Opera, aylık 300 milyonluk kullanıcı sayısına ulaştı

Opera, web sayfası üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayla aylık kullanıcı sayısının 300 milyonluk bir sayıya ulaştığını açıkladı. Bu açıklamanın yanı sıra, kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi çözümler sunmak isteyen Opera, mevcut rendering motoru Presto yerine WebKit kullanmaya başlayacağı bilgisini de paylaştı.

Bu değişimle birlikte, Opera'da Chrome, Internet Explorer ve Safari gibi tarayıcılar üzerinde şekillenen internet akımına ayak uydurmuş oldu. WebKit kullanımıyla birlikte mevcut ürünlerini yenileme yoluna gidecek olan Opera'nın daha önce de sergilediği ICE adlı tarayıcı ile iOS ve Android platformlarında WebKit tabanlı bir deneyim sunması bekleniyor. Mobil Dünya Kongresinde detaylanması beklenen ICE'ın gelecek Opera ürünlerinin neler sunacağı hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.





Aylık 300 milyon kullanıcı sayısına ulaşan ve Presto yerine WebKit kullanmaya başlayacak olan Opera'nın tarayıcı pazarında ne gibi işler yapacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://www.opera.com/press/releases/2013/02/13/