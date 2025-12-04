Opera Android'e yapay zekâ araçları geliyor: İşte yenilikler

Opera for Android için duyurulan son güncelleme, tarayıcıya yeni bir Ask AI erişim noktası ekliyor. Kullanıcılar artık arama çubuğuna dokunup "AI'a sor" seçeneğini işaretleyerek klasik web araması ile AI tabanlı aramalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Yeni arama çubuğu, dosya eklemeyi de destekliyor. PDF’'ler ve görüntüler AI tarafından özetlenebiliyor, açıklanabiliyor veya farklı dillere çevrilebiliyor.
Söz konusu içerik, yalnızca konuşmayı devam ettirmek ve yanıtları hızlandırmak amacıyla geçici olarak saklanıyor. Hiçbir veri AI eğitimi veya reklam amaçları için kullanılmıyor ve 30 günün sonunda otomatik olarak siliniyor. Tüm yeni özellikler Android kullanıcılarına sunulmaya başladı. Güncellemeyi henüz görmeyen kullanıcıların Play Store üzerinden Opera for Android uygulamasını kontrol etmesi yeterli.