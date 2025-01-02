Poco X7 Pro’nun hem fiyatı hem de AnTuTu sonuçları ortaya çıktı

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Poco X7 Pro, 9 Ocak'ta Poco X7 ile birlikte global pazarda tanıtılarak birçok bölgede satışa sunulacak. Cihazın tanıtım sayfasında yer alan bilgilere göre, yeni model güçlü performansı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor. Poco, X7 Pro'nun 400$ altında bir fiyatla satışa sunulacağını doğruladı. Bu, önceki model olan Poco X6 Pro’nun 327$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesiyle uyumlu bir strateji olarak öne çıkıyor.

Cihaz, Dimensity 8400-Ultra işlemcisiyle donatılmış ve AnTuTu testlerinde etkileyici bir 1.7 milyon puan elde etmiş durumda. Bu işlemci, amiral gemisi modellerde kullanılan Dimensity 9400 yonga setiyle aynı CPU mimarisini paylaşıyor. Performans tarafında LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi kullanılarak hızlı ve akıcı bir deneyim sunuluyor. Isı yönetimi konusunda ise cihaz, 5.000 mm² paslanmaz çelik buhar odası ve çift kanallı difüzyon yolu içeren "Ultra İnce 3D IceLoop Sistemi" sayesinde etkin bir soğutma sağlıyor.

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HyperOS 2 işletim sistemi ile çalışan Poco X7 Pro, WildBoost Optimization 3.0 teknolojisi sayesinde grafik performansı, bağlantı hızı ve oyun içi deneyim gibi alanlarda optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Cihaz, yüksek kare hızlarını koruma ve yoğun grafik gereksinimlerini karşılama konusunda iddialı.

Resmi olarak açıklanmamış olsa da cihazın 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran, 50 megapiksel çift kamera kurulumu ve 90W hızlı şarj destekli büyük bir bataryayla geleceği tahmin ediliyor. Poco X7 Pro'nun, başka bir markanın yeniden düzenlenmiş veya global versiyonu olabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

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