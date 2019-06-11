Honor Pad 5 global olarak tanıtıldı

Global pazarda kapana kısılmış olmasına karşın Huawei yeni ürün tanıtımına hız kesmeden devam ediyor. Hindistan’da Honor 20 serisinin tanıtımında bir de tablet modeli vardı. Daha önce Çin’de tanıtılan Honor Pad 5 modeli iki boyut ile geliyor.

Honor Pad 5 özellikleri ve fiyatı (8 inç)

8 inçlik ekrana sahip Honor Pad 5 modelinde Full HD çözünürlük yer alıyor. Tasarım ise günümüz ince çerçeve trendinden uzak kalmış ve kalın çerçeveler kullanmış. Bu nedenle de ölçüler büyümüş.

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Kirin 710 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi yer alacak. GPU Turbo 2.0 ile oyunlarda tablet grafik performansını tavkiye edebiliyor.

Arka kısımda ve ön kısımda 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken batarya kapasitesi 5100mAh seviyesinde. Ayrıca ses tarafında Dolby Atmos teknolojisine yer veriliyor. Android 9 ile gelecek olan tabletin fiyatı 223$-252$ olarak belirlenmiş.

Honor Pad 5 özellikleri ve fiyatı (10.1 inç)

10.1 inçlik Honor Pad 5 modelinde de yine Full HD çözünürlük yer alıyor ancak daha eski Kirin 659 yonga setinden güç alıyor. Bu bakımdan küçük kardeş daha performanslı diyebiliriz. Bellek kapasiteleri aynı.

Arka kısımda yine 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken ön kısımda ise 2MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi 5100mAh iken Android 8.1 işletim sistemi yüklü. Harman Kardon hoparlör ve Histen 5.0 ses teknolojisi ile desteklenen modelde parmak izi okuyucu da yer alıyor. Küçük modelde bu yok. 10.1 inçlik modelin fiyatı 245$-273$ olarak açıklandı.