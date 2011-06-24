Optik bağlantı teknolojisinden önce PCI Express 4.0'ı da göreceğiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nihai özellikleri Kasım ayında tamamlanan PCI Express 3.0 standardı için gözler artık donanım üreticilerine çevrilmiş durumda. Computex 2011 Fuarı'nda pek çok anakart üreticisi son çeyrek için planlanan ve PCI Express 3.0 desteği sunan X79 çipsetli yeni anakartlarını katılımcıların beğenisine sunmuştu. Sene sonuna doğru pazarda boy göstermesi ve 2012 içerisinde yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 standardına ek olarak PCI Özel İlgi Grubu (PC-SIG), bakır bağlantıdan optik bağlantı dönemine geçilmeden önce PCI Express 4.0 standardının da pazara sunulacağını açıkladı.
PCI Express 3.0 standardı yerini aldığı PCI Express 2.0 ile kıyaslandığında 8GT/saniye transfer hızı ile performansı ikiye katlamıştı. PCI Özel İlgi Grubu'nun Kasım ayındaki açıklamasına göre, PCI Express 3.0 ile sunulan 8GT/sn seviyesindeki hız üretilebilirlik, maliyetler, güç tüketimi ve uyumluluk açısından en optimum seviyeyi temsil ediyordu. Ancak gelişen teknolojiye paralel olarak, 2015 için planlanan PCI Express 4.0 standardıyla birlikte hız bir kez daha iki kat arttıralarak 16GT/saniye seviyesine yükseltilecek.
AMD, HP, IBM ve Intel'den oluşan keşif grubu çip, kanal, paket ve soket verisi kullanarak yeni standardı simüle eden çalışmalara başlamış durumdalar. Onlara göre en az 16GT/sn veri transfer hızı mümkün ve çalışmalara ait nihai raporu yıl sona ermeden önce yayınlamayı planlıyorlar. PCI Özel İlgi Grubu Başkanı Al Yanes konuyla ilgili açıklamasında "Dün itibariyle elimize ulaşan ilk rapora göre PCI Express 4.0 gerçekleştirilebilir, detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor ama gerçekleştirilebilir." dedi.
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" Bunlar hep maliyeti düşürmek için şunu bunu yapıyoruz diyor ! şu maliyetleri bi düşerken göremedik geliyor bi fiyata fena giriyor bi fiyata kadar düşüyor ve daha alamadan yeni seri saglam bi şekilde giriyor diğerleri yalan oluyor girenle çıkanın hesabı yok"
Işık aracılığı ile veri iletimi oluyor.
İleride işlemciler bile ışık ile veri işleme yapacak.
Bu yüzden süperman deki o kristal olayını hep ileri dönüklük olarak görmüşümdür. Zira işlemci silikondan elde edilme. Ve bu olmadan önce işlemciler zaten bir nevi kristal halde oluyorlar. Sonradan işlenerek veri işleme kabiliyeti ekleniyor. Bir nevi boş CD gibi yakılarak silikon madde biçimlendiriliyor. ( Tabi veri iletimi için bakır uygulama işlemleri gibi pek çok karmaşık şey var ama basit anlatım ile olay bu. )
Bir de söyle düşünelim şu anda kristal içine 3 boyutlu çizimler yapılabiliyor. Neden ileride öyle bir silikon kristali o kadar kolay işleyecek duruma gelmeyelim ki. Hele LCD lede uzun yıllardır sıvı kristal ile ışığı inanılmaz bir hassasiyet ile yönlendirdiğimizi düşünürsek.
Bakalım gelecek bize ne sunacak.