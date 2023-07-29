Opera'nın yapay zeka aracı Aria, 1 milyon kullanıcıya aştı!

GPT teknolojisini kullanıyor
Aria, Opera’nın geliştirdiği bir dil modelini kullanmıyor; OpenAI’nin sohbet botu ChatGPT tarafından kullanılan teknolojiden faydalanıyor. Opera’nın kurucu ortağı Lin Song’un açıklamasına göre, kullanıcılar yapay zeka aracına beklenenden çok daha fazla ilgi gösterdi. Oturum başına arama ve sayfa görüntüleme sayısındaki artışa ek olarak tarayıcı kullanım süresi arttı.
Tarayıcıya yerleşik
Opera, çok yakında tüm kullanıcıları yapay zeka odaklı Opera One tarayıcıya geçirdi. Aria’nın yakında Opera GX ve Opera iOS uygulamasına taşınmasıyla birlikte tüm büyük platformlarda kullanılabilir olacağı da belirtildi. Aria, tarayıcıya yerleşik olması ve internetten bilgi almasıyla rakiplerinden ayrılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Threads çekici değildi