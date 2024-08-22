JBL, gelişmiş özelliklere sahip Tour Pro 3 kablosuz kulaklığını tanıtıldı

JBL Tour Pro 3 özellikleri
JBL Tour Pro 3, net yüksek frekanslar için dengeli bir armatür sürücü ve güçlü bas ve vokaller için 11 mm dinamik sürücü içeren hibrit çift sürücülü bir sisteme sahip. JBL Pro Sound teknolojisini kullanan kulaklık, 24 bit yüksek çözünürlüklü ses için Hi-Res ses ve LDAC teknolojisini destekliyor. Kulaklık ayrıca, telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü azaltmak ve ses netliğini arttırmak için JBL Crystal AI algoritmasını kullanan 6 adet mikrofona sahip.
Tour Pro 3, kablosuz ses vericisi olarak da işlev gören akıllı şarj kutusu ile birlikte geliyor. Kutu, müzik çalma, arama yönetimi, ID3 etiketleri, arayan kimliği ve medya dosyası bilgilerine kolay erişim sağlayan daha büyük bir dokunmatik ekrana sahip.
Pil ömrüne baktığımızda, kulaklık ANC kapalıyken 11 saate kadar, ANC açıkken 8 saate ve True Adaptive ANC etkinleştirildiğinde 7 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla beraber bu süre 32 saate kadar çıkıyor.
Siyah ve Latte renklerinde piyasaya sürülen JBL Tour Pro 3, 300 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.