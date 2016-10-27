Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor

Can güvenliği tedbirleri kapsamındaki son düzenlemeyle birlikte otomobillerde şartlara uygun cam filmi kullanımı serbest oluyor. Üstelik artık LPG dolum ağızları da araçların altında yer almayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,7b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araçlardaki güvenlik önlemlerinin arttırılarak karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması adına bazı önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre mevzuatta yer almayan ve ceza kapsamına giren otomobil cam filmi, AİTM Yönetmeliği’ndeki (Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) düzenlemeyle birlikte serbest hale geliyor. Özetle standartlara uygun, onaylı filmler kullanılırsa ceza kesilmeyecek.

Toplu taşımaya güvenlik kabini ve acil durum butonu

İstanbul’da metrobüs şoförüne gerçekleştirilen saldırı sonrasında tekrar gündeme gelen toplu taşıma araçlarında sürücü güvenlik kabini için düğmeye basıldı. Başlatılan tadilat programı çerçevesinde şoförü koruyan, sürüş güvenliğini tehlikeye atacak saldırı gibi girişimleri önleyecek kabinler kademeli olarak tüm araçlarda yer alacak.
Hepimizi derinden etkileyen Özgecan Aslan cinayetiyle akıllara gelen toplu taşıma araçlarındaki güvenlik sorununun ortadan kaldırılması için araçlara takip cihazı, geniş açıda görüntü sağlayan kamera sistemi ve acil durum butonu gibi güvenlik önlemleri zorunlu hale getirilecek. 

LPG dolum ağzı aracın altında yer almayacak

LPG/CNG dolumu yapan petrol istasyonlarındaki personelin mağduriyetinin giderilmesi için yönetmelikteki değişiklikle LPG/CNG dolum ağzının aracın alt kısmında bulunmamasına karar verildi. Diğer taraftan uluslararası standartlar doğrultusunda LPG tank ömrü 15 yıla, CNG tank ömrü ise 20 yıla çıkarıldı. 

Türkiye’de üretim yapan firmalar desteklenecek

Türkiye’de üretimi yapılan araçlar için düzenlenen ulusal araç tip onayı ile ülkemizde üretilmeyen araç tiplerine güncel AB tip onay belgesi zorunluluğu getirilecek. Böylelikle Türkiye’de üretim yapan firmalar desteklenecek ve ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanabilecekler. Yani yurt dışında üretim yapan firmaların Avrupa tip onayını almaları gerekecek.
Resmi Gazete’de yayınlanan "Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ" ile otomotiv tip onayı mevzuatı çerçevesinde firmalarda çalışan ya da sözleşmeli olarak görev yapan mühendislerin sınav sonucu sertifikalandırılacak. Yönetmelikteki değişiklikle bu kişilerin görev kapsamı, eğitim ve sınav uygulayarak kurum ve kuruluşlar hakkında da önemli düzenlemeler yapıldı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-3.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
soneday 3 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR

LPG dolumu yapan personelin ne gibi bir mağduriyeti var?

çatal
2 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
Cam filmleri:

  • Film montajından sonra muayeneye sokulup onay alınacak
  • Takılacak filmlerin kesinlikle güvenlik onaylı sertifikalı olması şart. Ayrıca filmler 2 yılda bir kontrole sokulacak.
  • Film üzerinde tanımlayıcı yazılar bulunacak
  • Araçlara hiç bir şeklide ön cam filmi takılamıyor.
  • %15'ten daha çok yansıtan (aynalı) filmler takılamıyor
  • UV koruması en az % 98 olacak
  • Sadece içeriden film takılabilecek
  • Filmler PVC malzemeden olamaz
  • Öndeki yan camlar en az %70 geçirgen olacak
  • Arkadaki camlar en az %20 geçirgen olacak. Ama bunu uygulamak için sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunması zorunlu (dikiz aynaları yeterli mi?)
  • Markası, kalınlığı, kimyasal yapısı ve geçirgenlik oranları (%20-70 ve %70-100) aynı olanlar aynı tip kabul edilecek
    [\ul]
    İşlemlerin maliyetleri ve süreçleri uzayacak görünüyor arkadaşlar.
    Bunun yanında halihazırda montajı yapılmış filmleri yenilememiz veya bu montajcılardan onay aldırmamız gerekecek.
Cam filmleri:Film montajından sonra muayeneye sokulup onay alınacakTakılacak filmlerin kesinlikle güvenlik onaylı sertifikalı olması ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
İlgili kanun maddelerini okumaktayım. Çok ciddi iyileştirmeler var.
Araç gücü artıran modifyelerde, ses ve emisyon değerleri sınırlar içinde kaldığı belgelendirilirse izin veriliyor.
İlgili kanun maddelerini okumaktayım. Çok ciddi iyileştirmeler var.Araç gücü artıran modifyelerde, ses ve emisyon değerleri sınırlar içinde kaldığı belgelen...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheLastNinja 3 yıl
sevmiyorum ben bu cam filmi olayını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
bu işi yapan firmalar iyi ekmek yiyecek, sertifikalı cam filmi taklır yazılarını yakında görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
alt kısımda olmaması iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edi_büdü 3 yıl
şimdi ben atölyemde araba toplasam onay alıp trafiğe cıkabilecek miyim ? ingiltire de olüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Neden yasaktı ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
LPG dolumu yapan personelin ne gibi bir mağduriyeti var?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

