JBL, gelişmiş özelliklere sahip Tour Pro 3 kablosuz kulaklığını tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

JBL, Tour Pro 2'nin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra selefi Tour Pro 3 kablosuz kulaklığını tanıttı. Birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran üst seviye kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

JBL Tour Pro 3 özellikleri

JBL Tour Pro 3, net yüksek frekanslar için dengeli bir armatür sürücü ve güçlü bas ve vokaller için 11 mm dinamik sürücü içeren hibrit çift sürücülü bir sisteme sahip. JBL Pro Sound teknolojisini kullanan kulaklık, 24 bit yüksek çözünürlüklü ses için Hi-Res ses ve LDAC teknolojisini destekliyor. Kulaklık ayrıca, telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü azaltmak ve ses netliğini arttırmak için JBL Crystal AI algoritmasını kullanan 6 adet mikrofona sahip.

Tour Pro 3'ün önemli bir diğer özelliği, saniyede 50.000 defa gürültü seviyesini ölçerek gürültü engellemeyi ortama göre ayarlayan True Adaptive Noise Cancellation 2.0 teknolojisine sahip olması. Kulaklık ayrıca, daha sürükleyici bir ses deneyimi için JBL Spatial 360 ve baş izleme teknolojisini destekliyor.

Apple AirPods 4 iki farklı versiyonla birlikte tanıtılacak 3 gün önce eklendi

Tour Pro 3, kablosuz ses vericisi olarak da işlev gören akıllı şarj kutusu ile birlikte geliyor. Kutu, müzik çalma, arama yönetimi, ID3 etiketleri, arayan kimliği ve medya dosyası bilgilerine kolay erişim sağlayan daha büyük bir dokunmatik ekrana sahip.

Pil ömrüne baktığımızda, kulaklık ANC kapalıyken 11 saate kadar, ANC açıkken 8 saate ve True Adaptive ANC etkinleştirildiğinde 7 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla beraber bu süre 32 saate kadar çıkıyor.

Siyah ve Latte renklerinde piyasaya sürülen JBL Tour Pro 3, 300 dolar fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

JBL Tour Pro 3 kablosuz kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri