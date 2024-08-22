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    JBL, gelişmiş özelliklere sahip Tour Pro 3 kablosuz kulaklığını tanıtıldı

    JBL, Tour Pro 3 kablosuz kulaklığını tanıttı. Akıllı şarj kutusu ve hibrit sürücü gibi birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran üst seviye kulaklık neler sunuyor?
    JBL Tour Pro 3 kablosuz kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri
    JBL, Tour Pro 2'nin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra selefi Tour Pro 3 kablosuz kulaklığını tanıttı. Birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran üst seviye kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    JBL Tour Pro 3 özellikleri 

    JBL Tour Pro 3, net yüksek frekanslar için dengeli bir armatür sürücü ve güçlü bas ve vokaller için 11 mm dinamik sürücü içeren hibrit çift sürücülü bir sisteme sahip. JBL Pro Sound teknolojisini kullanan kulaklık, 24 bit yüksek çözünürlüklü ses için Hi-Res ses ve LDAC teknolojisini destekliyor. Kulaklık ayrıca, telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü azaltmak ve ses netliğini arttırmak için JBL Crystal AI algoritmasını kullanan 6 adet mikrofona sahip.

    JBL Tour Pro 3 kablosuz kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri

    JBL Tour Pro 3 kablosuz kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri
    Tour Pro 3'ün önemli bir diğer özelliği, saniyede 50.000 defa gürültü seviyesini ölçerek gürültü engellemeyi ortama göre ayarlayan True Adaptive Noise Cancellation 2.0 teknolojisine sahip olması. Kulaklık ayrıca, daha sürükleyici bir ses deneyimi için JBL Spatial 360 ve baş izleme teknolojisini destekliyor.

    Tour Pro 3, kablosuz ses vericisi olarak da işlev gören akıllı şarj kutusu ile birlikte geliyor. Kutu, müzik çalma, arama yönetimi, ID3 etiketleri, arayan kimliği ve medya dosyası bilgilerine kolay erişim sağlayan daha büyük bir dokunmatik ekrana sahip.

    Pil ömrüne baktığımızda, kulaklık ANC kapalıyken 11 saate kadar, ANC açıkken 8 saate ve True Adaptive ANC etkinleştirildiğinde 7 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla beraber bu süre 32 saate kadar çıkıyor. 

    Siyah ve Latte renklerinde piyasaya sürülen JBL Tour Pro 3, 300 dolar fiyat etiketine sahip.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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