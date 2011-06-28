Opera internet tarayıcısının 11.50 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

En popüler internet tarayıcılarından Opera'nın, Swordfish kod adını taşıyan 11.50 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemlier için çıkan yeni versiyon da fonksiyonelliği arttıran Speed Dial uzantılarının kullanımına olanak tanıyan yeni versiyon aynı zamanda Opera Link üzerinden şifre senkronizasyonu özelliğini de getiriyor.





Kullanıcı arabiriminin daha akıcı ve rahat kullanılabilmesi bazı ince ayarlamalar içeren Opera 11.50, daha yüksek performans için güncellenmiş render ve yazılım grafik motorolarını da bünyesinde barındırıyor. Internet Explorer, Firefox veya Chrome'a alternatif olan tarayıcının yeni sürümünü indirmek için adres; http://www.opera.com/browser/download/