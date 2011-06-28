Opera internet tarayıcısının 11.50 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
En popüler internet tarayıcılarından Opera'nın, Swordfish kod adını taşıyan 11.50 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemlier için çıkan yeni versiyon da fonksiyonelliği arttıran Speed Dial uzantılarının kullanımına olanak tanıyan yeni versiyon aynı zamanda Opera Link üzerinden şifre senkronizasyonu özelliğini de getiriyor.
Kullanıcı arabiriminin daha akıcı ve rahat kullanılabilmesi bazı ince ayarlamalar içeren Opera 11.50, daha yüksek performans için güncellenmiş render ve yazılım grafik motorolarını da bünyesinde barındırıyor. Internet Explorer, Firefox veya Chrome'a alternatif olan tarayıcının yeni sürümünü indirmek için adres; http://www.opera.com/browser/download/
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hani bariz farklar var anlaşılaan mesela explorer ve ff yada chrome ram kullanımlarını ve işlemciyi ne kadar kastıklarını az çok biliyosunuz...
ama opera ile firefox u nasıl karşılaştırıyorsunuz anlamıyorum 10 kişinin 5 inde opera fazla kullanıyor 5 inde ff fazla ram kullanıyor bir istikrar yok hiçbir tarayıcı zira chrome da öyle... Hepiniz şekline etiketine hasta oluyosunuzda sonra sorunsuzda yok şöyle yok böyle ...
hepsine aynı java yı aynı shockwave i kuruyosunuz nihayetinde
Ayrıca yeni sürümlerini takip ediyor bir an önce çıkmasını arzu ediyorum. Özellikle WebGL v.b Donanımsal özelliklerin ileriki sürümlerde kullanıcı sürümlerine eklenmesiyle birlikte çok güzel olcağını düşünüyorum.
Operayı kullanmanızı tavsiye ediyorum.
demek ki o kadar da iyi değil
Yükledim, Internet Explorer'ın eski sürümleri kadar yavaştı bende. Görsellik güzel olmuş ama, değerlendirememişler. Tam gaz Firefox devam!
ben de opera yi pek severim, ancak birkaç sitede sorun çıkartıyor.
1. www.hurriyetdailynews.com
bu siteyi opera ile açtığımda, site içeriği akordiyon gibi ekranın sağına soluna gidip geliyor. sabit durmuyor.
2. www.omegle.com
bu çet sitesinde ise, discconnect ve esc yazıları sol yanda uzun ince bir sutün gibi oluyor. halbuki alt alta olması lazım.
bu iki sorunu kim çözerse, sağolsun.
saygılar
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