Origami tekniğiniden ilham alınarak hazırlanan ufak hava aracı

Dünyacan ünlü kağıt katlama sanatı Origami'den ilham alınarak İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Federal Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) tarafından geliştirilen yeni bir hava aracı, kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İki EPFL araştırmacısının ortak çalışması olan ufak hava aracı, diğer benzerlerinden kanatlarını katlayabiliyor olmasıyla ayrılıyor. Güç verildiği zaman cam elyafı ile esnek olmayan polyesterden üretilen kanatlarını açan ve ufak mıknatıslar yardımıyla sabit konumda tutan araç, işlem bittiği zaman ise sürecin tersine çevrilmesine imkan tanıyor. Kanatları katlandığı zaman cebe sığabilecek bir form faktörüne geçiş yapan dört pervaneli hava aracı, doğal afet senaryolarında arama kurtarma işlemleri için (kamera destekli) her zaman taşınabilecek önemli bir alternatif oluşturuyor.

Kendi kendine kanatlarını toplayabilen versiyonu üzerinde de çalışmalar devam eden hava aracı, araştırmacıların deyimiyle diğer benzelerine örnek olabilecek bir teknik altyapı ortaya koyuyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2015/05/21/origami-drone/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly