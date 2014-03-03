Oscar Ödül Töreni, Samsung Galaxy Note 3 ve retweet rekoru

2014 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizde "Yerçekimi" adıyla beyaz perdeye gelen Gravity filminin gövde gösterisi yaptığı gecede, sunucu Ellen DeGeneres rekor kırdı.

Aralarında Brad Pitt, Angelina Jolie ve Bradly Cooper gibi yıldızların yer aldığı Selfie fotoğrafı, Twitter'da yaklaşık 2,5 milyon defa retweet edildi. Bir önceki rekorun sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı 1 milyonun altında bir paylaşım ile rekor kırarken, Ellen DeGeneres'in 2,5 milyon retweet'li fotoğrafı öyle görünüyor ki, uzun bir süre boyunca liderliği kimseye kaptırmayacak.

Bu rekorun bir önemli sahibi de Samsung oldu. Sunucu Ellen DeGeneres'in Galaxy Note 3'ü elinde düşürmediği gece, Samsung sponsorluğu ile geçti denecek kadar viral zenginiydi. Yani rekorun arka plandaki gizli sahibi Galaxy Note 3 ile Samsung oldu.