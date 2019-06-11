Opera’dan oyuncular için tarayıcı

Son dönemde oyunculara yönelik yazılım tarafında önemli hamleler görüyoruz. GPU Turbo veya G-Sync gibi pek çok yazılım oyun esnasında performansı arttıran veya gecikmeleri azaltan çözümlerle ilgi çekmeye çalışıyor. Opera ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

Opera GX neler sunuyor?

Opera GX adıyla erken geliştirme aşamasına başlayan internet tarayıcısı oyuncuların ihtiyaçlarına göre kullandığı sistem kaynaklarını kısıtlayabiliyor. Tarayıcı içerisindeki kontrol paneli kullanıcılara bu anlamda geniş bir seçenek sunuyor.

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Kullanıcılar mevcut sistemine göre tarayıcının kullanacağı RAM ve işlemci oranını ayarlayabiliyor. Tarayıcı da buna göre kendi bileşenlerini kapatıyor veya en düşük seviyeye getiriyor. Böylece tarayıcı açıkken oyun performansı en az şekilde etkileniyor.

Opera GX bunun haricinde farklı yenilikler de sunuyor. Örneğin Twitch entegrasyonu ile takip edilen bir kanal canlı yayına geçtiğinde bildirim geliyor. GX Corner ise oyun ekosisteminden en son güncelleme ve haberleri sunuyor. Bunun haricinde entegre VPN gibi standart Opera özellikleri de mevcut. Tarayıcının sesleri Rubén Rincón ve Berlinist grubu tarafından hazırlanmış. Tarayıcı yıl sonuna doğru nihai sürüme ulaşacak.



