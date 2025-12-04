Giriş
    Opera Android'e yapay zekâ araçları geliyor: İşte yenilikler

    Opera, Android tarayıcısında sunduğu düzenleme ve sekme araçlarına ek olarak bu kez yapay zekâ odaklı özellikler getiriyor. İşte mobil tarayıcı için sunulan yenilikler...

    Opera Android'e yapay zekâ araçları geliyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Norveç merkezli tarayıcı geliştiricisi Opera, Android platformundaki tarayıcısı için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Şirket yakın tarihte Android sürümüne getirilen kapsamlı güncellemelerin ardından şimdi de yapay zekâ tarafında önemli yenilikler getiriyor. Masaüstü tarafındaki Opera One ile mobil sürüm artık daha yakın.

    Opera Android'e yapay zekâ araçları geliyor

    Opera for Android için duyurulan son güncelleme, tarayıcıya yeni bir Ask AI erişim noktası ekliyor. Kullanıcılar artık arama çubuğuna dokunup "AI'a sor" seçeneğini işaretleyerek klasik web araması ile AI tabanlı aramalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Yeni arama çubuğu, dosya eklemeyi de destekliyor. PDF’'ler ve görüntüler AI tarafından özetlenebiliyor, açıklanabiliyor veya farklı dillere çevrilebiliyor.

    Opera Android'e yapay zekâ araçları geliyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Ayrıca cihaz kamerasıyla fotoğraf çekip doğrudan yüklemek de mümkün. Tarayıcı sekmesinin içeriklerini AI'a bağlamayı sağlayan bir özellik de güncellemenin parçası oldu. Üst menüdeki üç nokta simgesinden Ask AI seçeneği işaretlendiğinde mevcut web sayfası otomatik olarak bağlama ekleniyor. Böylece sayfa üzerindeki metinler özetlenebiliyor, açıklanabiliyor, etkileşim kurulabiliyor veya farklı bir dile çevrilebiliyor.
    Opera Android'e yapay zekâ araçları geliyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Opera, gizlilik tarafında ise yeni sınırlamalar getiriyor. AI yalnızca aktif olan sekmenin içeriğine erişebiliyor ve tarama geçmişi ya da diğer sekmelere yönelik bilgi işlenmiyor. Şirketten aktarılan bilgilere göre bağlam verileri, yalnızca gerekli olduğunda AI motoruna iletiliyor ve bu veriler şifrelenmiş şekilde Opera sunucularına gönderiliyor.

    Söz konusu içerik, yalnızca konuşmayı devam ettirmek ve yanıtları hızlandırmak amacıyla geçici olarak saklanıyor. Hiçbir veri AI eğitimi veya reklam amaçları için kullanılmıyor ve 30 günün sonunda otomatik olarak siliniyor. Tüm yeni özellikler Android kullanıcılarına sunulmaya başladı. Güncellemeyi henüz görmeyen kullanıcıların Play Store üzerinden Opera for Android uygulamasını kontrol etmesi yeterli.

