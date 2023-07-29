Tam Boyutta Gör Opera, yerel tarayıcı yapay zeka aracı Aria’nın tanıtılmasından bu yana 1 milyon kullanıcıyı geçtiğini duyurdu. Şirket, AI aracını Mayıs ayında sunmuş, Haziran sonunda da tüm Android kullanıcılarına açmıştı.

GPT teknolojisini kullanıyor

Aria, Opera’nın geliştirdiği bir dil modelini kullanmıyor; OpenAI’nin sohbet botu ChatGPT tarafından kullanılan teknolojiden faydalanıyor. Opera’nın kurucu ortağı Lin Song’un açıklamasına göre, kullanıcılar yapay zeka aracına beklenenden çok daha fazla ilgi gösterdi. Oturum başına arama ve sayfa görüntüleme sayısındaki artışa ek olarak tarayıcı kullanım süresi arttı.

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Tarayıcıya yerleşik

Opera, çok yakında tüm kullanıcıları yapay zeka odaklı Opera One tarayıcıya geçirdi. Aria’nın yakında Opera GX ve Opera iOS uygulamasına taşınmasıyla birlikte tüm büyük platformlarda kullanılabilir olacağı da belirtildi. Aria, tarayıcıya yerleşik olması ve internetten bilgi almasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

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Opera'nın yapay zeka aracı Aria, 1 milyon kullanıcıya aştı!