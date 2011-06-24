Optik bağlantı teknolojisinden önce PCI Express 4.0'ı da göreceğiz

Nihai özellikleri Kasım ayında tamamlanan PCI Express 3.0 standardı için gözler artık donanım üreticilerine çevrilmiş durumda. Computex 2011 Fuarı'nda pek çok anakart üreticisi son çeyrek için planlanan ve PCI Express 3.0 desteği sunan X79 çipsetli yeni anakartlarını katılımcıların beğenisine sunmuştu. Sene sonuna doğru pazarda boy göstermesi ve 2012 içerisinde yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 standardına ek olarak PCI Özel İlgi Grubu (PC-SIG), bakır bağlantıdan optik bağlantı dönemine geçilmeden önce PCI Express 4.0 standardının da pazara sunulacağını açıkladı.

PCI Express 3.0 standardı yerini aldığı PCI Express 2.0 ile kıyaslandığında 8GT/saniye transfer hızı ile performansı ikiye katlamıştı. PCI Özel İlgi Grubu'nun Kasım ayındaki açıklamasına göre, PCI Express 3.0 ile sunulan 8GT/sn seviyesindeki hız üretilebilirlik, maliyetler, güç tüketimi ve uyumluluk açısından en optimum seviyeyi temsil ediyordu. Ancak gelişen teknolojiye paralel olarak, 2015 için planlanan PCI Express 4.0 standardıyla birlikte hız bir kez daha iki kat arttıralarak 16GT/saniye seviyesine yükseltilecek.

AMD, HP, IBM ve Intel'den oluşan keşif grubu çip, kanal, paket ve soket verisi kullanarak yeni standardı simüle eden çalışmalara başlamış durumdalar. Onlara göre en az 16GT/sn veri transfer hızı mümkün ve çalışmalara ait nihai raporu yıl sona ermeden önce yayınlamayı planlıyorlar. PCI Özel İlgi Grubu Başkanı Al Yanes konuyla ilgili açıklamasında "Dün itibariyle elimize ulaşan ilk rapora göre PCI Express 4.0 gerçekleştirilebilir, detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor ama gerçekleştirilebilir." dedi.