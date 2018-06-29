LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu

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LG’nin yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ modelinin Türkiye satış fiyatı belli oldu. LG’nin yeni göz bebeği 4849 TL’ye sahipleri ile buluşacak. N11’de bir satıcı tarafından satışına başlanan LG G7 ThinQ’nun gönderimi, en geç 1 hafta içinde yapılacak.

LG G7 ThinQ, pazara geç giriş yaptığı için fiyatı yüksek dolar kuru göz önüne alınarak belirlendi. Bunun sonucu olarak LG G7 ThinQ’nun piyasadaki en iyi amiral gemisi olmamasına rağmen en pahalı amiral gemilerinden birisi olduğunu görüyoruz.

LG G7 ThinQ fiyatı rakiplerine göre nasıl?

LG G7 ThinQ, 4849 TL’ye satılırken distribütör garantili Huawei P20 Pro’yu 4475 TL’ye, Galaxy S9’u 3800 TL’ye satın alabilmek mümkün. Serinin önceki telefonu LG G6 ise çıkış fiyatının çok altına indi ve 2299 TL’ye satılıyor. LG G7 ThinQ’nun fiyatı, rakiplerine göre pahalı.

LG G7 ThinQ özellikleri

Ekran: 6.1 inç boyutunda 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğüne sahip 19.5:9 en\boy oranlı RGBW LCD ekran

Boyut ve ağırlık: 153.2 x 71.9 x 7.9mm ~ 162g

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 Gold + 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)

RAM: 4/6 GBDepolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği

Arka kamera: 16 MP (f/1.6) + 16 MP (f/1.9)

Ön kamera: 8 MP (f/1.9)

Batarya: 3000 mAh (Qualcomm QuickCharge 3.0 destekli)

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı seçenekleri: USB (3.1) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE, 3.5mm kulaklık girişi

Diğer: IP68 sertifikası, AI kamera, parmak izi okuyucu, Boombox hoparlör, 32 Bit Hi-Fi Quad DAC