diye bir karton tutacak yapıp patentini almıştı adam her tutacak için 1 cent mi ne kazanıyordu.yani öyle yorum yazmayla olmuyor bu işler.Sizde yapın işe yarar bir şey alın patentini.
all rights reserved lafıda kendini bilmezlerin facebook profillerine yazıp şekil yaptıkları bir laf değildir :D Lütfen patent haberlerini körü körüne eleştirmeyin.
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korsanzeki168 7 yıl
vay bea ne günlere kaldık keşke biride fare ile tek çift ve 3lü tıklamanında patentini alsada her tıkladıgımızda üçret ödesek...
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Stanislas Xavier 7 yıl
yok daha neler patentlere bakın ya bu nedir böyle o zaman motorola hepsine dava açsın cep telefonu yaptılar diye(bknz. DynaTac 8000x ) , sharp açsın kameralı yaptılar diye(bknz. J-SH04) yada nokıa açsın internetli telefon yaptılar diye(7110 ünlü matrix telefonu)...
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teknoCat 7 yıl
belki kullandıkları sertifikalı uygulamalar daki çalışma mantığını yani devre şemasını desek olduğu gibi aldılarsa dava açar adam tabi reklam kokan hareketler fakat. Resmen bu beş özellik bu ürünlerde var deniyor.
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dreampowder 7 yıl en beğenilen Shady
Shady





Firmalar, Ar-Ge çalışmalarının eseri olarak imtiyaz sahibi oldukları patentlerini koruyabilmek için girişimlerini sürdürüyor.Son olarak, Redwood City merkezli firmalardan Openwave System, bilişim dünyasının iki önemli firmasına, Apple ve Research In Motion'a karşı hem ITC hem de Delaware Eyalet Mahkemesi nezdinde patent ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.


Openwave'in iddiasına göre Apple, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, iPad ve iPad 2; RIM ise Blackberry Curve 9330 ile Playbook cihazlarında kendilerine ait olan 5 patenti ihlal etmiş durumda. Openwave'in ihlal edildiğini iddia ettiği patentler şunlar;



  • Internet bağlantısının olmadığı zamanlarda elektronik mail uygulamasının kullanılması

  • Kablosuz ağ üzerinde güvenli ve sorunsuz şekilde bir sunucu ile çalışılması

  • Çeşitli uygulamaların güncellenmiş versiyonlarına erişim

  • Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma

  • Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama


Openwave, ITC nezdindeki girişiminde şikayet ettiği cihazların Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına yasak getirilmesini talep ederken; eyalet mahkemesinde açtığı davada ise zararlarının giderilmesi için Apple ve RIM'den tazminat talep ediyor.






Bu teknoloji dünyasındaki anlamsız patent savaşları iyice çığırından çıkmaya balşadı patent ihlali yapılan şeylere bakın:

1- Internet bağlantısı yokken email okuma! vay be bu nasıl bir teknolojidir? nasıl oluyorda internet bağlantısı varken download edilen mailleri internet bağlantısı yokken okuyabiliyoruz? olacak şey değil akıl almaz bir teknoloji




2- Kablosuz ağ lie güvenli ve sorunsuz haberleşmek! bunuda başka hiçkimse düşünememiştir bugüne kadar sanırım

3- Uygulama güncellemelerine erişim! buna nasıl patent alınabiliyor onu da anlamak mümkün değil? o zaman musluk açmanın da patentini alalım ?

4- "Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma" hey allahım...

5- "Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama" Sanırım bunun için daha önceden birşey keşfedilmişti: "XML".

Artık amerikada kim kime ne hakkında patent davası açacağını şaşırmış durumda. kim ne koparabilirim hesabıyla anlamlı anlamsız ne varsa dava açıyorlar.
Ekonomik krizin bir yan etkisi olsa gerek
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