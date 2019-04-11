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Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı

Google'ın geçen hafta kendi sayfasında ortaya çıkan bilgilerle varlığı kesinleşen orta seviye Pixel 3a ve 3a XL modellerinin tasarımları da bir kılıf firması görselleriyle belli oldu.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen hafta Google Play Console aracılığıyla varlığından emin hâle geldiğimiz Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleri, bu kez de bir kılıf üreticisinin gözünden görüldü. Kılıf tasarımları portlar ve konumları hakkında bilgi vermenin yanı sıra kalın çerçeveleri de gözler önüne serdi.
Eğer görseller doğruluk içeriyorsa, ki genellikle öyle olur, orta seviye Pixel 3a ikilisi aynı tasarımı paylaşacak ve 2019 standartlarına göre kalın çerçevelere sahip olacaklar. Cihazlar önde ve arkada birer kamerayla gelecekler ve üst tarafta bir kulaklık jakı, alt tarafta da USB-C portu bulunacak.
Cihazların ses seviyesi kontrol butonları ve güç tuşu sağ tarafta, parmak izi okuyucu ise arkada yer alacak. Markalandırma adına Google, gümüş G logosunu cihazın arkasına ve orta-alt kısmına yerleştirecek.
Daha önce sızdırılan verilere göre Pixel 3a ve XL modellerinin ikisi de 4GB RAM ile gelecek. Ekran boyutu küçük modelde 5,6 inç olurken büyük modelde 6 inç olacak fakat çözünürlük iki cihazda da FHD+ olacak. Batarya kapasiteleri henüz bilinmese de XL model çok yüksek ihtimalle daha büyük bir pille gelecektir.
Her iki modelin de 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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olağan_şüpheli 1 ay
Biraz tasarıma özen gösterseler keşke.Çok sıradan ve hiç al benisi yok.
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hayansame 1 ay
2019 standartlarındaki o ince çerçeveler kullanılabilirlik olarak hiç te iyi sonuçlar vermiyor. sıfır çerçeve çoğu zaman sinir bozucu oluyor.
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