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Opera, aylık 300 milyonluk kullanıcı sayısına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Tarayıcılar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Opera, aylık 300 milyonluk kullanıcı sayısına ulaştı
Opera, web sayfası üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayla aylık kullanıcı sayısının 300 milyonluk bir sayıya ulaştığını açıkladı. Bu açıklamanın yanı sıra, kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi çözümler sunmak isteyen Opera, mevcut rendering motoru Presto yerine WebKit kullanmaya başlayacağı bilgisini de paylaştı.
Bu değişimle birlikte, Opera'da Chrome, Internet Explorer ve Safari gibi tarayıcılar üzerinde şekillenen internet akımına ayak uydurmuş oldu. WebKit kullanımıyla birlikte mevcut ürünlerini yenileme yoluna gidecek olan Opera'nın daha önce de sergilediği ICE adlı tarayıcı ile iOS ve Android platformlarında WebKit tabanlı bir deneyim sunması bekleniyor. Mobil Dünya Kongresinde detaylanması beklenen ICE'ın gelecek Opera ürünlerinin neler sunacağı hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.

Aylık 300 milyon kullanıcı sayısına ulaşan ve Presto yerine WebKit kullanmaya başlayacak olan Opera'nın tarayıcı pazarında ne gibi işler yapacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://www.opera.com/press/releases/2013/02/13/ Yorum Yaz
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icg 6 yıl
Opera gayet güzel ve kullanışlı, umarım yeni özelliklerle daha iyi hale gelir. Ice adlı başka bir tarayıcı ismi sunmasını ise yanlış buluyorum.
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sis651 6 yıl
Kaç yıldır Opera kullanırım, bu haber üzerine artık Chrome'a geçebilirim. :) Fark yaratamıyorsa ne farkı var...
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aslanistan 6 yıl
Bendeki Evo 3D de nedense Chrome stabil çalışmadığı için Opera kullanıyorum. Firefox' tan ve telin kendi tarayıcısından çok daha iyi.
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Kemal K. 6 yıl
eski telefonundaki en hızlı tarayiciydi
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acosan 6 yıl
DH Misafiri
IE varken bu ne idüğü belirsiz üçüncü sınıf tarayıcılara paranızı kaptırmayın!

Ne parasından bahsediyorsunuz. 8-9 senedir bedava kullanıyorum, bugünkü tarayıcıların pek çoğu bu tarayıcının seneler önce ortaya çıkardığı pek çok özelliği kopyaladılar.
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wolf silver 6 yıl
Uzun zamandan beri ilk defa opera kullandım. Sadece daha az internet harcadığı için kullanıyorum. Yoksa androidin kendi tarayıcısı bide Chrome bundan daha iyi ve daha hızlı.
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Berbat Ferhat 6 yıl
Uzun bir aradan sonra kurdum dün denemek için ilk göz ağrımı. Hiç iyi gelmedi. Chrome denen klostrofobik kabir azabından daha iyi ama bir firefox değil bence.
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gtx295 6 yıl
şuanda opera kullanıyorum internet üzerinden videolar diğer tarayıcılarda kasarken operada kasmıyor memnunum umarım böyle devam eder güzel bir tarayıcı :)
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YordleKing 6 yıl
DH Misafiri
IE varken bu ne idüğü belirsiz üçüncü sınıf tarayıcılara paranızı kaptırmayın!

Kendi hesabından yaz bir daha ki sefer misafir.
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Mr.Legend 6 yıl
Opera yükselişte Chrome düşüşte diyen metin2017. Analizlerden bir haber gelmiş yorum yapıyorsun. Bak bakalım IE mi düşüşte Firefox mu düşüşte yoksa Chrome mi.
DH Misafiri, yine fake hesaptan girip saçmalamışsın. Her zamanki gibi. Paranızı kaptırmayın demişsin. Yazık ne diyeyim. Kafayı para ile bozmuşsun galiba
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