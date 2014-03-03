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Oscar Ödül Töreni, Samsung Galaxy Note 3 ve retweet rekoru

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,3b
1
56
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oscar Ödül Töreni, Samsung Galaxy Note 3 ve retweet rekoru
2014 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizde "Yerçekimi" adıyla beyaz perdeye gelen Gravity filminin gövde gösterisi yaptığı gecede, sunucu Ellen DeGeneres rekor kırdı. 
Aralarında Brad Pitt, Angelina Jolie ve Bradly Cooper gibi yıldızların yer aldığı Selfie fotoğrafı, Twitter'da yaklaşık 2,5 milyon defa retweet edildi. Bir önceki rekorun sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı 1 milyonun altında bir paylaşım ile rekor kırarken, Ellen DeGeneres'in 2,5 milyon retweet'li fotoğrafı öyle görünüyor ki, uzun bir süre boyunca liderliği kimseye kaptırmayacak.
Bu rekorun bir önemli sahibi de Samsung oldu. Sunucu Ellen DeGeneres'in Galaxy Note 3'ü elinde düşürmediği gece, Samsung sponsorluğu ile geçti denecek kadar viral zenginiydi. Yani rekorun arka plandaki gizli sahibi Galaxy Note 3 ile Samsung oldu. 
 

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doktormert 5 yıl en beğenilen
Güzel reklam yapmış Samsung. S serisini beğenmesem de note 3 hak ediyor.
2 Yanıt Yanıtla +30
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Sedat. 5 yıl
Elmacilar nedense Yine kudurmuş.. Lan olm Apple size para mi veriyor maaş mi bağladı nedir bu bağımlılık ? Babası olsa bu kadar korumazlar Apple Iphone'u..
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Elsa 5 yıl
Hangi versiyon

Galaxy Note 3 3G
Galaxy Note 3 4G
Galaxy Note 3 Rose 3G
Galaxy Note 3 Golden Black 3G
Galaxy Note 3 Olympic Sports Edition
Galaxy Note 3 Neo
Galaxy Note 3 Neo Duos

Kaynak: GSMArena
Hangi versiyonGalaxy Note 3 3GGalaxy Note 3 4GGalaxy Note 3 Rose 3GGalaxy Note 3 Golden Black 3GGalaxy Note 3 Olympic Sports Ed...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
Apple "bizim coplukte olacak is mi bu:-(" diye kahrindan mahvolmustur, reklamin basarisini aci koymustur Apple'a:-)
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Manchester United 5 yıl
Samsung harbiden güzel reklam yapmış
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Dogalliktan uzak bir poz.
No more social network.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsung reklam işinde 1 numara
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carter 5 yıl
Demek herkes iPhone kullanmıyormuş.
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modifci 5 yıl
Kaldır o bulanık fotoğrafı ellen


Nokia





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DH Misafiri 5 yıl
Note 3 değil S5 ama o ürün.
engadget.com/...
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youssef 5 yıl DH Misafiri
Resim çekilen cihaz s5 degil. çok basit bir inceleme ile kendi attığın linkteki resimden bile o cihazın note 3 olduğunu anlaybilirsin.

Ayrıca S5 NİSAN AYINDA SATIŞA SUNULACAK ŞU AN SATIŞI YOK HENÜZ DÜNYA ÜZERİNDE.

Reklam amaçlı bir şekilde verildiğini farzetsek bile resim zaten ortada.

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.
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1OOOOOO 5 yıl
brumanın ne isi var oscar toreninde
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JonnyCaqe 5 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler fakat on numara reklam olmuş
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atomcu 5 yıl
GM Elite olmalıydı
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