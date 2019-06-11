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Opera’dan oyuncular için tarayıcı

Kullandığınız internet tarayıcınız fazla kaynak tüketiyor ve oyun oynarken sıkıntı yaşatıyorsa Opera GX imdadınıza yetişiyor. Yeni tarayıcı siz ne kadar kaynak ayırırsanız o kadar kullanıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
5,8b
1
14
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oyunculara yönelik yazılım tarafında önemli hamleler görüyoruz. GPU Turbo veya G-Sync gibi pek çok yazılım oyun esnasında performansı arttıran veya gecikmeleri azaltan çözümlerle ilgi çekmeye çalışıyor. Opera ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

Opera GX neler sunuyor?

Opera GX adıyla erken geliştirme aşamasına başlayan internet tarayıcısı oyuncuların ihtiyaçlarına göre kullandığı sistem kaynaklarını kısıtlayabiliyor. Tarayıcı içerisindeki kontrol paneli kullanıcılara bu anlamda geniş bir seçenek sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Honor Pad 5 global olarak tanıtıldı"

Kullanıcılar mevcut sistemine göre tarayıcının kullanacağı RAM ve işlemci oranını ayarlayabiliyor. Tarayıcı da buna göre kendi bileşenlerini kapatıyor veya en düşük seviyeye getiriyor. Böylece tarayıcı açıkken oyun performansı en az şekilde etkileniyor.

Opera GX bunun haricinde farklı yenilikler de sunuyor. Örneğin Twitch entegrasyonu ile takip edilen bir kanal canlı yayına geçtiğinde bildirim geliyor. GX Corner ise oyun ekosisteminden en son güncelleme ve haberleri sunuyor. Bunun haricinde entegre VPN gibi standart Opera özellikleri de mevcut. Tarayıcının sesleri Rubén Rincón ve Berlinist grubu tarafından hazırlanmış. Tarayıcı yıl sonuna doğru nihai sürüme ulaşacak.


 

https://www.slashgear.com/opera-gx-browser-for-gamers-stops-runaway-cpu-and-ram-use-11580068/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 2 hf. en beğenilen
Kullanmadan yorum yapmak istemedim. 1 gün boyunca normal internet kullanımımı opera gx üzerinden gerçekleştirdim. Normalde opera kullanıyorum, ara ara vivaldi. Tasarımsal olarak aşırı beğendim. Ram ve cpu sınırlama güzel özellikler fakat youtube'dan müzik açıp oyuna girdim diyelim zaten ne ram kullanımı ne de cpu kullanımı abartılı değişim ve artış göstermiyor o yüzden pek bir yararını göremedim. Kalan her şeyi normal opera ile aynı. Alfa olmasına rağmen herhangi bir bug ve çökme ile karşılaşmadım. Gx corner kısmı güzel düşünülmüş ama her gün oyun dünyasını takip eden birine burda da mı bunlar ya dedirtebilir. Haberler kısmı aynı sadece eğlence, teknoloji, oyun ile sınırlandırılmış. Normalde de bu yapılabiliyor zaten.
Normalde de opera kullananların, karanlık temadan ve neon renklerden hoşlananların kullanmasını tavsiye ederim. Ayrıca bilgi sahibi olmadan, kullanmadan boş yorum atmanın kimseye yardımı dokunmuyor, biraz yapıcı yorumlar atın lütfen.
Kullanmadan yorum yapmak istemedim. 1 gün boyunca normal internet kullanımımı opera gx üzerinden gerçekleştirdim. Normalde opera kullanıyorum, ara ara vivaldi. ...
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Yanıtla +17
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Colouse 2 hf.
kraloyun'da daha fazla fps veriyormuş
Yanıtla +12
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crazywinner3 2 hf.
Bi gamer tarayıcı eksikti. RGB nerde :d
1 Yanıt Yanıtla +10
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kadalt 2 hf.
Opera ya lafım yokta bu gamer bilmemne diye herşeye iki ışık takıyorlar iki rgb falan allayıp pullayıp satandart ürünle aynı olan şeyi 2 katı fiyata satıyorlar
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Silent Guardian 2 hf.
E-sporculara Surf müjdesi
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Infinitum 2 hf.
Opera kullanıyorum ama sürümler biraz çorba oldu. Normal tarayıcı yanında Neon, Beta, Dev ve şimdi bu var.
Mobilde normalinin yanında Mini, Touch ve 2 Beta versiyonu var.
Flow'u kullanmak için mobilde Touch indirmem şart. Ama normal tarayıcıdaki Yer İmleri gibi özellikler yok onda da. İkisi de mecbur kurulu.
Umarım biraz toparlamayı düşünürler artık.
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mosyozzz 2 hf.
Işıklı mışıklı tarayıcı
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windrosymbian 2 hf.
Yeni tarayıcı çıkarmak yerine bu özellikleri Opera'ya ekleselerdi
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01myavuz 2 hf.
Chrome bu yönden çok kötü, ufacık program yüklüyorsunuz bir süre sonra bakmışsınız döküntüleriyle gigabyte veri çıkıyor, tek sayfa açıyorum internette yaklaşık 10 farklı yerle bağlantı kuruyor, harcadığı RAM de azımsanacak düzeyde değil. Tamam anladık PC ler gelişiyorda, boyuna kullanımı şişirip daha iyi PC ihtiyacı ortaya çıkrmak için çalışıyorlar. Reklamlar desen siteden fazla kaynak tüketiyor.
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a_y_k_u_t 2 hf. en beğenilen
Kullanmadan yorum yapmak istemedim. 1 gün boyunca normal internet kullanımımı opera gx üzerinden gerçekleştirdim. Normalde opera kullanıyorum, ara ara vivaldi. Tasarımsal olarak aşırı beğendim. Ram ve cpu sınırlama güzel özellikler fakat youtube'dan müzik açıp oyuna girdim diyelim zaten ne ram kullanımı ne de cpu kullanımı abartılı değişim ve artış göstermiyor o yüzden pek bir yararını göremedim. Kalan her şeyi normal opera ile aynı. Alfa olmasına rağmen herhangi bir bug ve çökme ile karşılaşmadım. Gx corner kısmı güzel düşünülmüş ama her gün oyun dünyasını takip eden birine burda da mı bunlar ya dedirtebilir. Haberler kısmı aynı sadece eğlence, teknoloji, oyun ile sınırlandırılmış. Normalde de bu yapılabiliyor zaten.
Normalde de opera kullananların, karanlık temadan ve neon renklerden hoşlananların kullanmasını tavsiye ederim. Ayrıca bilgi sahibi olmadan, kullanmadan boş yorum atmanın kimseye yardımı dokunmuyor, biraz yapıcı yorumlar atın lütfen.
Yanıtla +17
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Colouse 2 hf.
kraloyun'da daha fazla fps veriyormuş
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brk6152 2 hf.
Rgb galiba
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Ohol Oula 2 hf.
Film oyuncusu mu dizi oyuncusu mu?
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s. paul jobs 2 hf.
Kendini seviyorsan bu yorumu sil kardeş.
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