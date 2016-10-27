İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak

Televizyon kanallarının milyonlarca dolar ödeyerek sahip oldukları yayın hakları, internet üzerinden yapılan kaçak yayınlar yüzünden ciddi anlamda zarara uğruyor. Özellikle Facebook, Periscope ve Twitch gibi platformlar üzerinden korsan şekilde yayınlanan spor müsabakaları sektörün en önemli sorunlarının başında geliyor.

Friend MTS (FMTS) içerik koruma şirketiyle ortak çalışma yürüten ağ yönetim şirketi Cisco,geliştirdiği yeni nesil teknoloji ile kaçak yayınların çok daha kolay şekilde tespit edilerek anında engellenmesini sağlıyor.

Görülemeyen dijital kod korsan yayıncıları ele veriyor

"Korsan Yayını Önleme" (SPP) olarak nitelendirilen sistem sayesinde her aboneye bir yayın kimliği veriliyor ve izleyenler tarafından gözle görülemeyecek, seyir zevkini bozmayacak şekilde ekrana yansıtılıyor. Cisco’nun yazılımı tüm yayınları tarıyor ve internetten kaçak olarak gerçekleştirilen yayınların hangi kaynaktan çıktığını tespit ederek anında ilgili kişinin bağlansını kesiyor. Üstelik kaçak yayın yapan kişiler sistem tarafından engelleniyor ve kara listeye alınıyorlar.

Günümüzde Süper Lig maçlarında korsan yayınların tespit edilebilmesi için abone numarası ekranın belirli bölgelerinde görünüyor ancak kodlar dijital olarak kapatılarak tespit edilmesi tamamen önlenebiliyor. Şu an için testlerin devam ettiği yeni nesil teknolojinin yıl sonunda ya da 2017 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

https://blogs.cisco.com/sp/a-new-paradigm-for-dealing-with-illegal-redistribution-of-content