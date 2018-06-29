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LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu

LG G7 ThinQ fiyatı belli oldu. LG'nin yeni amiral gemisi sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. LG G7 ThinQ fiyatı ne kadar? Rakiplerine göre fiyatı nasıl? Sizin için derledik.
10 ay
8,1b
1
44
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu
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LG’nin yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu. LG’nin yeni göz bebeği 4849 TL’ye sahipleri ile buluşacak. N11’de bir satıcı tarafından satışına başlanan LG G7 ThinQ’nun gönderimi, en geç 1 hafta içinde yapılacak.

LG G7 ThinQ, pazara geç giriş yaptığı için fiyatı yüksek dolar kuru göz önüne alınarak belirlendi. Bunun sonucu olarak LG G7 ThinQ’nun piyasadaki en iyi amiral gemisi olmamasına rağmen en pahalı amiral gemilerinden birisi olduğunu görüyoruz.

LG G7 ThinQ fiyatı rakiplerine göre nasıl?

LG G7 ThinQ, 4849 TL’ye satılırken distribütör garantili Huawei P20 Pro’yu 4475 TL’ye, Galaxy S9’u 3800 TL’ye satın alabilmek mümkün. Serinin önceki telefonu LG G6 ise çıkış fiyatının çok altına indi ve 2299 TL’ye satılıyor.  LG G7 ThinQ’nun fiyatı, rakiplerine göre pahalı.

LG G7 ThinQ özellikleri

  • Ekran: 6.1 inç boyutunda 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğüne sahip 19.5:9 en\boy oranlı RGBW LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 153.2 x 71.9 x 7.9mm ~ 162g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 Gold + 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)
  • RAM: 4/6 GBDepolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 16 MP (f/1.6) + 16 MP (f/1.9)
  • Ön kamera: 8 MP (f/1.9)
  • Batarya: 3000 mAh (Qualcomm QuickCharge 3.0 destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı seçenekleri: USB (3.1) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE, 3.5mm kulaklık girişi
  • Diğer: IP68 sertifikası, AI kamera, parmak izi okuyucu, Boombox hoparlör, 32 Bit Hi-Fi Quad DAC


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damn2u 10 ay en beğenilen
1849 yazacaklarına 4849 yazmışlar yanlışlıkla herhalde.
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mehmedaltair 10 ay
Fiyat normal. Bundan sonra gelecek telefonlar bu fiyatlardan gelecek P20 Pro ile kıyaslamak saçma. Mate 20 geldiğinde göreceksiniz zaten.
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burakesan 10 ay Esteban C
Açıkçası hevesli bir G2, G3 ve G4 kullanıcısı olarak (ki G3 ve G4 anakart arızası dolayısıyla çekmecede öylece yatıyor, G2 taş gibi, hala çalışıyor) V30'u da uzun süre kullanıp deneyimlerimi bir videoda anlatmak isterdim, lakin V30 bir test ettikten, incelemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra geri istendi.
Ben G2 ile LG serüvenine başlamış biri olarak, bir editör olarak G veya V serisi olsun, gidişatı izleyip yine de sizlere bir şekilde aktarmaya çalışacağım arkadaşlar.
Açıkçası hevesli bir G2, G3 ve G4 kullanıcısı olarak (ki G3 ve G4 anakart arızası dolayısıyla çekmecede öylece yatıyor, G2 taş gibi, hala çalışıyor) V30'u da u...
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1 Avatar
SULZER 8 ay
Fiyatı doların bu kadar artmasına rağmen 1000 lira düşmüş
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ironman 10 ay

Ben 2800 olsa hemen alırım...
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DH Misafiri 10 ay
Belki sony çerçevesiz telefon yapmayı bilmiyordur ne biliyorsunuz
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DH Misafiri 10 ay
gucsuz ve yeteneksiz cok hata yapan ama bi okadar da pesetmeyen adam LG...
biri amoled ekran digeri ios sebebiyle bir anda he-man olan adam APPLE ve SAMSUNG...
bir anda GUCE kavusan onun kiymetini bilmez ama yavas yavas tirnaklariyla kazarak dikenli yollardan gecerek yoluna devam etmeye calisan adam bir gun mutlaka zirveye gelir ve onu birdaha kimseye kaptirmaz... cunku GUCUN kiymetini bilir kolay kazanmamistir onu...kolaylikla da kaybetmez...
ben diyeyim 5 siz deyin 10 yil icinde LG nin digerlerini tokatladigini ve uzun sure kralligi kimseye vermeyecegini gorecegiz hep beraber
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DH Misafiri 10 ay
gucsuz ve yeteneksiz cok hata yapan ama bi okadar da pesetmeyen adam LG...
biri amoled ekran digeri ios sebebiyle bir anda he-man olan adam APPLE ve SAMSUNG...
bir anda GUCE kavusan onun kiymetini bilmez ama yavas yavas tirnaklariyla kazarak dikenli yollardan gecerek yoluna devam etmeye calisan adam bir gun mutlaka zirveye gelir ve onu birdaha kimseye kaptirmaz... cunku GUCUN kiymetini bilir kolay kazanmamistir onu...kolaylikla da kaybetmez...
ben diyeyim 5 siz deyin 10 yil icinde LG nin digerlerini tokatladigini ve uzun sure kralligi kimseye vermeyecegini gorecegiz hep beraber
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DH Misafiri 10 ay
S9 da tek kamera varken g7 de çift arka kamera var.

Derdin çift kameraysa Preo p3'tede var ama hali ortada.
Samsung kamerası kanıtlanmış bir başarıya sahip
DxO sıralamasında LG üst sıraları kapamamış malesef.
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Alpha Centauri 10 ay
bu fiyata satmaz
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HumWE 10 ay
Zaten bu telefonu 835 ile üretmemekle hata etmişler birde Lg satmak için üretmiyor bunları bakın bende yapabiliyorum demek için üretiyorlar , muhtemel bu telefon son olacak çünkü bu kadar satılmayan telefon üretmeninde bir bedeli var...
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işleredom 10 ay
Lg hâlâ mı 3000 mah pil koyuyor
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Erwin-Rommel 10 ay
Çıktıktan 3 ay sonra 2200 e kadar düşer. Bu fiyatla LG telefon almaz kimse.
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TearsForFears 10 ay Erwin-Rommel
Kesin alırsın
Lg g6 alırsın mesela 2000 liraya ama g7 yi sene sonra bile o fiyata göremezsin

3000 batarya az ama rakipleride çok iyi değil s9 da da 3000 batarya var.
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