OPPO'dan AirPods benzeri kulaklık: Enco R3

Oppo Enco R3 özellikleri neler?
Oppo Enco R3, 13.4 mm titanyum kaplama dinamik sürücüyle geliyor. TWS kulaklık, sürükleyici deneyim için uzamsal ses efektleri sunuyor. Aramalarda kaliteyi artırmak için yapay zeka gürültü engelleme özelliğine sahip tek mikrofon bulunuyor. Vokalleri daha iyi duymanızı sağlayan Purple Galaxy adında bir ses ayarı sunuyor. Telefonda oyun oynayanlar için, gecikme süresini azaltan bir mod mevcut. Dokunmatik kontroller asistanı çağırma, fotoğraf çekme ve diğer çeşitli eylemleri daha rahat gerçekleştirmenizi sağlıyor.
Enco R3 Bluetooth kulaklık, şarj kutusuyla birlikte ve ses seviyesi yarıda tutulduğunda 35 saat pil ömrü sunuyor. Kulaklığı tek şarjla 5.5 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Kulaklıklar 32mAh, şarj kutusu 480 mAh bataryaya sahip. Kulaklığı tam şarj etmek 1 saat sürerken, şarj kutusunun tam dolması 2.5 saat sürüyor.
Oppo Enco R3 fiyatı
OPPO Enco R3, yalnızca beyaz renkte geliyor. Kulaklık, 31 Mayıs’ta 42 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.