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Opera internet tarayıcısının 11.50 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,7b
1
57
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En popüler internet tarayıcılarından Opera'nın, Swordfish kod adını taşıyan 11.50 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemlier için çıkan yeni versiyon da fonksiyonelliği arttıran Speed Dial uzantılarının kullanımına olanak tanıyan yeni versiyon aynı zamanda Opera Link üzerinden şifre senkronizasyonu özelliğini de getiriyor.

Kullanıcı arabiriminin daha akıcı ve rahat kullanılabilmesi bazı ince ayarlamalar içeren Opera 11.50, daha yüksek performans için güncellenmiş render ve yazılım grafik motorolarını da bünyesinde barındırıyor. Internet Explorer, Firefox veya Chrome'a alternatif olan tarayıcının yeni sürümünü indirmek için adres; http://www.opera.com/browser/download/

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C@r@nthir 8 yıl en beğenilen
sorunsuz tarayıcı... her versiyonda daha da iyileşiyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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__hacı__ 7 yıl
Bazı arkadaşlar Chrome kadar hafif ve ince olamaz felan diyorlar. Bi bakımdan haklılar bence. Eğer birden fazla tarayıcı kullanıyorsanız, biri opera diğer chrome olmalı. Chrome daha basit ve fonksiyon bakımından operaya göre daha zayıftır. Buda onun hızını etkiliyor. Eğer sörf yapıcaksanız chrome. Detaylı arama ve detaylı kullanım için bence opera terch edilmeli. Operanın Hızlı Erişimi, Notları, turbo gibi özellikleri ile bence en iyi tarayıcı adayı...
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ihtiyarjedi 7 yıl
ben anlamıyorum yahu , bu tarayıcıların biri diğerinden nasıl iyi oluyor
hani bariz farklar var anlaşılaan mesela explorer ve ff yada chrome ram kullanımlarını ve işlemciyi ne kadar kastıklarını az çok biliyosunuz...
ama opera ile firefox u nasıl karşılaştırıyorsunuz anlamıyorum 10 kişinin 5 inde opera fazla kullanıyor 5 inde ff fazla ram kullanıyor bir istikrar yok hiçbir tarayıcı zira chrome da öyle... Hepiniz şekline etiketine hasta oluyosunuzda sonra sorunsuzda yok şöyle yok böyle ...
hepsine aynı java yı aynı shockwave i kuruyosunuz nihayetinde
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ap4che 8 yıl
her seferinde denemek için kuruyorum en fazla 1 saat sonra siliyorum operaya bir türlü ısınamadım :)
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Cumhuriyet. 8 yıl
Ben de operacıyım da şu güncelleme işini sevmiyorum. Ben bu sürümden memnunum arkadaş sorma bana yerim sürüm istermisin diye ya
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
opera kullanmanın ne alakası var simdi..aynı goruste olmayan bir cok kişi var demekki.buda operadan ne kadar memnun oldugumuzu gosterir .senin yazadıklarınıda begenmedim sanada - verdim
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Mthan 8 yıl
On yıldan uzun süre IE, 4 yıl Firefox ve 1 yıl kadar da Chrome kullandım. Bu süreçte yeni sürümleri çıktıkça bu tarayıcıların, güncelledim, denedim. Son birkaç aydırsa Opera kullanıyorum, gerçekten çok memnunum. Firefox'ta 5-6 sekme açınca takılan bilgisayarım 20 sekme de açsam takılmıyor. Yani hızı harika, eklentileri de Firefox kadar çok olmasa da gayet iyi. Tek eksiği greasemonkey'ye tam uyumlu olmayışı, rapidshare links checker yazılımını çok kullanırdım, yine oluyor ama bir yavaşlama oluyor, tam uymuyor. O eklenti de tam olarak gelse çok harika olurdu.
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accepter le progrès 8 yıl
Opera link özelliği müthiş bir şey. Keşke her siteyi desteklese sorun yok. Daha dün ovi mail e girebilirken bugün desteklemediğini gösteriyor.
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szm428 8 yıl
Maşallah 10. Sürümünden bu ana kadar Opera Kullanıyorum, Ne Firefox nede diğer tarayıcılar operanın sunduğu kullanımdaki keyfi, hızlılığı veremiyor.Operayı önyargısız kullanmaya başlamanızdan kısa bir zaman sonra işletim sisteminizin varsayılan tarayıcısı kendisi olacaktır.

Ayrıca yeni sürümlerini takip ediyor bir an önce çıkmasını arzu ediyorum. Özellikle WebGL v.b Donanımsal özelliklerin ileriki sürümlerde kullanıcı sürümlerine eklenmesiyle birlikte çok güzel olcağını düşünüyorum.

Operayı kullanmanızı tavsiye ediyorum.
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ikista 8 yıl
Opera bu kadar iyi olmasina ragmen neden az tercih ediliyor anlamiyorum.
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CARNIVALE 8 yıl

ikista

Opera bu kadar iyi olmasina ragmen neden az tercih ediliyor anlamiyorum.


demek ki o kadar da iyi değil
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spaydix 8 yıl
opera kral en hızlı ve kullanışlı browser devam
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Metafeller 8 yıl

Yükledim, Internet Explorer'ın eski sürümleri kadar yavaştı bende. Görsellik güzel olmuş ama, değerlendirememişler. Tam gaz Firefox devam!

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mawoix 8 yıl
operayı da denemek lazım..
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séquestre 8 yıl
Hemen inceleyelim ..
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serona 8 yıl

ben de opera yi pek severim, ancak birkaç sitede sorun çıkartıyor.

1. www.hurriyetdailynews.com

bu siteyi opera ile açtığımda, site içeriği akordiyon gibi ekranın sağına soluna gidip geliyor. sabit durmuyor.

2. www.omegle.com

bu çet sitesinde ise, discconnect ve esc yazıları sol yanda uzun ince bir sutün gibi oluyor. halbuki alt alta olması lazım.

bu iki sorunu kim çözerse, sağolsun.

saygılar
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