Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor

Araçlardaki güvenlik önlemlerinin arttırılarak karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması adına bazı önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre mevzuatta yer almayan ve ceza kapsamına giren otomobil cam filmi, AİTM Yönetmeliği’ndeki (Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) düzenlemeyle birlikte serbest hale geliyor. Özetle standartlara uygun, onaylı filmler kullanılırsa ceza kesilmeyecek.

Toplu taşımaya güvenlik kabini ve acil durum butonu

İstanbul’da metrobüs şoförüne gerçekleştirilen saldırı sonrasında tekrar gündeme gelen toplu taşıma araçlarında sürücü güvenlik kabini için düğmeye basıldı. Başlatılan tadilat programı çerçevesinde şoförü koruyan, sürüş güvenliğini tehlikeye atacak saldırı gibi girişimleri önleyecek kabinler kademeli olarak tüm araçlarda yer alacak.

Hepimizi derinden etkileyen Özgecan Aslan cinayetiyle akıllara gelen toplu taşıma araçlarındaki güvenlik sorununun ortadan kaldırılması için araçlara takip cihazı, geniş açıda görüntü sağlayan kamera sistemi ve acil durum butonu gibi güvenlik önlemleri zorunlu hale getirilecek.

LPG dolum ağzı aracın altında yer almayacak

LPG/CNG dolumu yapan petrol istasyonlarındaki personelin mağduriyetinin giderilmesi için yönetmelikteki değişiklikle LPG/CNG dolum ağzının aracın alt kısmında bulunmamasına karar verildi. Diğer taraftan uluslararası standartlar doğrultusunda LPG tank ömrü 15 yıla, CNG tank ömrü ise 20 yıla çıkarıldı.

Türkiye’de üretim yapan firmalar desteklenecek

Türkiye’de üretimi yapılan araçlar için düzenlenen ulusal araç tip onayı ile ülkemizde üretilmeyen araç tiplerine güncel AB tip onay belgesi zorunluluğu getirilecek. Böylelikle Türkiye’de üretim yapan firmalar desteklenecek ve ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanabilecekler. Yani yurt dışında üretim yapan firmaların Avrupa tip onayını almaları gerekecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan "Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ" ile otomotiv tip onayı mevzuatı çerçevesinde firmalarda çalışan ya da sözleşmeli olarak görev yapan mühendislerin sınav sonucu sertifikalandırılacak. Yönetmelikteki değişiklikle bu kişilerin görev kapsamı, eğitim ve sınav uygulayarak kurum ve kuruluşlar hakkında da önemli düzenlemeler yapıldı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-3.htm