    Google, 2025'in en iyi Chrome eklentilerini listeledi

    Google, 2025'in en iyi Chrome eklentilerini açıkladı. Listede üretkenlik, öğrenme, yaratıcılık ve daha akıllı gezinme için yapay zeka destekli araçlar dikkat çekiyor. İşte en iyi Chrome uzantıları:

    2025 en iyi Google Chrome eklentileri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Google, popüler tarayıcısı Chrome’u yalnızca internete açılan bir pencereden son derece kişiselleştirilmiş, proaktif bir asistana dönüştürdü. Yıl sona ererken, 2025'in en iyi Chrome eklentileri açıklandı.

    Google'ın seçtiği en iyi Chrome uzantıları (2025)

    en iyi google chrome eklentileri 2025 Tam Boyutta Gör

    Yılın en iyi Chrome eklentilerinin çoğu, tarayıcının hepsi bir arada yapay zeka yardımcısı gibi davranmasını sağlamaya odaklandı. Monica ve Sider gibi araçlar güçlü yardımcı programlar olarak öne çıktı. Bu uzantılar, kullanıcıların karmaşık belgeleri veya konuşmaları doğrudan tarayıcı akışları içinde yönetmelerini sağlıyorlar. Artık dilediğiniz bir belgeyi PDF formatında hızlıca hazırlayabiliyor, tüm bir web sayfasını hızlıca özetleyebiliyor veya uygulama değiştirmeden karmaşık içerik taslakları oluşturabiliyorsunuz.

    Otomasyona doğru eğilim de arttı. HARPA AI gibi uzantılar, basit özetlemenin ötesine geçiyor. HARPA, yapay zeka analizini web otomasyonuyla birleştirerek, ürünlerdeki fiyat düşüşlerini (indirimleri) veya önemli sitelerdeki içerik güncellemelerini takip etmek gibi gerçek dünyadaki veri değişikliklerini izliyor.

    Yazarlar için QuillBot vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. Bu eklenti, yapay zekayı kullanarak dil bilgisi denetimi, ifadeleri düzeltme ve fazlasını yapabiliyor.

    Eklentiler, tekrarlayan profesyonel işleri kolaylaştırarak da değer kattı. Fireflies.ai ve Bluedot, sanal toplantılarda katılım ve not alma arasında denge kurmakta zorlanan herkese kolaylık sağlıyor. Bu eklentiler, tüm sanal tartışmaları kaydederek, yazıya dökerek ve özetleyerek süreci otomatikleştiriyor ve katılımcıların tamamen sohbete odaklanmasını sağlıyor.

    Öğrenme süreci de daha etkileşimli hale geldi. QuestionAI, birçok öğrenci ve sıradan öğrencinin beğenisini kazanmayı başardı. Bu eklenti, online ortamda bulunan karmaşık konular için bağlam ve açıklamalar sağlayarak isteğe bağlı bir eğitmen görevi görüyor. Benzer şekilde, eJOY, basit bir gezinme eylemini bir dil dersine dönüştürerek, herhangi bir web sayfasındaki bağlamda bulunan kelimeleri vurgulayıp açıklayarak kullanıcının anında yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı oluyor.

    Yapay zeka belirleyici trend olsa da, en pratik eklentilerden bazıları temel işlevselliği iyileştirmeye odaklandı. Yaratıcı profesyoneller, Adobe Photoshop düzenleme araçlarının doğrudan tarayıcı arayüzüne entegre edilmesini beğendi. Bu, ağır masaüstü yazılımları açmadan görselleri hızla mükemmelleştirmeyi ve iyileştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getirdi.

    Son olarak, Phia gibi eklentilerle akıllı alışveriş zahmetsiz hale geldi. Bu kişisel alışveriş asistanı, en iyi fırsatı bulmak için sonsuz sekme değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Phia, tek tıkla çeşitli perakendecilerin belirlediği fiyatları otomatik olarak karşılaştırarak kullanıcıya maksimum tasarrufa giden en net yolu sunuyor.

    2025’in en iyi Chrome uzantıları gösteriyor ki, Chrome artık üretkenliği artıran, öğrenmeyi kolaylaştıran ve günlük görevleri basitleştiren dinamik ve akıllı bir tarayıcı.

