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Opera, Webkit geçiş kararı sonrasında iş gücünün yüzde 10'unu kaybetti

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Opera, Webkit geçiş kararı sonrasında iş gücünün yüzde 10'unu kaybetti

Dünya çapında 300 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip aynı adlı tarayıcı sürümlerini geliştiren Norveç kaynaklı Opera, bugüne kadar kullandığı Presto adlı motorunun yerine hız ve performans artışı amacıyla Webkit motoruna geçiş yapacağını açıklamıştı.

Bu geçiş ve sonucundaki yeniden yapılanma sebebiyle firmanın 931 çalışanından 91'ini kaybettiği açıklandı. Firmanın patronu Lars Boilesen tarafından da doğrulanan iş bırakma olayının geçen yıl son çeyrekte açıklanan mali tabloda da dile getirildi.

İstifalar bir zorlama ile değil de Presto motorundan Webkit motoruna geçiş sebebiyle bu bölümde çalışan uzmanların kendi isteği ile meydana geldi. Opera bu personele tazminat paketlerini öderken, başka bilişim firmalarında iş bulmalarına da yardımcı oldu. Bu personelin yarısı Presto motorunun geliştirilmesinde rol alırken, kalan kısmı ise pazarlama ve satış gibi bölümlerde çalışan uzmanlardı. Yeniden yapılanma süreci Opera'ya 7.8 milyon dolar maliyet getirdi.

Bununla birlikte 2012 yılında firma 73 kişiyi farklı bölümlerde işe aldı ve firmanın tarihteki en büyük işe alım sayısı da geçen yıl gerçekleşti. Firma bu yıl da büyümeye ve işe alımlar yapmaya devam edecek. Ayrıca firmanın MWC 2013 etkinliğinde ürün odaklı duyurular yapması bekleniyor.

http://thenextweb.com/insider/2013/02/18/opera-sheds-almost-100-employees-after-switching-to-webkit/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hukumran 6 yıl
Operanın uzun süredir prestoya bir şey eklememesi endişelendiriyordu beni. 2 seneden fazla oldu presto ve carakan köklü yenilik almayalı. Hal böyleyken webkit şarttı. Keşke 2 yıl önce, chrome hız ve uyumluluk olarak operayı geçtiğinde atılsaydı bu adımlar.
Uzun süredir geliştirelen presto sürprizi bekliyordum operadan. Presto 3.0 gelecek piyasayı karıştıracaktı. Ama webkit geldi. Hoşgeldi. :) Opera kullanıcı arayüzünü bozmasın da ne yaparasa yapsın.
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