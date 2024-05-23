OPPO'dan AirPods benzeri kulaklık: Enco R3

Tam Boyutta Gör OPPO, Çin’de düzenlediği etkinlikte akıllı telefondan tablete kulaklığa kadar bir dizi yeni ürününü tanıttı. Tasarım olarak AirPods’a benzeyen (hatta aynısı) Oppo Enco R3, uygun fiyatlı Bluetooth kulaklık arayanlar için yeni seçeneklerden biri.

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Oppo Enco R3 özellikleri neler?

Oppo Enco R3, 13.4 mm titanyum kaplama dinamik sürücüyle geliyor. TWS kulaklık, sürükleyici deneyim için uzamsal ses efektleri sunuyor. Aramalarda kaliteyi artırmak için yapay zeka gürültü engelleme özelliğine sahip tek mikrofon bulunuyor. Vokalleri daha iyi duymanızı sağlayan Purple Galaxy adında bir ses ayarı sunuyor. Telefonda oyun oynayanlar için, gecikme süresini azaltan bir mod mevcut. Dokunmatik kontroller asistanı çağırma, fotoğraf çekme ve diğer çeşitli eylemleri daha rahat gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Enco R3 Bluetooth kulaklık, şarj kutusuyla birlikte ve ses seviyesi yarıda tutulduğunda 35 saat pil ömrü sunuyor. Kulaklığı tek şarjla 5.5 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Kulaklıklar 32mAh, şarj kutusu 480 mAh bataryaya sahip. Kulaklığı tam şarj etmek 1 saat sürerken, şarj kutusunun tam dolması 2.5 saat sürüyor.

Oppo Enco R3 fiyatı

OPPO Enco R3, yalnızca beyaz renkte geliyor. Kulaklık, 31 Mayıs’ta 42 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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OPPO Enco R3 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı