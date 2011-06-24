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Optik bağlantı teknolojisinden önce PCI Express 4.0'ı da göreceğiz

7 yıl
18b
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21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nihai özellikleri Kasım ayında tamamlanan PCI Express 3.0 standardı için gözler artık donanım üreticilerine çevrilmiş durumda. Computex 2011 Fuarı'nda pek çok anakart üreticisi son çeyrek için planlanan ve PCI Express 3.0 desteği sunan  X79 çipsetli yeni anakartlarını katılımcıların beğenisine sunmuştu. Sene sonuna doğru pazarda boy göstermesi ve 2012 içerisinde yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 standardına ek olarak PCI Özel İlgi Grubu (PC-SIG), bakır bağlantıdan optik bağlantı dönemine geçilmeden önce  PCI Express 4.0 standardının da pazara sunulacağını açıkladı.
PCI Express 3.0 standardı yerini aldığı PCI Express 2.0 ile kıyaslandığında 8GT/saniye transfer hızı ile performansı ikiye katlamıştı. PCI Özel İlgi Grubu'nun Kasım ayındaki açıklamasına göre, PCI Express 3.0 ile sunulan 8GT/sn seviyesindeki hız üretilebilirlik, maliyetler, güç tüketimi ve uyumluluk açısından en optimum seviyeyi temsil ediyordu. Ancak gelişen teknolojiye paralel olarak, 2015 için planlanan PCI Express 4.0 standardıyla birlikte hız bir kez daha iki kat arttıralarak 16GT/saniye seviyesine yükseltilecek. 
AMD, HP, IBM ve Intel'den oluşan keşif grubu çip, kanal, paket ve soket verisi kullanarak yeni standardı simüle eden çalışmalara başlamış durumdalar. Onlara göre en az 16GT/sn veri transfer hızı mümkün ve çalışmalara ait nihai raporu yıl sona ermeden önce yayınlamayı planlıyorlar. PCI Özel İlgi Grubu Başkanı Al Yanes konuyla ilgili açıklamasında "Dün itibariyle elimize ulaşan ilk rapora göre PCI Express 4.0 gerçekleştirilebilir, detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor ama gerçekleştirilebilir." dedi.

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JrMaster 7 yıl en beğenilen
İşte ozaman Harbi ExpRess Olacak

" Bunlar hep maliyeti düşürmek için şunu bunu yapıyoruz diyor ! şu maliyetleri bi düşerken göremedik geliyor bi fiyata fena giriyor bi fiyata kadar düşüyor ve daha alamadan yeni seri saglam bi şekilde giriyor diğerleri yalan oluyor girenle çıkanın hesabı yok"

İşte ozaman Harbi ExpRess Olacak" Bunlar hep maliyeti düşürmek için şunu bunu yapıyoruz diyor ! şu maliyetleri bi düşerken göremedik geliyor bi fiya...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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DigitalWorld 7 yıl

ForbiddenOne

Optik bağlantı derken neyi kasteiyorlar biri söyleyebilir mi?



Işık aracılığı ile veri iletimi oluyor.


İleride işlemciler bile ışık ile veri işleme yapacak.

Bu yüzden süperman deki o kristal olayını hep ileri dönüklük olarak görmüşümdür. Zira işlemci silikondan elde edilme. Ve bu olmadan önce işlemciler zaten bir nevi kristal halde oluyorlar. Sonradan işlenerek veri işleme kabiliyeti ekleniyor. Bir nevi boş CD gibi yakılarak silikon madde biçimlendiriliyor. ( Tabi veri iletimi için bakır uygulama işlemleri gibi pek çok karmaşık şey var ama basit anlatım ile olay bu. )

Bir de söyle düşünelim şu anda kristal içine 3 boyutlu çizimler yapılabiliyor. Neden ileride öyle bir silikon kristali o kadar kolay işleyecek duruma gelmeyelim ki. Hele LCD lede uzun yıllardır sıvı kristal ile ışığı inanılmaz bir hassasiyet ile yönlendirdiğimizi düşünürsek.


Bakalım gelecek bize ne sunacak.
ForbiddenOneOptik bağlantı derken neyi kasteiyorlar biri söyleyebilir mi?Işık aracılığı ile veri ileti...
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turanlib 7 yıl
bilgisayar faizden beter oldu bunlara boşuna para harcadık çıkmalıyız bu illetten para yatırdıkça bu dolandırmalar devam edecektir.
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Master_Evil 7 yıl
gelsin
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electro58 7 yıl
Bu ne hız? 3.0 yeni daha. Üreticilerden Msi çıkardı. Asus yeni z68 g3 revizyonu duyurdu. Pci-e yeni chipsetli anakartlarda 4.0 cıkarsın. Örn. Ivy bridgele gelen z77 chipsette gelsin. (:
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turanlib 7 yıl
İntel 2011 soketten bahsediyorya işte buda o soketlerde göreceksiniz.
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H.E.B Sup 7 yıl
Eğer ömrümüz yeterse çok ilginç şeyler görceğimizden eminim.1970 ile 2011 arasındaki teknoloji farkını düşündükten sonra 2050 lerde transformersdaki gibi düşünebilen bilgisayar cinsi aletler yapabiliriz.1970lerde gps cep telefonu hayaldi.Aya giden apollu nun işlem gücünün hesap makinası kadar olduğunu duymuştum söylenti olarak.Bu günki işlemci gücünü düşünün bide ilk çıkan oda büyüklüğündeki ibmleri düşünün.
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alpa07 7 yıl
tamamen kullanacak bi ekran kartı nasıl cıkartacaklar
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miracorhan 7 yıl
o zamana nasıl ekrankartları çıkacak bakalım
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Rainbow6 7 yıl
Ayni zamanda pci-ex baglantisini bi kablo araciligiyla ekran kartini baglamayi planlaniyorlar boylece sisteme disaridan ekran karti baglanabilecek belkide disarida kullandigimiz laptopu eve gelince bi oyun makinasina cevirebilecegiz yada coklu ekran karti icin kullanilabilecek zaten bu standartin artik degismesi lazimdi yillardir ayni sey
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Key 7 yıl
Rainbow6

Ayni zamanda pci-ex baglantisini bi kablo araciligiyla ekran kartini baglamayi planlaniyorlar boylece sisteme disaridan ekran karti baglanabilecek belkide disarida kullandigimiz laptopu eve gelince bi oyun makinasina cevirebilecegiz yada coklu ekran karti icin kullanilabilecek zaten bu standartin artik degismesi lazimdi yillardir ayni sey



sorarim sana bir konsolun teknik özellikleri nedir ? xbox mesela? bir araştir istersen
birde son sistem bir bilgisayar düşün? ikisindede bulunan ayni oyunlar var..mesela crysis 2 pc ve xbox 360 dada var degilmi?

crysis 2 dahil birçok oyunu çikartmayi basarmadilarmi xbox yada ps3lere? sadece satmak için bu oyunlari istedikleri konsola getirebiliyorlar ohalde degilmi? aralarinda nekadar fark var onuda sorayim sana?

Demekki neymiş ? sadece birtakim yazilim oyunlariymiş bunlar...yani adam yazilim ile istedigi oyunu, istedigi makineye gore yazabiliyor,getirebiliyor demekki...



Bende gidip pcı exp 3.0 alicam ? nedenki? zaten konsol hepsine yetiyormuş...pardon bunun birde 4.0 ı çikacak degilmi onuda unutmayalim..



Son olarak bence üreticiler artik konsollara yonelecekler ve yeni konsollar çikartacaklar..boylecxe kullanicilar yeni konsol almak zorunda birakilacak...tipki pc sektoru gibi update vsde yapilabilir belkide
amaç ise sadece para


Bu haber bence türkiye için boyle bir borç krizi ve işsizlikte çok gereksiz ve saçma olmuş..





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feroo773 7 yıl
Key
AnarcHiest İşte ozaman Harbi ExpRess Olacak Bunlar hep maliyeti düşürmek için şunu bunu yapıyoruz diyor ! şu maliyetleri bi düşerken göremedik geliyor bi fiyata fena giriyor bi fiyata kadar düşüyor ve daha alamadan yeni seri saglam bi şekilde giriyor diğerleri yalan oluyor girenle çıkanın hesabı yok
KAtiliyorum sana
Ve Bu PCI olayinin olmasi için en az çiktiktan sonra iki sene geçmesi gerekli bana kalirsa...Nedeni ise! 1_Üreticilerin bu hizlarda ilk çikartacaklari kartlar herzamanki gibi dandik olacaktir...donanım manyakligi arkadaslarimizda sazan gibi ziplayacaktir yeni ürünlere..boylece satişlarin yenisinin gelmesi için arkasindan daha iyi kartlari gelicektir.. 2_Suan oyle ekran kartlari varki onlarin hizlari herturlu oyunlarada yetiyor kanimca.. 3 -Anakart degişikligi geliyor bu özelligin yaninda yani suanda elinizdeki anakarti satmaniz gerekecek...ve tabiki daha yusek hizlrda olan birde ekran karti gerekecek...sonrasinda 4.0 çikacak yine degişiklik olacak... 4-Işın teknolojisi olur yakinda belki,bundan sonrada oda yine anakart degişikligi isteyecek bunun yaninda işlemcinizide degiştirmenizi isteyecekler...sonrasinda hep para hep para hep para.. 5-sonrasinda ise kimbilir ne ürünler ile gelecekler..zaten bir zamanlar pci x32 diye dolaniyordu sanirim bole soylentiler..bende gelicegini anliyordum ve gelmiş sanirim artik
Hepsi para tuzagi...baska birsey degil bana kalirsa.. 6- fazladan 10-15 fps için değmez bole seylere beyler.
7-PCI 3.0 haberi verilirken birde 4.0 haberi veriliyor. buda ayri bir ilginç
sanki suan çikartamazlarmi bu urunleri? piyasa kizişmasin diye kimbilir ne ürünler bekliyordur daha yerlerinde

Aynen katılıyorum seneler evvel 150 GHz işlemciyi icat etmişlerdi grafen diye bir malzemeden artık silikonu fln bırakmak lazım adamlar hala fabrika çıkışı 3.4 işlemci yaptılarmı son teknoloji diyorlar 150 ghz işlemcide fan gereksinimi bile yoktu diye hatırlıyorum o yüzden teknoloji pek takip edilcek bir şey değil ihtiyaç kadar kullanılması taraftarıyım tabi harcıyacak çuval çuval paranız yoksa.
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yenerbalcı 7 yıl
PCI Express 4.0 süper olur
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salagil 7 yıl
önce pci express 3.0 ı bir görseydik...
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Klasör.:X:. 7 yıl
16x e takılı pclex 2.0 kartımı 4xe bile taktığımda performans kaybı olmadığını gördükten sonra ekran kartlarını geliştirmeleri daha mühim olduğunu anladım.Yani max hızı belirleyen ekran kartı oluyor genelde.
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ForbiddenOne 7 yıl
Optik bağlantı derken neyi kasteiyorlar biri söyleyebilir mi?
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DigitalWorld 7 yıl

ForbiddenOne

Optik bağlantı derken neyi kasteiyorlar biri söyleyebilir mi?



Işık aracılığı ile veri iletimi oluyor.


İleride işlemciler bile ışık ile veri işleme yapacak.

Bu yüzden süperman deki o kristal olayını hep ileri dönüklük olarak görmüşümdür. Zira işlemci silikondan elde edilme. Ve bu olmadan önce işlemciler zaten bir nevi kristal halde oluyorlar. Sonradan işlenerek veri işleme kabiliyeti ekleniyor. Bir nevi boş CD gibi yakılarak silikon madde biçimlendiriliyor. ( Tabi veri iletimi için bakır uygulama işlemleri gibi pek çok karmaşık şey var ama basit anlatım ile olay bu. )

Bir de söyle düşünelim şu anda kristal içine 3 boyutlu çizimler yapılabiliyor. Neden ileride öyle bir silikon kristali o kadar kolay işleyecek duruma gelmeyelim ki. Hele LCD lede uzun yıllardır sıvı kristal ile ışığı inanılmaz bir hassasiyet ile yönlendirdiğimizi düşünürsek.


Bakalım gelecek bize ne sunacak.
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