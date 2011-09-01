Openwave, Apple ve Research In Motion'ı patent ihlaliyle suçluyor

Firmalar, Ar-Ge çalışmalarının eseri olarak imtiyaz sahibi oldukları patentlerini koruyabilmek için girişimlerini sürdürüyor.Son olarak, Redwood City merkezli firmalardan Openwave System, bilişim dünyasının iki önemli firmasına, Apple ve Research In Motion'a karşı hem ITC hem de Delaware Eyalet Mahkemesi nezdinde patent ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.

Openwave'in iddiasına göre Apple, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch, iPad ve iPad 2; RIM ise Blackberry Curve 9330 ile Playbook cihazlarında kendilerine ait olan 5 patenti ihlal etmiş durumda. Openwave'in ihlal edildiğini iddia ettiği patentler şunlar;

Internet bağlantısının olmadığı zamanlarda elektronik mail uygulamasının kullanılması

Kablosuz ağ üzerinde güvenli ve sorunsuz şekilde bir sunucu ile çalışılması

Çeşitli uygulamaların güncellenmiş versiyonlarına erişim

Bilgilerin yer aldığı sayfalarda gezinilmesi esnasında daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunma

Bilgilerin farklı cihazlar tarafından bilgilerin paylaşılmasına ve erişilebilmesini sağlama

Openwave, ITC nezdindeki girişiminde şikayet ettiği cihazların Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına yasak getirilmesini talep ederken; eyalet mahkemesinde açtığı davada ise zararlarının giderilmesi için Apple ve RIM'den tazminat talep ediyor.