LPG dolumu yapan personelin ne gibi bir mağduriyeti var?

çatal
2 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashris 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

LPG dolumu yapan personelin ne gibi bir mağduriyeti var?

yenilen haltı gizlemek adına yapılan saçmalığı o çalışanı eğilerek çalışmak zorunda bırakıyor daha ne olacak. baştan aşağı saçmalık
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
Cam filmleri:

  • Film montajından sonra muayeneye sokulup onay alınacak
  • Takılacak filmlerin kesinlikle güvenlik onaylı sertifikalı olması şart. Ayrıca filmler 2 yılda bir kontrole sokulacak.
  • Film üzerinde tanımlayıcı yazılar bulunacak
  • Araçlara hiç bir şeklide ön cam filmi takılamıyor.
  • %15'ten daha çok yansıtan (aynalı) filmler takılamıyor
  • UV koruması en az % 98 olacak
  • Sadece içeriden film takılabilecek
  • Filmler PVC malzemeden olamaz
  • Öndeki yan camlar en az %70 geçirgen olacak
  • Arkadaki camlar en az %20 geçirgen olacak. Ama bunu uygulamak için sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunması zorunlu (dikiz aynaları yeterli mi?)
  • Markası, kalınlığı, kimyasal yapısı ve geçirgenlik oranları (%20-70 ve %70-100) aynı olanlar aynı tip kabul edilecek
    [\ul]
    İşlemlerin maliyetleri ve süreçleri uzayacak görünüyor arkadaşlar.
    Bunun yanında halihazırda montajı yapılmış filmleri yenilememiz veya bu montajcılardan onay aldırmamız gerekecek.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
İlgili kanun maddelerini okumaktayım. Çok ciddi iyileştirmeler var.
Araç gücü artıran modifyelerde, ses ve emisyon değerleri sınırlar içinde kaldığı belgelendirilirse izin veriliyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dead Gear Apple 3 yıl
Zaten affedersiniz kimse biplemiyordu, insanların 0 km mercedese bmw'ye 1 numara film çektiğini biliyorum..
Artık karanlıkta fantazi mi yapacak needir..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6693 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
üretim, düzenleme ve
8 etiket daha cam filmi acil durum butonu sürücü kabini Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Yardımınıza ihtiyacı olan" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Vine için sürpriz talip 3 yıl Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı 3 yıl Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN 3 yıl Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin 3 yıl Yeni MacBook Pro’larda kullanılan AMD yongalarının detayları belli oldu 3 yıl Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor, işte detaylar 3 yıl Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu 3 yıl Samsung 3.çeyreği de liderlikle kapattı 3 yıl Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 Ti raflara çıkıyor 3 yıl Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi 3 yıl Apple Final Cut Pro X’e Touch Bar desteği 3 yıl Pascal tabanlı Titan X sadece Nvidia’ya özel kalacak 3 yıl Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor 3 yıl AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı 3 yıl TV uygulaması ile eğlence tek merkezde toplanıyor 3 yıl Apple MacBook Pro ailesi yenilendi: işte görüntüler ve özellikler 3 yıl Vine kapanıyor 3 yıl Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor Sonraki Twitter gelirleri beklentileri aştı ancak işten çıkarmalar devam edecek 3 yıl Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik 3 yıl Surface Book şimdi daha güçlü 3 yıl Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor 3 yıl Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı 3 yıl Yeni Macbook Pro lansmanı canlı yayın | Türkçe Simultane çeviri 3 yıl Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi 3 yıl İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak 3 yıl Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı 3 yıl Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü 3 yıl Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor 3 yıl Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı 3 yıl Projeler Kickstarter’dan önce Çin’de hayat buluyor 3 yıl Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı 3 yıl Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar 3 yıl Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu 3 yıl iPhone 7 Plus Portre Modu - Bokeh karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri! Özel Video 3 yıl Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı 3 yıl Samsung'dan ülkemizin kültürel eserlerine önemli destek 3 yıl Türk Telekom’dan borç açıklaması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim