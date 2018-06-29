Oppo, Qualcomm yonga seti ile güçlendirilmiş Bluetooth kulaklığını duyurdu

Oppo geçtiğimiz günlerde, yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Find X'i tanıttı. Cihaz, kamera uygulaması açıldığında veya yüz tanıma özelliği kullanıldığında hızlıca yukarıya doğru açılan motorlu kamera sistemi ile şüphesiz ki büyük fark yaratmayı başardı. Çinli şirket bugün ise sürpriz bir şekilde yeni Bluetooth kulaklığını duyurdu. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı O-Free ismini taşıyor.

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Kablosuz kulaklık Oppo'nun amiral gemisi gibi kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Bluetooth kulaklığın öne çıkan en önemli yanı, rahat ve hafif olması. O-Free, telefon aramalarına cevap vermenin yanı sıra ses seviyesini ayarlama, çalmayı duraklatma ve parça değiştirme gibi müzik kontrol özellikleri sunuyor. Ayrıca dijital asistan etkinleştirme ve sesli çeviri desteğinin olduğunu da belirtelim.

Qualcomm yonga seti taşıyor

Yüzde 50'ye varan oranda daha az güç tüketimi, daha fazla işlevsellik ve daha hızlı performans sunan kulaklık Qualcomm QCC3026 yonga setine sahip. Tek bir şarjla, 4 saat boyunca sürekli çalışmasını sağlayacak kapasitede bir pili var. Yaklaşık 106 dolar fiyat etiketi taşıyacak olan Oppo O-Free, Find X'in Lamborghini Edition versiyonu ile birlikte satışa sunulacak.

https://www.gizchina.com/2018/06/29/oppo-releases-o-free-wireless-bluetooth-headset-for-699-yuan-106/