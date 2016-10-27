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İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak

Ülkemizde de hayli yaygın olan, futbol karşılaşmaları gibi ücretli yayınların Facebook ve Periscope üzerinden kaçak olarak yayınlanması Cisco’nun yeni teknolojisiyle tarihe karışacak.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Televizyon kanallarının milyonlarca dolar ödeyerek sahip oldukları yayın hakları, internet üzerinden yapılan kaçak yayınlar yüzünden ciddi anlamda zarara uğruyor. Özellikle Facebook, Periscope ve Twitch gibi platformlar üzerinden korsan şekilde yayınlanan spor müsabakaları sektörün en önemli sorunlarının başında geliyor.
Friend MTS (FMTS) içerik koruma şirketiyle ortak çalışma yürüten ağ yönetim şirketi Cisco,geliştirdiği yeni nesil teknoloji ile kaçak yayınların çok daha kolay şekilde tespit edilerek anında engellenmesini sağlıyor.

Görülemeyen dijital kod korsan yayıncıları ele veriyor 

"Korsan Yayını Önleme" (SPP) olarak nitelendirilen sistem sayesinde her aboneye bir yayın kimliği veriliyor ve izleyenler tarafından gözle görülemeyecek, seyir zevkini bozmayacak şekilde ekrana yansıtılıyor. Cisco’nun yazılımı tüm yayınları tarıyor ve internetten kaçak olarak gerçekleştirilen yayınların hangi kaynaktan çıktığını tespit ederek anında ilgili kişinin bağlansını kesiyor. Üstelik kaçak yayın yapan kişiler sistem tarafından engelleniyor ve kara listeye alınıyorlar.
Günümüzde Süper Lig maçlarında korsan yayınların tespit edilebilmesi için abone numarası ekranın belirli bölgelerinde görünüyor ancak kodlar dijital olarak kapatılarak tespit edilmesi tamamen önlenebiliyor. Şu an için testlerin devam ettiği yeni nesil teknolojinin yıl sonunda ya da 2017 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

https://blogs.cisco.com/sp/a-new-paradigm-for-dealing-with-illegal-redistribution-of-content Yorum Yaz
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zwanzig 2 yıl
Görüntüyü siyah-beyaza çevirir olmadı farklı cihazlardan alınan aynı maçı üst üste yapıştırır bir şekilde atlatırlar bu filtreyi.Türk insanı önünde işe yaramaz bu tür çabalar :)
Görüntüyü siyah-beyaza çevirir olmadı farklı cihazlardan alınan aynı maçı üst üste yapıştırır bir şekilde atlatırlar bu filtreyi.Türk insanı önünde işe yaramaz ...
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Musty3535123 2 yıl
Cisco alma aldırma :D
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s. paul jobs 2 yıl
Bizde çare tükenmez, bi şekilde izleriz
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1 Avatar
sommet de la montagne 2 yıl
Ekranda kod çıkıyor bizim periscope yayıncısı eliyle kapamaya çalışıyor sen neyden bahsediyorsun ey cisco
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Mephalay 2 yıl
TV yayini zaten bir kac jenerasyon sonra tarih olacak. Beyhude ugraslar bunlar.
Sen X takimi ile Y takiminin macini, X takiminin ulkesinin yasalarina gore yaptirima maruz birakiyorsun. Ornegin Galatasaray - Feyenord macini tivibu yayinliyor herkese. Hollanda tarafi ucretsiz verirse yine yasal olarak hak iddia etme hakkin yok.
Bunun onunu kesemezler, ayrica senin yayin akisina yerlestirdigin "ID" yi cozmek basit, iki farkli kullanicinin yayin akisindan elde edilen farkli goruntuler bilgisayarla karsilastirilarak ID ler saptanabilir. Daha sonra bu ID leri degistirip okunamayacak hale gelip yine dunyaya yayin yapan bir torrent programi yazilabilir. Malesef, buyuk yatirimi yalan etmek bu kadar kolay.
1 Yanıt Yanıtla +2
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cadence1 2 yıl Mephalay
Mephalay
TV yayini zaten bir kac jenerasyon sonra tarih olacak. Beyhude ugraslar bunlar.
Sen X takimi ile Y takiminin macini, X takiminin ulkesinin yasalarina gore yaptirima maruz birakiyorsun. Ornegin Galatasaray - Feyenord macini tivibu yayinliyor herkese. Hollanda tarafi ucretsiz verirse yine yasal olarak hak iddia etme hakkin yok.
Bunun onunu kesemezler, ayrica senin yayin akisina yerlestirdigin "ID" yi cozmek basit, iki farkli kullanicinin yayin akisindan elde edilen farkli goruntuler bilgisayarla karsilastirilarak ID ler saptanabilir. Daha sonra bu ID leri degistirip okunamayacak hale gelip yine dunyaya yayin yapan bir torrent programi yazilabilir. Malesef, buyuk yatirimi yalan etmek bu kadar kolay.

muhittin !! tebrik ediyorum seni
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dgo_cr7 2 yıl
vallahi sataram switchleri ha.
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zotacing 2 yıl
Öncelikle bu gizlilik ihlali.
Cisco büyük davalar ile karşılaşabilir.
Daha sonrasında ise;
Televizyon kanallarının milyonlarca dolar ödeyerek sahip oldukları yayın hakları, internet üzerinden yapılan kaçak yayınlar yüzünden ciddi anlamda zarara uğruyor.
Bizene, kime sordular milyonlarca dolar öderken? Zaten futbolu bahis ve yayıncı kuruluşların aç gözlülüğü bitirme noktasına getirdi.
Yalandan Barcelona'ya açılan handikaplar ve Barcelona'nın 4-5 atacağı takıma 1 tane atıp durması gibi vs... vs...
Sporun 2 düşmanı vardır, bunlar sigara ve alkol değildir.
Sporun en büyük 2 düşmanı yayıncı kuruluşlar ve bahis firmalarıdır.
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mahmut716 2 yıl
ciddi zarar derken? kıçı kırık 3. kaleci bile aylık 1 milyon alır, digisürt, dzıbart... bunlar yıllık milyon dolarlar kazanıyor... nereye kaybediyor bunlar anlamıyorum.. bi de herkes kaçak izliyor, ya bi de bunlar hepsi para verip ligtv alaydı?
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edessa2017 2 yıl
toorentiptv yolda herkes istedigi yayini paylasacak o zaman ne yapacaklar herkesin aboneligini iptal edecekler 2017 bekleyinn
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umut_baris 2 yıl
Cisco = Pahalı

E bizim şark kurnazları da bunu sevmez.

O yüzden digi dsmart falan almaz bu sistemi.
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muratcool 2 yıl
Cisco doğru olanı yapıyor.
Kul hakkı sonuçta.
O futbolcular sahada alınteri dökerken hırsızlık yaparak maçlarını izlemek ahlaki değil.
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DH Misafiri 2 yıl
Cisco'nun cips verelimde maç keyfi olsun ahada Cisco cortladı
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mcrew 2 yıl
bedava izleyen adam her türlü bedava izlemenin yolunu bulur
bulamazsa da gidip o maçı izlemek için para harcamaz
maç biter tekrarını izler
bana sorarsanız futbol izleyerek boşuna vakit harcamayın
he vaktimi çok iyi kullanan her dakikayı dolu dolu yaşayan bir insan değilim
ama çok olmazsa olmaz bir şey değil bence.
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